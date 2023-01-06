《毒物犯罪研究室》：逃離俄羅斯的間諜利特維年科，成為史上第一個被人用「釙」暗殺的受害者
我們想讓你知道的是
利特維年科到倫敦千禧酒店（Millennium Hotel）和2名同事喝茶時，萬萬沒想到那次與會竟是去被謀殺。因為他的茶裡，摻了釙-210（polonium-210）這種罕見的放射性毒素。在利特維年科慢慢走向死亡的那段日子裡，各種關於謀殺與貪汙的消息紛紛出籠，猶如真實世界的間諜故事，而且涉及了俄國政府高層。
文：班．哈伯、蘇菲．漢娜
亞歷山大．利特維年科謀殺案
利特維年科到倫敦千禧酒店（Millennium Hotel）和兩名同事喝茶時，萬萬沒想到那次與會竟是去被謀殺。
因為他的茶裡，摻了釙-210（polonium-210）這種罕見的放射性毒素。在利特維年科慢慢走向死亡的那段日子裡，各種關於謀殺與貪汙的消息紛紛出籠，猶如真實世界的間諜故事，而且涉及了俄國政府高層。
利特維年科曾是間諜，在2000年逃離俄羅斯後就成了標靶，往日的同事甚至必須在射擊練習場對著他的照片開槍。在俄國，他就是背叛至上權威的叛徒。利特維年科逃到英國後成了作家，也擔任英方MI6機構的探員，並毫不留情地批評俄國總統普亭（Putin）。
對MI6而言，利特維年科是很重要的資產：他在俄國情報單位的某些前同事願意洩密以換取現金，此外，他也握有內部情報，知道克姆林宮是如何涉入組織性犯罪。在距今最近一次的事件中，利特維年科將俄國黑手黨在西班牙行動的相關情報，告訴了英方和西國政府。據說該項行動與普亭本人有關，而他也在2006年底表示願意在西國檢察官面前作證。沒想到，卻有人先下手封他的口。
2006年10月28日，俄國殺手安德烈．魯戈佛伊（Andrei Lugovoi）和迪米崔．柯夫通（Dmitry Kovtun）來到倫敦，柯夫通還曾告訴友人他身上帶著「很貴的毒藥」。魯戈佛伊和利特維年科曾同為寡頭企業家鮑里斯．別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）效命，所以這次便假借要討論在俄羅斯投入外資的機會，約曾是同事的利特維年科在千禧酒店（Millennium Hotel）見面。
2006年11月1日下午3點32分，魯戈佛伊來到千禧酒店，柯夫通則在15分鐘後抵達。兩人都用過大廳的男廁，後來廁所和吹風機裡也都驗出大量的放射性毒素。接著，他們點了一壺綠茶和其他飲料，並在飯店的松木酒吧（Pine Bar）坐下。
利特維年科在3點59分抵達，魯戈佛伊上前招呼並帶他到位子上，三人聊了大約20分鐘。利特維年科缺錢，所以並不想點東西，但魯戈佛伊說桌上本來就有茶，他可以喝一點。於是，他要了乾淨的杯子，服務生送來後，替他倒入一些已經冷掉的苦澀綠茶，他只喝了3、4口便放回桌上。利特維年科後來告訴警方，他當時就有感覺兩人可能想殺他，結果他猜的沒錯。
利特維年科到千禧酒店赴約後的那幾天，身體狀況急遽惡化，因而住進巴尼特醫院（Barnet Hospital），後來又轉送到倫敦大學醫學院（University College Hospital）進一步診治。就中毒症狀來看，利特維年科是鉈中毒，但又找不到證據，因此醫生一籌莫展。另一方面，利特維年科也一五一十地道出他與會並中毒的過程，並承認他從前是間諜，後來更很掙扎地說出他與MI6合作的事。
八年後，警方釋出了他做筆錄時的逐字稿，內容顯示利特維年科認為普亭就是幕後主使，此外，他也曾因為劇烈腹瀉而必須暫停訪談。到了11月20日，利特維年科已虛弱到心跳再也無法恢復正常，骨髓也遭受嚴重攻擊，主要器官紛紛衰竭。院方派去診斷的癌症醫生認為，利特維年科的中毒症狀很類似癌症末期病患：整個人槁木死灰，頭髮和眉毛都掉光，皮膚上也滿是瘡疤。一直到那時，都還沒人看出他是被毒害。
同時，相關人員也將利特維年科的血和尿液送到英國的原子武器機構（Atomic Weapons Establishment）進行光譜檢驗。一開始並沒有偵測到伽瑪射線（gamma），但後來，有位曾參與英國原子彈計畫的科學家偶然在光譜讀數中，發現非常難以察覺的伽瑪暴現象，並判定造成那短暫暴衝的是釙-210，也就是早期用來製作核武的元素。
不過對利特維年科來說，有沒有診斷出正確病因，其實也沒差了。11月22日，他變得時昏時醒，並已先和妻子瑪麗娜（Marina）道別。到了午夜，他兩次心臟病發，陷入昏迷，並在11月23日傍晚第三度心臟病發後辭世。
雖然英方情報單位指出普亭和俄方政府涉入利特維年科的謀殺，但克姆林宮至今仍一概否認。不過調查結果顯示，用於毒殺的釙-210是來自俄國薩羅夫鎮（Sarov）的核反應爐，而有權下令從反應爐中取用釙的，就只有最高層的俄方官員。巧合的是，史上第一個被人用釙暗殺的受害者，就是俄國視為眼中釘的利特維年科。
追溯釙毒
據說用釙來毒殺利特維年科，是「天才之選」。因為這種毒物可裝在小水瓶內，進入人體後非常難查驗，而且下毒一段時間後，毒性才會浮現。只是，奉命殺人的兩名兇手行事不慎，幾乎到了無能的地步。
魯戈佛伊試了四次，才成功用釙對利特維年科下毒，而且每次都得飛到倫敦跟他會面。此外，他雖然向朋友吹牛說自己身懷昂貴的祕密武器，卻似乎不知道接觸到釙的任何東西都會染上這種物質，所以把釙摻入茶壺時，自己也不小心沾到了一點，因而在倫敦各處留下放射足跡。他碰過的所有東西，全都立刻沾染了釙，包括信用卡、飛機座椅、餐廳桌子、飯店的電燈開關等等，甚至連跟他握過手的人都遭殃。
警方瞭解情況後，很快就依循放射物質重建出魯戈佛伊和柯夫通的確切足跡，不僅得知他們在11月1日的行蹤，也掌握了兩人先前幾次到倫敦時去過哪裡。水煙管上的釙毒證據顯示，他們在10月17日到過蘇活區（Soho）的一間酒吧，後來又去了某間夜店，在桌椅和門上也留下釙。
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。