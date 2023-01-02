從游擊「驚」手套到外野「金手套」，統一獅球星陳傑憲：沒有郭俊佑就沒有這個獎
我們想讓你知道的是
中華職棒統一獅隊的看板球星陳傑憲，曾因鎮守游擊表現不佳備受質疑，但在轉守外野後，今年拿下生涯第一座金手套獎，成功扭轉外界印象，證明自己是可以攻守兼備的。他也感性表示，如果沒有郭俊佑教練，自己一定拿不到這個獎。
統一獅隊的看板球星陳傑憲，今（2022）年拿下生涯第一座外野金手套獎，也因為新人王候選人楊孟沅去當兵缺席，陳傑憲成為唯一一位，參加年度頒獎典禮的統一獅選手。
陳傑憲：「只有我自己真的超孤單！好險我跟大家都蠻熟的，每個人都可以聊一下，但還是希望明年獅隊的大家可以一起來，這樣比較有趣。」
談起金手套，陳傑憲難掩興奮之情，認為這個獎對他意義非常重大，也是向外界證明自己的最好機會。
陳傑憲：「雖然拿到這個獎，不是在游擊防區，但山不轉路轉，路不轉人轉嘛，至少證明我是可以在不同的位置，不同領域還有不同情況下，拿到這個獎，對我而言是很大的肯定。」
陳傑憲：「以前在游擊的時候，我知道自己能力不足，可能天份也差一點，要拿金手套不太可能，但轉到外野後，這兩年我覺得自己都是有機會得獎的，去年也對自己蠻有信心，可惜雖然數據沒有輸，但票沒有投在我身上，也只能怪自己，讓大家之前的印象太差。」
陳傑憲：「要扭轉自己守備不好的印象，一定要透過時間來證明，才能讓大家改觀，發現我其實是一位打擊不錯，守備也可以的球員，未來當然希望朝這個目標繼續前進，盡力去為球隊貢獻。」
郭俊佑教練
陳傑憲也感性表示，如果沒有郭俊佑教練，自己一定拿不到這個獎。
陳傑憲：「郭教練是一個很貼心的教練，不管在場上或場下，都會隨時關心你的狀況，他不會苛刻，而是用鼓勵的方式，讓我去多體會多學習，拿到這個獎我真的很謝謝他，今年季前我也跟他說，目標就是拚金手套，守備我一定會好好努力，也很開心自己做到了，可以成為他的驕傲。」
如果要選一個自己今年在防守端，印象最深的play，陳傑憲直言，就是長傳阻殺「阿德」的那次。
陳傑憲：「其實我對自己每一次的撲接，印象都很深，因為我回家都會重看，多去看自己好的一面，我覺得信心上會有很大的提升，但阿德那個play很特別，當下就是一個反應，想說趕快往一壘傳，結果順利抓到，可能一生只會遇到一次，算是天時地利人和。」
「驚」手套到金手套
從游擊「驚」手套到外野「金」手套，陳傑憲認為自己一路走來，最重要的就是敢正面去面對自己的失敗，他也常常會拿自己的經歷，來鼓勵獅隊的年輕選手。
陳傑憲：「你想在職棒生存，要吃這個飯領這個錢，就不能垮，如果你倒下，停滯不前的話，永遠就只在那邊，所以經歷了游擊挫敗，讓我的人生更有歷練，當初我跌倒了，現在又重新站起來，對我的意義真的很大。」
陳傑憲：「我也會去拿自己的故事去鼓勵學弟，像外野的丞齡、暐捷、小黑，其實今年都有遇到一些低潮，守備上出狀況的時候，我都會跟他們說，你們再怎麼慘也沒有我慘，我以前失誤沒有被換下來的權利，還是要在場上一直守，只能自己去面對。」
陳傑憲：「子豪的話是打擊，其實他今年一開始打很好，但後來遇到一段低潮，連續十幾個打數沒有安打，心態突然就崩了，回到休息室裡面，眼淚也掉下來，我發現後就走去安慰他。」
陳傑憲：「我跟他說，以前我在球隊打第一棒，戰績吃緊的時候也有過這種低潮，那時候球隊一直輸，我壓力也很大，但就是要「ㄍ一ㄥ」過去，才能快速成長。」
陳傑憲：「以前我們剛進來，年紀還小的時候，學長也是這樣照顧、指導我們的，所以我們必須要傳承下去，否則以後我們退化了，沒有人能接班，那統一就無法繼續往前，為了團隊大家要互相幫忙，這也是我進職業後，學到很多的地方。」
本文經史丹利視角的體育世界授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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