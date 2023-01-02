從游擊「驚」手套到外野「金手套」，統一獅球星陳傑憲：沒有郭俊佑就沒有這個獎

文：史丹利視角的體育世界

統一獅隊的看板球星陳傑憲，今（2022）年拿下生涯第一座外野金手套獎，也因為新人王候選人楊孟沅去當兵缺席，陳傑憲成為唯一一位，參加年度頒獎典禮的統一獅選手。

陳傑憲：「只有我自己真的超孤單！好險我跟大家都蠻熟的，每個人都可以聊一下，但還是希望明年獅隊的大家可以一起來，這樣比較有趣。」

談起金手套，陳傑憲難掩興奮之情，認為這個獎對他意義非常重大，也是向外界證明自己的最好機會。

陳傑憲：「雖然拿到這個獎，不是在游擊防區，但山不轉路轉，路不轉人轉嘛，至少證明我是可以在不同的位置，不同領域還有不同情況下，拿到這個獎，對我而言是很大的肯定。」

陳傑憲：「以前在游擊的時候，我知道自己能力不足，可能天份也差一點，要拿金手套不太可能，但轉到外野後，這兩年我覺得自己都是有機會得獎的，去年也對自己蠻有信心，可惜雖然數據沒有輸，但票沒有投在我身上，也只能怪自己，讓大家之前的印象太差。」

陳傑憲：「要扭轉自己守備不好的印象，一定要透過時間來證明，才能讓大家改觀，發現我其實是一位打擊不錯，守備也可以的球員，未來當然希望朝這個目標繼續前進，盡力去為球隊貢獻。」

郭俊佑教練

陳傑憲也感性表示，如果沒有郭俊佑教練，自己一定拿不到這個獎。

陳傑憲：「郭教練是一個很貼心的教練，不管在場上或場下，都會隨時關心你的狀況，他不會苛刻，而是用鼓勵的方式，讓我去多體會多學習，拿到這個獎我真的很謝謝他，今年季前我也跟他說，目標就是拚金手套，守備我一定會好好努力，也很開心自己做到了，可以成為他的驕傲。」

如果要選一個自己今年在防守端，印象最深的play，陳傑憲直言，就是長傳阻殺「阿德」的那次。

陳傑憲：「其實我對自己每一次的撲接，印象都很深，因為我回家都會重看，多去看自己好的一面，我覺得信心上會有很大的提升，但阿德那個play很特別，當下就是一個反應，想說趕快往一壘傳，結果順利抓到，可能一生只會遇到一次，算是天時地利人和。」

「驚」手套到金手套

從游擊「驚」手套到外野「金」手套，陳傑憲認為自己一路走來，最重要的就是敢正面去面對自己的失敗，他也常常會拿自己的經歷，來鼓勵獅隊的年輕選手。

陳傑憲：「你想在職棒生存，要吃這個飯領這個錢，就不能垮，如果你倒下，停滯不前的話，永遠就只在那邊，所以經歷了游擊挫敗，讓我的人生更有歷練，當初我跌倒了，現在又重新站起來，對我的意義真的很大。」

陳傑憲：「我也會去拿自己的故事去鼓勵學弟，像外野的丞齡、暐捷、小黑，其實今年都有遇到一些低潮，守備上出狀況的時候，我都會跟他們說，你們再怎麼慘也沒有我慘，我以前失誤沒有被換下來的權利，還是要在場上一直守，只能自己去面對。」

陳傑憲：「子豪的話是打擊，其實他今年一開始打很好，但後來遇到一段低潮，連續十幾個打數沒有安打，心態突然就崩了，回到休息室裡面，眼淚也掉下來，我發現後就走去安慰他。」

陳傑憲：「我跟他說，以前我在球隊打第一棒，戰績吃緊的時候也有過這種低潮，那時候球隊一直輸，我壓力也很大，但就是要「ㄍ一ㄥ」過去，才能快速成長。」

陳傑憲：「以前我們剛進來，年紀還小的時候，學長也是這樣照顧、指導我們的，所以我們必須要傳承下去，否則以後我們退化了，沒有人能接班，那統一就無法繼續往前，為了團隊大家要互相幫忙，這也是我進職業後，學到很多的地方。」

本文經史丹利視角的體育世界授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航