歷史重演？中國「躺平式解封」，正在複製三年前的「武漢病毒」危機
我們想讓你知道的是
北京傳出的消息是：大批的人們呈現新冠病毒陽性。更令人擔心的是，很多人的症狀並不是像官方所說的如普通感冒一樣，他們並不僅僅是上呼吸道感染，而肺部也感染並受到嚴重損害。這些感染的人，有很多死亡。包括我的一位在北京的朋友，年僅66歲，感染後死亡。
經過三年嚴厲的、不人道的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零封控之後，在以「白紙運動」為代表的大規模抗議下，中共只好解封。但又明顯帶有賭氣的方式，突然決定「躺平」，什麼都不幹了，拒絕外國更有效的疫苗藥品，聽任病毒肆意氾濫。同時又放出輿論說：Omicron病毒不過是跟普通感冒差不多，沒有任何危險。
但中共嚴密封鎖關於病毒種類和研究的資訊，感染率、死亡率都成為國家機密。同時天天公布沒有人相信的資料，營造無重症、低死亡率的歲月靜好，證明其一貫正確。
看到這些，我心裡一沉，怎麼這情景似曾相識呢？
2019年底，武漢出現不明肺炎，無藥可治，感染的人們紛紛死亡。但中共嚴密封鎖這些資訊。武漢的李文亮醫生和其他的一些知情者開始警告人們，小心這個不明肺炎。中共不僅不感激李醫生，反而把李醫生他們的警告說成是造謠，對他們懲處。這個不明肺炎於是飛速在武漢傳染，大批的人們感染死亡。
中共對死亡資料高度保密，但人們從火葬場看到的大排長龍和堆積如山的屍首的情景，推測出人們大量死於新冠。最後中共決定封鎖武漢。但在宣布封城市之後，又允許武漢居民出逃，把病毒帶到全中國和全世界，釀成全球世紀大災難，到目前為止近700萬人死於新冠。
為了有效地對付新冠病毒，全世界希望到中國來調查病毒的起源。就這樣一件常識都可以想得出來的應該做的事情、一個完全是科學性的調查，竟然使中共大為惱怒，冠之以「反華」、「汙名化」、「別有用心」等等，加以反對。當然，正如有些披露的資訊顯示，如果新冠是從武漢病毒研究所出來的，中共怕擔責而掩蓋。最後，在全世界的壓力下，中共上演了一場由它選人、操控的調查鬧劇，草草收場。
對於繼續要求調查病毒的人，中共對他們攻擊；對於繼續要求調查病毒的國家，中共則祭起經濟制裁大棒，拒絕購買這個國家的產品。比如澳大利亞要求調查新冠起源時，中共立刻拒絕購買許多澳大利亞的產品，以示懲罰。而當澳大利亞抗議中共的報復時，中共又擺出一副無辜的樣子，說沒有懲罰你啊？拒絕你的產品是因為他們不合格啊，完全沒有政治因素云云。當然，這不是中共第一次睜著眼說瞎話。中共總是說一套、做一套。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8