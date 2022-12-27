蔡英文兵役改革的7個QA：專家怎麼看一年義務役？如果政黨輪替會不會「改回來」？
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中廣董事長趙少康堅決反對延長兵役到1年或更久，強調若執政一定「改回來」，質疑兵役延長1年就可對抗中國嗎？還是只是跟烏克蘭一樣，多拖幾天、多死很多人？趙少康認為，國共打了幾十年，也沒有打過城市巷戰，老百姓不能因政客的權力鬥爭而冤死。
爭議多時的兵役改革終於拍板定案，總統蔡英文今（27）日於總統府親自宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，究竟兵役改革改了什麼？明年開始當兵有哪些改變？《關鍵評論網》為你整理兵役改革的幾個重點，以及台灣過去的兵役沿革。
一、目前的兵役制度是什麼？
民國82年（1993年）12月31日及以前出生的役男，不分軍種兵科均為服1年的替代役。民國83年（1994年）後出生的役男，依法服4個月的「常備兵役軍事訓練」。
二、這次改了什麼？
役期方面，義務役役期從現行「4個月」延長為「1年」，從2024年起實施。另外志願役與義務役入伍訓練（新訓）從5周230小時，增加為8周380小時，志願役為2023年元旦上路，義務役則為2024年實施。
訓練內容上，這次改革將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，明確防衛任務。
國防人士透露，歷時2年多的盤整，目的是徹底解決長久以來，後備部隊任務不明以及戰力難以形成的結構性問題，因次在這次的規劃中，未來由志願役組成「主戰部隊」，擔任海、空、領土安全任務；由義務役為主擔綱「守備部隊」，負責國土守備、軍事與民間重要設施防護與協力民防等任務。
在強化訓練內容上，未來義務役訓練將參考美國等先進國家訓練方式，引進各國訓練模組，增加新式武器操作訓練，包括增加實彈射擊、聯合演訓，甚至是民防協力的訓練。比如傳統的刺槍術將進階調整為近戰格鬥訓練，任務訓練將增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰需求。又2個月的入伍訓練，實彈射擊從86發倍增到160發，全役期不低於800發。
薪水方面，義務役士兵每月薪資約6500元，調整後增加至2萬6307元，接近基本工資（2萬6400元）。
另外自明（2023）年起，教召也自舊制的2年1訓、為期5至7天，改為新式的1年1訓，召期拉長至14天，預計將有7000人受影響。
三、哪些族群受影響？
自2024年元旦起，滿18歲、94年次（2005年）後出生役男的役期，將從現在4個月延長至1年。另外現行4個月的義務役也會從明（2023）年開始逐步增加訓練強度，另外自2024年起， 4個月的義務役將與1年的義務役同樣進行8周的入伍訓練（原為5周）。
四、女性需要當兵嗎？
針對媒體提問，未來女性是否也需要當兵，總統蔡英文表示，有蠻多女性願意從事國防相關工作，志願役有超過10%的軍人是女性，不過義務役是否含括女性是更大的課題，目前把面臨的問題先解決到位，再進入下一個階段，一步一步來。
五、我國兵役改革：義務役4個月怎麼來的？
我國政府自1949年起，對所有達到服役年齡的男子實行義務役徵兵政策。1956年起，義務役役期為陸軍2年，海軍、空軍3年。
在陳水扁（2000-2008）、馬英九（2008-2016）兩屆總統任內，台灣兵役朝「全募兵」推行。陳水扁2002年責成國防部長湯曜明研究募兵制可行性，曾經小規模試辦。不過湯曜明當時認定單一募兵制並不可行，希望能逐年穩定增加募兵比率，終極目標是「募兵為主、徵兵為輔」，陳水扁任期義務役役期由1年10個月逐年縮減2個月至1年。
馬英九於2007年競選總統時承諾，要在執政後6年內達成全募兵，以應對義務役役期過短、難以配合作戰需求等問題，不過兵源招募不盡理想，全募兵目標一再推遲。2011年國防部宣布，民國83年次後役男，2013年開始免服兵役，改接受4個月的「常備兵役軍事訓練」。
蔡英文上任後，持續採「徵募併行」制，國防部自2018年起停徵1年義務役，若這類人尚未服役，全面轉服1年的替代役，最後一批「1年期義務役」於2018年全數退伍。不過因應台海局勢緊張，蔡英文今年底宣布民國94年次後義務役延長為1年，新訓由5周調整為8周，2024年實施。
六、如果政黨輪替會不會「改回來」？
總統蔡英文表示，未來一年將要花很多心力與社會溝通，相信經過良好的溝通、縝密的規劃與社會的支持，會讓這個方案持續下去，無論政黨有沒有輪替，相信都會持續下去。
國民黨主席朱立倫今也舉行三方平台會議，表示國民黨支持兵役改革，以達成國防有效戰力的提升，但認為改革過程應有完整配套措施，包括「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」（義務役役男服役期間之薪資不得低於基本工資2萬6400元）與「重建軍人光榮感」，國民黨強調，不會接受10年前的舊改革方案，如果沒有妥善配套的改革，就是犧牲役男權益的假改革。
中廣董事長趙少康則堅決反對延長兵役到1年或更久，強調若執政一定「改回來」，質疑兵役延長1年就可對抗中國嗎？還是只是跟烏克蘭一樣，多拖幾天、多死很多人？趙少康認為，國共打了幾十年，也沒有打過城市巷戰，老百姓不能因政客的權力鬥爭而冤死。
七、這次改革專家怎麼看？
國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，過去兵役招致很多批評，主要是役期4個月時間比較短，無法提供完整訓練，國防部公佈的一年義務役方案，訓練看起來跟4個月比比較完整，但部隊訓練的配套措施目前看起來還不是很清楚，如何和原來的志願役搭配形成有效戰力，或者服役期滿配合動員後備制度，這還要看未來如何落實。
未來義務役訓練將參考美國等先進國家訓練方式，引進各國訓練模組，增加新式武器操作訓練，不過我國專業的訓練人員夠嗎？舒孝煌表示，每個兵種遇到的狀況不同，但新型武器非常多，可能包括上百項專長，每個士兵到分發的單位後要接受專業的考核訓練，整個單位也都要經過考核，一段時間需要解除戰備回去接受訓練，缺員的情況可能普遍，烏克蘭同樣也有這樣的狀況。
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我們想讓你知道的是
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