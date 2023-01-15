2023/01/15,
職場

【大人學】Netflix前人才長：「常換工作的人表現更出眾」，我該效仿嗎？

【大人學】Netflix前人才長：「常換工作的人表現更出眾」，我該效仿嗎？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

以Netflix前人才長鼓勵大家跳槽、追求成長這例子來看，你若留意，就會發現常站出來給予類似建議的，一定都是已經處在某個優勢位置的人。也就是說，他底下的部屬不會跳槽，而其他公司的人才可能會因此離開原公司，甚至加入他的公司。

文：張國洋

  • 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如Apple PodcastSpotify）都可以找到

在這次的文章中，我要回覆一則來自讀友「小許」的提問。

首先，我們一起看看他寫來的信件：

老師好，

我是小許，目前就讀某國立大學的科技管理研究所。

今天，我在《天下雜誌》的網站上閱讀到一篇文章，文章概要是Netflix的前人才長認為在現今的職場生態中，常換工作的人的學習曲線，會比穩定待在一家公司的人更高。

原因在於，當人勇於跨出舒適圈，而且需要在剛到職時的短時間內掌握各種事物的時候，他會更穩定和積極地工作。

我認同這樣的說法，可是就我淺顯的認知，企業投入了大量資源來做教育訓練，如果這樣的狀況導致員工流動率增高，不是反而會造成困擾嗎？

第二個問題是，如果我遵循這樣每兩、三年一次的跳槽流程，那當我年紀增長，跳槽的障礙跟困難程度是否也會因而增加呢？

我試著自己釐清問題，但始終不滿意自己的答案。所以來信給老師，希望老師不吝解惑。謝謝！

我們分別來看看小許提到的兩個問題。

首先，我們在網路上常看到一些大公司的CEO、人才長或技術長等大老，會提供職涯建議。但我得說，這些建議看似免費，但大部分不是真的免費。

這意思是，大部分人會公開給予建議，其實背後都有自己的考量，這類來自大老的建議更是如此。

所以你在全盤接受建議之前，其實該先想想「他為何要給這個建議？」、「這建議是給誰的？」以及「他希望這些人做什麼行動？」。

這些建議對這些人可能是好的，但對於給建議的這位大老，一定也會帶來某些益處。

以Netflix前人才長鼓勵大家跳槽、追求成長這例子來看，有的人可能會想：「如果Netflix員工都照他說的頻繁跳槽，那Netflix不就麻煩大了嗎？」

事實上，你思考這件事情時可能忽略了另一件事，那就是Netflix其實在當時可是全球指標性的企業。一般人想擠進去並不容易，加上他們近年的訴求都是高薪留才，員工在裡頭薪水高、也跟著公司的各種新事業不斷成長，多數員工理性想想，是不會輕易離開的。甚至，就算想離開也找不到更好的去處了，於是還是會留下來。

但對Netflix「敵對公司」的員工而言，這句話的效果就不一樣了。看到這個建議，他們可能會覺得「有道理啊！在目前公司已經沒有成長空間了，何不出去看看有沒有更好的地方呢？」於是便採取了行動。

你若留意，就會發現常站出來給予類似建議的，一定都是已經處在某個優勢位置的人。也就是說，他底下的部屬不會跳槽，而其他公司的人才可能會因此離開原公司，甚至加入他的公司。

所以我得說，這句話背後的出發點，其實是要讓市場上的人才重新翻堆，跟個人的競爭能力未必能直接畫上等號。

再來，小許的第二個問題是：如果我們真的經常跳槽，會不會到了一段時間後，跳槽難度會變高？

Netflix前人才長這句話其實簡化了職涯中非常多事情，所以我很難給小許Yes或No這樣的明確答案。

但以我自己作為一個老闆而言，我認為錄取關鍵其實跟你跳槽過幾次完全無關，關鍵在於你過去的學歷、工作經歷或其他進修，到底讓你累積了什麼樣的能力？能幫老闆解決什麼樣的問題？

換言之，老闆會看的絕對不是你跳槽過幾次，而是你是否能說服他你具備某個強而有力的技能、可以提供強而有力的解決方案。

你其實也可以換個角度來思考這件事情。舉例來說，假設你家巷口新開了一家麵店，你走到門口時老闆向你介紹：「我過去十年開過十種店，但開什麼倒什麼，於是我每年換一個新生意，今年剛好決定開麵店。」多數人聽到這，大概都不會覺得老闆煮麵的技藝好到哪去，更不會想走進店裡。換過十個工作，並不表示他能把麵煮得好吃。因為他過去沒有什麼積累。

但相反地，老闆說：「我過去十年都待在米其林一星的餐廳，但現在我決定回歸食物的本質，開了這家小麵店，想用清燉的湯頭來煮麵給客人吃。」那麼我想，多數人都會想踏進店裡，一嘗這十年積累的滋味。

「長期積累」的重要性，其實是很多年輕朋友一路都沒有搞懂的概念。這也是為什麼我們這幾年還開了履歷課、協助大家檢視和修改履歷，因為從履歷上，你其實就能看出自己過去的人生選擇做得好不好。

甚至去年，我還開了【用經營公司的思維經營人生】這門課程，教大家怎麼平衡地經營人生。如果小許對經營人生這個議題感到很煩惱，我也推薦參與這門課程，裡頭不會只給非常單點的建議，反而是鼓勵用更平衡的方式來看待自己的人生。

正因為我們每個人手上的資源有限，所以更要謹慎分配，才能活得精采和舒適。

以上就是我這次的分享，希望有解開小許的疑惑，也讓各位對於職涯與人生有更清晰的努力方向喔！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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