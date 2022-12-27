「四面楚歌」的日本首相岸田文雄會下台嗎？一個台灣記者的觀點

JNN（日本新聞網）在2022年最後一個月，公布民調談論下屆日本首相人選，題目設定為「內閣官員相繼請辭，岸田政權逆風中無法高飛，接下來誰最適合擔任總理大臣」，結果前三名分別是：數位大臣河野太郎（19％）、前幹事長石破茂（11％）、以及前總理大臣菅義偉（7％），39％受訪者不願表態佔大多數，現任首相岸田文雄只拿下6％。

選贏比選輸還低調？日本政治的奧妙之處

一如往昔，日本民眾對於領導人的認知圖像模糊，支持力道不強烈，但最有趣的地方在於，岸田首相上任至今，全國大型選舉沒輸，講話卻無法特別大聲，顯然日本跟台灣不同，不是「當總統算我好運，不然你是要怎樣」的地方。

東奧出現重大弊案，贊助商被收押、岸田內閣至今至少三位大臣丟官、兩位眾議員退黨，包含其中一位是自家子弟兵眾議員吉川健，跟大學生開房間被跟拍，就連岸田自己去（2021）年的眾院選舉活動費用收支報告，都有94張收據被抓到記載不全，岸田內閣實在是「風雨飄搖」。

岸田派在自民黨內也沒有定於一尊的本事，先天上人數就不夠，不得不依靠其他派閥幫忙，但老是靠別人賣面子，被出賣是遲早，經濟安保大臣高市早苗在防衛費增稅問題上唱反調，經濟產業大臣西村康稔公開表達不同意見，幹事長茂木敏充在賠償舊統一教受害者的政黨協商中，跳過黨對黨的機制跟同志搶風頭，被說是在為下任自民黨總裁選舉試水溫，岸田在黨內「四面楚歌」。

《朝日新聞》的民調，或許能解釋永田町（編按：日本國會、首相官邸等大多數日本中樞政治機構，位在東京都千代田區永田町，因此在日本會以永田町代稱中央政治高層）跟日本社會的情感差距，「你希望岸田首相續任到何時」，33％受訪者表示，希望岸田做滿總裁任期到2024年9月，還有14％希望他盡量做久一點，這位以「傾聽」自居的小派閥弱勢首相，不像台灣國際新聞報導中奇特過音稿，好像隨時準備打包找工作，日本政治沒有贏者全拿，安靜不代表沒魄力，這也是日本政治最令人著迷的地方，「權力」到底存在哪裡？也才是討論價值之所在。

從安倍到岸田，自民黨政策與權力邏輯

前首相安倍遭暗殺身亡，全面引爆自民黨與舊統一教的「選票與信眾」的交易關係，岸田下令清查全黨，就算不是100％公正，也無法說是徇私包庇；內閣閣員失言，在日本政壇不是什麼新鮮事，以前有位厚生勞動大臣說女性是生育機器；東奧弊案和閣員、議員的「金權政治」問題，是自民黨統治結構的一個老問題，日本民眾支持自民黨，從來不是因位自民黨清廉到家。換言之，如果支持團體的政治獻金處理的不得要領，檢察官很快就會找上門，日本參眾議員不常開記者會或找網紅直播，沒人以為聲量或按讚數就可以在政壇存活，國會和地方的表現才是連任保證。

安倍前首相也曾被爆出賞櫻會跟森友學園等用錢用地的問題，備詢時氣到說出「如果我或我太太有涉入就辭職」，最後是秘書被起訴，這結果是做帳「太大意」還是「大局為重」，留下無限想像空間，就連安倍第一次當首相，也只勉強撐了一年，所以岸田現在經歷的難題，沒有什麼好大驚小怪。