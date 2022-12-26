2022/12/26,
科技

推特移除自殺防治熱線訊息「#ThereIsHelp」遭批評，馬斯克：推特不能防止自殺

推特移除自殺防治熱線訊息「#ThereIsHelp」遭批評，馬斯克：推特不能防止自殺
Photo Credit: 推特網頁截圖

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「#ThereIsHelp」置頂於在特定主題的搜尋結果頁面，提供關於心理健康、新冠疫情與疫苗、愛滋病、兒童性剝削、性暴力、天災、言論自由等熱線資料。23日馬斯克下令自推特上移除此項功能，隨後遭到輿論批評，24日陸續恢復。

《路透社》23日報導，知情人士透露，在過去幾天，馬斯克（Elon Musk）下令移除推特（Twitter）上一項對使用者提供自殺防治熱線和其他安全資源的功能「#ThereIsHelp」。《路透社》報導，此舉遭輿論批評後，24日已陸續恢復「#ThereIsHelp」。

「#ThereIsHelp」的內容置頂於在特定主題的搜尋結果頁面，它會提供關於心理健康、新冠疫情與疫苗、愛滋病、兒童性剝削、性暴力、天災、言論自由等相關輔導組織的聯繫資料。

對於「#ThereIsHelp」的消失，推特合作夥伴、東南亞言論自由網絡（Southeast Asia Freedom of Expression Network）執行董事達馬尼．朱尼安托（Damar Juniarto） 在推特上表示，它對此感到很生氣，「繼上週解散誠信與安全委員會後，又一個愚蠢的決定。」

非營利組織網路傳播研究所（Network Contagion Research Institute）的首席情報分析師亞歷克斯．戈登伯格（Alex Goldenberg）向《路透社》表示，幾天前在搜索結果中顯示的提示已經無法看見；愛滋病聯合會（AIDS United）則說，直到12月18日，與該功能連結的網頁每天約70次瀏覽，但功能移除後，它總共吸引了14次瀏覽。

戈登伯格進一步指出，推特上關於自我傷害的術語已較去年稱加500%，年輕使用者看到類似內容時尤其容易受到傷害，「這與馬斯克之前優先考慮兒童安全的承諾背道而馳。」

推特信任與安全（Trust and Safety）主管艾拉．厄文（Ella Irwin）回應《路透社》，該功能只是暫時刪除，預計下週將恢復正常，「推特正在調整提示訊息的大小與相關性，並修改過時的提示訊息。」

他補充，這些提示訊息在普遍情況下都很有用，因此需要確保它們正常運作，加強提示與搜尋結果的相關性，「Google在這方面做得很好，而我們正在借鏡他們的方法材做出改變。」

然而，推特前內容諮詢小組成員艾利安尼．阿卜杜勒．拉赫曼（Eirliani Abdul Rahman）認為，即使該功能暫時需要調整，正常情況來說應該是要同時進行，而非直接移除它，「#ThereIsHelp的消失令人極為不安。」

《衛報》，軟體開發人員、推特使用者Jane Manchun Wong也表示，與其在沒有自殺預防功能的情況下進行內容調整，他們應當可以保留原本的提示內容，並在準備後好新的提示訊息再更新它。

對此，馬斯克不僅推特上發文稱《路透社》的報導為假新聞，也直接說：「推特不能阻止自殺。」

《路透社》報導，24日該功能就已回到關於自殺、家暴、自殘等搜尋結果頁面中，然而，有關HIV的搜尋結果頁面卻未顯示提示訊息，「#ThereIsHelp」功能是否全面恢復尚不清楚。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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