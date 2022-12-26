今日本土新增1萬4162例、死亡14例，王必勝示警：第三波疫情將至，戶外建議自主配戴口罩
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隨著年末聚餐漸增，確診人數也隨之升高。指揮中心統計，今日新增的1萬4162例本土個案相照上週一增加幅度達37%，王必勝警示，新增個案數不但漸增也漸快，下波疫情高峰將落在明（2023）年2月初。
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增1萬4234例COVID-19確定病例，分別為1萬4162例本土個案及72例境外移入；另確診個案中新增14例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬4162例本土病例，為6628例男性、7525例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增個案破千縣市分布為新北市（2812例），臺中市（1827例），桃園市（1691例），高雄市（1451例），臺北市（1446例），臺南市（1144例）。
指揮中心指出，今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。
指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國（2例），中國、日本、英國及泰國（各1例）移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增的1萬4162例本土個案，相較上禮拜一增加幅度較大，將近37%，由此可見目前是一個快速增加的階段，死亡數則是維持低點。
死亡與重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增的14位死亡個案，大部分仍是為接種三劑疫苗、有慢性疾病且年齡超過60歲以上，另外今日沒有新增40歲以下的死亡個案。
兒童重症部分，羅一鈞補充有一位疑似MIS-C的1歲男童，在12月2日曾快篩陽性，但因症狀輕微就無快篩確診，在14日時陸續出現發燒、皮疹、嘔吐的症狀，經醫師診斷後為COVID感染後的MIS-C，在住院接受免疫球蛋白情況好轉，於12月23日出院。
這也是第192位的兒童MIS-C的個案，累計兒童重症人數為288例，並無新增兒童死亡個案。
醫療資源統計
羅一鈞表示，隨著疫情微幅上升，空床率也些為減少，但仍維持六成以上的空床率。目前全國開設的負壓隔離病房總數有5200多床，羅一鈞也認為這一周尤其北部地區，應會陸續看到病床使用率上升的情形，指揮中心會隨時進行調整。
藥物部分，這幾周口服藥物領用率是陸續在下降的，但由於第三波疫情將來到，羅一鈞說明目前國內兩種抗病毒藥物的藥物儲備情形。
目前倍拉維Paxlovid的存量是29萬人份，預計可以再使用152天，後續也會繼續添購；莫納皮拉韋部分則是有8.1萬人份，預估可以使用232天，若有不足也會再行添購，羅一鈞表示因此目前藥量是相當充足，請醫師與民眾皆不需擔心。
每周病毒定序
羅一鈞分析，就上周病毒定序的結果來看，不論是國內或境外移入的部分，都是以BA.5占多數。其中，本土的部分BA.5佔82%，其餘BQ.1、BF.7、XBB等病毒株合計都無超過兩成。
羅一鈞說明，雖然其餘病毒株佔比不高，但BQ.1、BA.2.75這兩個病毒株都還是有微幅上升的趨勢，因此認為這兩個病毒株可能會在下一波疫情呈現比較明顯增加的狀況。
累計變異株的檢出情形，目前比較值得關注的三種傳播力較強、免疫逃脫比較高的變異株，分別是BQ.1、XBB、BF.7。本土部分BQ.1檢出8例，XBB檢出3例，BF.7檢出3例。
疫苗接種情形
指揮中心發言人莊人祥說明，12月23日至25日，這三日次世代疫苗共接種了7萬6222人次，主要接種BA.5雙價疫苗。另外，若以各類疫苗統合計算，3天共接種9萬3961人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑94%，第二劑88.7%，追加劑75.2%，第二次追加劑19.1%。
疫情趨勢
指揮官王必勝表示，上週確診總數為12萬775例，比前一週增加了12.6%，指揮中心也觀察了這一禮拜以來的新增確診數，與前一週的同一天相比，增加幅度都在20%以上或甚至到30%，因此不但是在增加，且增加的速度有在增快的趨勢，因此可預見下一波疫情將至。
初步估計，下波疫情的高峰，平均確診人數應該會落在3萬上下，日期則是可能出現在明（2023）年2月初，這波也是Omicron在台大流行以後的第三波流行，因此也請大家要注意相關的防疫措施。
王必勝也提醒，年底有許多大型活動，民眾在參與的同時，就算在戶外，若未能保持適當距離，也建議自主配戴口罩，以避免疫情的加速傳播。
退燒藥限購與小三通規劃
對於今日下午召開的退燒藥藥廠會議，王必勝表示，這次會議主要是針對乙醯胺酚藥物的產能、原料進行統計與評估，確保生產無虞，並無外界所猜想的限購規劃。
至於中國目前的疫情升溫，王必勝認為，目前中國非台灣的四個航點都是開放的，經了解也都還有三至六成的空位，因此建議台生、台商搭乘飛機航班回台。邊境防疫規格是否升高的討論則是持續進行中，目前還未有定論。
指揮中心統計，截至目前國內累計2061萬8658例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1190萬4089例排除） ，其中871萬3634例確診，分別為3萬9514例境外移入，867萬4066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬5113例COVID-19死亡病例，其中1萬5096例本土，個案居住縣市分布為新北市2948例、臺北市1644例、臺中市1608例、高雄市1482例、臺南市1126例、桃園市1120例、彰化縣950例、屏東縣585例、雲林縣497例、南投縣492例、苗栗縣414例、嘉義縣392例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣254例、臺東縣192例、新竹市163例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
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核稿編輯：翁世航
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