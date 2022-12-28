TNL+ 2022/12/28,
中國

歷史重演？中國「躺平式解封」，正在複製三年前的「武漢病毒」危機

歷史重演？中國「躺平式解封」，正在複製三年前的「武漢病毒」危機

我們想讓你知道的是

北京傳出的消息是：大批的人們呈現新冠病毒陽性。更令人擔心的是，很多人的症狀並不是像官方所說的如普通感冒一樣，他們並不僅僅是上呼吸道感染，而肺部也感染並受到嚴重損害。這些感染的人，有很多死亡。包括我的一位在北京的朋友，年僅66歲，感染後死亡。

經過三年嚴厲的、不人道的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零封控之後，在以「白紙運動」為代表的大規模抗議下，中共只好解封。但又明顯帶有賭氣的方式，突然決定「躺平」，什麼都不幹了，拒絕外國更有效的疫苗藥品，聽任病毒肆意氾濫。同時又放出輿論說：Omicron病毒不過是跟普通感冒差不多，沒有任何危險。

但中共嚴密封鎖關於病毒種類和研究的資訊，感染率、死亡率都成為國家機密。同時天天公布沒有人相信的資料，營造無重症、低死亡率的歲月靜好，證明其一貫正確。

看到這些，我心裡一沉，怎麼這情景似曾相識呢？

2019年底，武漢出現不明肺炎，無藥可治，感染的人們紛紛死亡。但中共嚴密封鎖這些資訊。武漢的李文亮醫生和其他的一些知情者開始警告人們，小心這個不明肺炎。中共不僅不感激李醫生，反而把李醫生他們的警告說成是造謠，對他們懲處。這個不明肺炎於是飛速在武漢傳染，大批的人們感染死亡。

中共對死亡資料高度保密，但人們從火葬場看到的大排長龍和堆積如山的屍首的情景，推測出人們大量死於新冠。最後中共決定封鎖武漢。但在宣布封城市之後，又允許武漢居民出逃，把病毒帶到全中國和全世界，釀成全球世紀大災難，到目前為止近700萬人死於新冠。

為了有效地對付新冠病毒，全世界希望到中國來調查病毒的起源。就這樣一件常識都可以想得出來的應該做的事情、一個完全是科學性的調查，竟然使中共大為惱怒，冠之以「反華」、「汙名化」、「別有用心」等等，加以反對。當然，正如有些披露的資訊顯示，如果新冠是從武漢病毒研究所出來的，中共怕擔責而掩蓋。最後，在全世界的壓力下，中共上演了一場由它選人、操控的調查鬧劇，草草收場。

對於繼續要求調查病毒的人，中共對他們攻擊；對於繼續要求調查病毒的國家，中共則祭起經濟制裁大棒，拒絕購買這個國家的產品。比如澳大利亞要求調查新冠起源時，中共立刻拒絕購買許多澳大利亞的產品，以示懲罰。而當澳大利亞抗議中共的報復時，中共又擺出一副無辜的樣子，說沒有懲罰你啊？拒絕你的產品是因為他們不合格啊，完全沒有政治因素云云。當然，這不是中共第一次睜著眼說瞎話。中共總是說一套、做一套。

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