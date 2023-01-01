2023/01/01,
動漫

【漫畫】黃色書刊《勇者系列／第三集》：堅持不殺勇者這點，實在是個錯誤啊！

【漫畫】黃色書刊《勇者系列／第三集》：堅持不殺勇者這點，實在是個錯誤啊！
Photo Credit：時報文化

我們想讓你知道的是

堅持不殺勇者的魔族四天王「炎魔」，使得手下成為勇者輕鬆練等的犧牲者，最終民心盡失，被趕出自己的領地。當自身的信念不被他人認同，選擇堅持信念的炎魔是最「善良」的魔族？還是最「無情」的領導者？

文：黃色書刊

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書籍介紹

本文摘錄自《勇者系列／第三集：墮落狂魔與炎魔》，時報文化出版

作者：黃色書刊

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Netflix「勇者動畫系列」原作，每一個忠於自己的選擇，卻為世界與他人，帶來不同的影響

▲改編動畫「勇者動畫系列」第二季籌備中！
▲收錄未公開番外篇：《魔族檔案》
▲首刷限量．隨書贈送：「這。不會考3－動漫怪物學」展覽門票優惠券

堅持不殺勇者的魔族四天王「炎魔」，使得手下成為勇者輕鬆練等的犧牲者，最終民心盡失，被趕出自己的領地。

當自身的信念不被他人認同，選擇堅持信念的炎魔是最「善良」的魔族？還是最「無情」的領導者？而他的選擇，又會帶來何種改變……

勇者系列3立體書
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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