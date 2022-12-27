從清零到開放髮夾彎：疫情洶湧，中國宣傳機器如何自圓其說？
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香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成說，中國官員「最終會找到一種方法，把一切都說成是勝利，也許是在感染情況穩定下來之後。」他說：「計算新冠死亡人數的獨特方式已經為其提供了基礎。」他指的是中國政府對新冠死亡重新定義，排除了許多死亡人數。
文：德國之聲中文網（法新社）
中國政府防疫政策突然急轉彎之後，官方媒體正在苦苦掙扎，審查員也在加班加點，摸索一種能夠自圓其說的連貫敘述方式。
多年來，中國的宣傳機器將病毒「清零」政策譽為中共專制統治的優越性和偉大領袖習近平智慧的證明。
但是現在，宣傳喉舌只能將取消嚴格的旅行限制、核酸檢測和緊急封鎖的決定說成是一種勝利，即使疫情洶湧，病例激增。
香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成說：「官方媒體還沒有想出一個宏大的敘事來使這一突如其來的激進變化完全正當化。」
「他們被打了個措手不及。」他告訴《法新社》，「不一致的訊息傳遞表明，宣傳部門可能缺乏來自黨內的適當指示，不知道如何講述這種狀況。」
無論怎樣都是勝利
一些媒體暗示並非一切順利。官方通訊社《新華社》和官方媒體中央電視台本週進行的報導敦促人們「適當」使用新冠感染相關藥品，並強調政府努力保證供應。
但是，官方媒體避免報導疫情洶湧，而是努力平息民眾對病毒效力的擔憂，並將政策轉變描述為合理的、可控的和勝利地結束封控。
上週，《人民日報》的一篇社評寫道：「回首過去近三年時間，我們進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經歷了一場艱苦卓絕的歷史大考。」
它說，「抗疫鬥爭，最大程度保障了億萬人民的生命安全，最大程度創造了生產生活條件和投資發展環境，最大程度彰顯了我國社會主義制度的優越性」，「我們以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性，有效應對疫情形勢的不確定性。近三年鏖戰，穩扎穩打、步步為營，病毒弱了、我們強了，疫情防控面臨新形勢新任務。」
上週五，一家黨報引用了官方估計的東部城市青島每天50萬個新增病例。《法新社》對該文章的核查顯示，到週六（12月24日），該報導已被修改，刪除了這個數字。
雖然習近平最近的一系列外交活動佔據了媒體頭條，但他還沒有公開評論直到最近還是一項標誌性政策的「清零」措施的崩潰。
批評與審查
中國的社群網站上也瀰漫著類似的不確定性，審查人員一直忙著清除政治敏感內容。
根據《法新社》記者的核查，在中國流行社群網站微博平台上，有幾條聲稱描述與新冠有關的死亡的帖子似乎在週五（12月23日）下午遭到審查了。
其中包括幾張在火葬場拍攝的照片，以及一個自稱是遭受病毒感染後死亡的兩歲女孩的母親發布的帖子。
據審查監督機構GreatFire.org稱，有關藥品短缺和價格欺詐的帖子也被刪除了。
對此，社群網站用戶發表了憤怒或嘲諷的評論。
一家官方媒體報導2008年北京奧運會吉祥物的設計者、67歲的吳冠英死於「重感冒」，遭到網友的「圍觀」。
一位評論者將這種宣傳方式類比中國的獨裁鄰國北韓，而另一位網友的評論則問道：「現在說新冠是違法嗎？」
然而，截至週五下午，網上還有很多批評性的帖子，其中包括對政府缺乏退出清零政策計劃的批評。
「他們真的以為可以通過封鎖來消滅病毒嗎？」一個網友問，「三年來，他們從未為無法控制的情況制定過應急計劃？」
方可成說，中國官員「最終會找到一種方法，把一切都說成是勝利，也許是在感染情況穩定下來之後。」
他說：「計算新冠死亡人數的獨特方式已經為其提供了基礎。」他指的是中國政府對新冠死亡重新定義，排除了許多死亡人數。
根據國家衛健委的數字，中國在週六的正式記錄了沒有新冠病毒感染死亡病例。
一個與中國如何定義新冠病毒感染死亡有關的微博話題標籤——只計算檢測結果呈陽性後死於呼吸衰竭的人數——遭到了審查。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。