【圖表】疫情趨緩路跑活動復甦情形，超過一半縣市仍低於疫情前

疫情趨緩後，路跑風潮越來越熱，但跟疫情前相比現在恢復得如何？COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情究竟對台灣的路跑活動造成了哪些影響？

根據體育署歷年發布的《運動現況調查》，2021年台灣參與運動人口已達80.2%，規律運動人口也有33.9%，且「散步／走路／健走」和「慢跑」長期蟬聯台灣民眾平時最常從事的運動項目。

其中，「散步／走路／健走」項目受喜好的比例自2015年起便逐年攀升，雖然在疫情爆發當年下滑3.4%，但到了2021年又回彈至55.4%。不過，喜好「慢跑」的比例則是自2016年起逐漸下滑，疫情後也跌了3.1%，來到史上新低。

儘管如此，國內的路跑賽事卻越辦越多。由跑者廣場網站全國賽會資料庫中的活動場數紀錄觀察，台灣每年舉辦的路跑活動在2013年以前都不超過200場，自2013年突破200場大關後就快速起飛，到了2015年甚至已達663場活動。

若分別統計各縣市路跑活動數量，會發現新北市在2015年時就以106場的成績超越台北市，在當年的663場之中佔近16%，躍升為台灣路跑活動最多的縣市。在此之後幾年，新北市的路跑場數雖有減少，但在2021年又以137場創下新高，而其中就有90場都是在新店區真武山受玄宮舉辦的山林馬拉松。

疫情期間近300場路跑活動延期，目前離疫情前水準仍差4%

COVID-19疫情對台灣路跑的衝擊並不小，自疫情爆發至今，共有295場路跑活動延期舉辦或者停辦。在2020當年共有118場延期舉行，2021年也有131場活動延期，當年如期舉辦的路跑活動僅有427場，也成為2013年以來舉辦場數最少的一年。到了2022年疫情趨緩後，僅46場路跑延期，照常舉行的活動數量也逐漸回穩。

路跑活動看似已走出疫情低潮，但還未完全回歸疫前的景況。若將2022年舉辦的路跑活動場數與疫情爆發前的2019年相比，會發現全國的路跑活動成長率為負4%，仍有12個縣市低於疫情前水準，且六都之中僅有新北市呈正成長，台中市、高雄市、台南市的路跑活動成長率甚至均低於負30%。

需要注意的是，若單以成長率觀察，金門縣、連江縣的路跑活動雖比疫情前多了200%，但由於兩縣市在2019年僅各辦1場，2022年則是多各辦2場，實際增加的場數其實並不算多。

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核稿編輯：林奕甫