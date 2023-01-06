2023/01/06,
科學

《毒物犯罪研究室》：逃離俄羅斯的間諜利特維年科，成為史上第一個被人用「釙」暗殺的受害者

《毒物犯罪研究室》：逃離俄羅斯的間諜利特維年科，成為史上第一個被人用「釙」暗殺的受害者
利特維年科。Photo Credit：創意市集

我們想讓你知道的是

利特維年科到倫敦千禧酒店（Millennium Hotel）和2名同事喝茶時，萬萬沒想到那次與會竟是去被謀殺。因為他的茶裡，摻了釙-210（polonium-210）這種罕見的放射性毒素。在利特維年科慢慢走向死亡的那段日子裡，各種關於謀殺與貪汙的消息紛紛出籠，猶如真實世界的間諜故事，而且涉及了俄國政府高層。

文：班．哈伯、蘇菲．漢娜

亞歷山大．利特維年科謀殺案

利特維年科到倫敦千禧酒店（Millennium Hotel）和兩名同事喝茶時，萬萬沒想到那次與會竟是去被謀殺。

因為他的茶裡，摻了釙-210（polonium-210）這種罕見的放射性毒素。在利特維年科慢慢走向死亡的那段日子裡，各種關於謀殺與貪汙的消息紛紛出籠，猶如真實世界的間諜故事，而且涉及了俄國政府高層。

利特維年科曾是間諜，在2000年逃離俄羅斯後就成了標靶，往日的同事甚至必須在射擊練習場對著他的照片開槍。在俄國，他就是背叛至上權威的叛徒。利特維年科逃到英國後成了作家，也擔任英方MI6機構的探員，並毫不留情地批評俄國總統普亭（Putin）。

對MI6而言，利特維年科是很重要的資產：他在俄國情報單位的某些前同事願意洩密以換取現金，此外，他也握有內部情報，知道克姆林宮是如何涉入組織性犯罪。在距今最近一次的事件中，利特維年科將俄國黑手黨在西班牙行動的相關情報，告訴了英方和西國政府。據說該項行動與普亭本人有關，而他也在2006年底表示願意在西國檢察官面前作證。沒想到，卻有人先下手封他的口。

2006年10月28日，俄國殺手安德烈．魯戈佛伊（Andrei Lugovoi）和迪米崔．柯夫通（Dmitry Kovtun）來到倫敦，柯夫通還曾告訴友人他身上帶著「很貴的毒藥」。魯戈佛伊和利特維年科曾同為寡頭企業家鮑里斯．別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）效命，所以這次便假借要討論在俄羅斯投入外資的機會，約曾是同事的利特維年科在千禧酒店（Millennium Hotel）見面。

2006年11月1日下午3點32分，魯戈佛伊來到千禧酒店，柯夫通則在15分鐘後抵達。兩人都用過大廳的男廁，後來廁所和吹風機裡也都驗出大量的放射性毒素。接著，他們點了一壺綠茶和其他飲料，並在飯店的松木酒吧（Pine Bar）坐下。

利特維年科在3點59分抵達，魯戈佛伊上前招呼並帶他到位子上，三人聊了大約20分鐘。利特維年科缺錢，所以並不想點東西，但魯戈佛伊說桌上本來就有茶，他可以喝一點。於是，他要了乾淨的杯子，服務生送來後，替他倒入一些已經冷掉的苦澀綠茶，他只喝了3、4口便放回桌上。利特維年科後來告訴警方，他當時就有感覺兩人可能想殺他，結果他猜的沒錯。

利特維年科到千禧酒店赴約後的那幾天，身體狀況急遽惡化，因而住進巴尼特醫院（Barnet Hospital），後來又轉送到倫敦大學醫學院（University College Hospital）進一步診治。就中毒症狀來看，利特維年科是鉈中毒，但又找不到證據，因此醫生一籌莫展。另一方面，利特維年科也一五一十地道出他與會並中毒的過程，並承認他從前是間諜，後來更很掙扎地說出他與MI6合作的事。

p_159_利特維年科手裡拿著《炸毀俄國：由裡到外的恐懼》
Photo Credit：創意市集
利特維年科手裡拿著《炸毀俄國：由裡到外的恐懼》

八年後，警方釋出了他做筆錄時的逐字稿，內容顯示利特維年科認為普亭就是幕後主使，此外，他也曾因為劇烈腹瀉而必須暫停訪談。到了11月20日，利特維年科已虛弱到心跳再也無法恢復正常，骨髓也遭受嚴重攻擊，主要器官紛紛衰竭。院方派去診斷的癌症醫生認為，利特維年科的中毒症狀很類似癌症末期病患：整個人槁木死灰，頭髮和眉毛都掉光，皮膚上也滿是瘡疤。一直到那時，都還沒人看出他是被毒害。

同時，相關人員也將利特維年科的血和尿液送到英國的原子武器機構（Atomic Weapons Establishment）進行光譜檢驗。一開始並沒有偵測到伽瑪射線（gamma），但後來，有位曾參與英國原子彈計畫的科學家偶然在光譜讀數中，發現非常難以察覺的伽瑪暴現象，並判定造成那短暫暴衝的是釙-210，也就是早期用來製作核武的元素。

不過對利特維年科來說，有沒有診斷出正確病因，其實也沒差了。11月22日，他變得時昏時醒，並已先和妻子瑪麗娜（Marina）道別。到了午夜，他兩次心臟病發，陷入昏迷，並在11月23日傍晚第三度心臟病發後辭世。

雖然英方情報單位指出普亭和俄方政府涉入利特維年科的謀殺，但克姆林宮至今仍一概否認。不過調查結果顯示，用於毒殺的釙-210是來自俄國薩羅夫鎮（Sarov）的核反應爐，而有權下令從反應爐中取用釙的，就只有最高層的俄方官員。巧合的是，史上第一個被人用釙暗殺的受害者，就是俄國視為眼中釘的利特維年科。

追溯釙毒

據說用釙來毒殺利特維年科，是「天才之選」。因為這種毒物可裝在小水瓶內，進入人體後非常難查驗，而且下毒一段時間後，毒性才會浮現。只是，奉命殺人的兩名兇手行事不慎，幾乎到了無能的地步。

魯戈佛伊試了四次，才成功用釙對利特維年科下毒，而且每次都得飛到倫敦跟他會面。此外，他雖然向朋友吹牛說自己身懷昂貴的祕密武器，卻似乎不知道接觸到釙的任何東西都會染上這種物質，所以把釙摻入茶壺時，自己也不小心沾到了一點，因而在倫敦各處留下放射足跡。他碰過的所有東西，全都立刻沾染了釙，包括信用卡、飛機座椅、餐廳桌子、飯店的電燈開關等等，甚至連跟他握過手的人都遭殃。

警方瞭解情況後，很快就依循放射物質重建出魯戈佛伊和柯夫通的確切足跡，不僅得知他們在11月1日的行蹤，也掌握了兩人先前幾次到倫敦時去過哪裡。水煙管上的釙毒證據顯示，他們在10月17日到過蘇活區（Soho）的一間酒吧，後來又去了某間夜店，在桌椅和門上也留下釙。


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