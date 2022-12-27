【專訪】前副總統呂秀蓮談「中華邦聯體制」，進一步組成「中華聯邦」可能嗎？
我們想讓你知道的是
呂前副總統認為「中華」二字是經仔細推敲的，因為「一個中國」是共產政權，臺灣百姓無法接受，然而「一個中華」是事實，我們接受的是中華文化，是血緣、是文化的聯繫，而「一族兩國」的概念也不會被一個中國的原則綑綁——兩岸應「統合」，而非「統一」。
文：邱泰達（政治大學學生、《新政評論》創刊人）
「天下大勢，分久必合，合久必分。」，這是三國演義第一回的開頭，這一語道盡了中國古今王朝的興衰，分久必合也顯現出中國自古追求統一的決心。
台灣政治至第一次開放總統直選以來，便深陷在統獨議題的泥沼當中，這也造就了台灣的政治格局。台灣兩大政黨各統獨立場進行論爭，再加上中共當局在旁推波助瀾，使得台灣民眾無法在統獨間做出抉擇。
在筆者看來，統獨議題在政治光譜上屬於兩種極端。「一國兩制」是促統、「一中一台」則是急獨，在關乎國家前途的務實抉擇中，兩者糾纏錯綜，不易清楚釐清；故此不如尋求新的可能，打破現有的格局，而呂秀蓮前副總統所推廣的「中華邦聯體制」或許提供出了解決之道。
「聯邦制」與「邦聯制」
多數人常將聯邦制（federation）及邦聯制（confederation）搞混。簡單來說，聯邦制（federation）為統一國家聯邦，是由若干具有國家性質的行政區域組成，如美國就是典型的聯邦制國家。而邦聯制（confederation）則為獨立成員的聯盟，是由兩個或兩個以上的國家，為了某些目的而組成的聯合體。
邦聯各國本身在外交、法律和軍事上具備完全獨立的主權，也就是主權仍在各自國家，並有各自的政治，彼此間的契約關係屬於國際條約，只在軍事、外交等方面聯合行動，如歐盟就是典型的邦聯制。
兩者被歸類於複合制國家一類。在政治上的設計與精神比較像是「結合共治與自治」（combination of shared rule and self-rule），法國思想家蒲魯東（P.J. Proudhon）主張聯邦秩序乃是自由與個體的保障，各邦本身保持一部分的獨立性。
為了更理解中華邦聯體制的構想，筆者帶著《新政評論》團隊訪談呂秀蓮前副總統，就「中華邦聯體制」，呂前副總統提出「一個中華」的概念。
兩岸應「統合」，而非「統一」
呂前副總統認為「中華」二字是經仔細推敲的，因為「一個中國」是共產政權，台灣百姓無法接受，然而「一個中華」是事實，我們接受的是中華文化，是血緣、是文化的聯繫，台灣和中國是遠親、近鄰，不該有仇恨。亦即「一族兩國」：一個中華民族，兩個國家，如此概念，不會被一個中國的原則綑綁。兩岸應「統合」（integration），而非「統一」（unification）。
這裡要強調統合並非統一，統一是大吃小、上對下，而「統合」（integration）則是以「邦聯」方式，形成Chinese Union，如同歐盟一樣，台灣不會接受「聯邦」，因為聯邦會變成中國一省或特別行政區。另外呂前副總統也提及「雙兩岸關係」：分別為「大兩岸關係」與「小兩岸關係」。雙兩岸關係，並非討好中國，而是鞏固台日韓金三角。
依此，可分為大兩岸與小兩岸。所謂大兩岸，是指經營與太平洋那一方的關係，首先結合（integrate）台、日、韓成為「東亞民主聯盟」。三國共通點在於皆為儒家思想、民主國家、高科技之國（且應以軟實力結合，而不要推動北約亞洲化，因為後者是軍事聯盟，人民並不喜歡戰爭），並從民間做起。此外，也一邊經營和美國與加拿大的關係。
而小兩岸則是：改善與大陸關係，兩岸沒有血海深仇，台灣這邊要投資與推動和平，釋放善意，因為本於人性，人們不要戰爭；且基於地理位置，台灣易捲入龍與鷹的爭鬥中（中國龍與美國鷹），應從烏克蘭學到教訓，不要做第二個烏克蘭。在左右兩邊經營之下，台灣可以「和平中立」，但羅馬不是一天造成，需要人民的智慧，需要時間。
中華民族偉大復興不是武統爭霸，而是民主、自由、法治的政體改革
總結來說，在筆者看來「大兩岸、小兩岸關係」，目前似是務實且可行的；而中華邦聯體制，則是具理想性但需要花很多時間才能完成的。
邦聯比較像是聯邦制度的另一變體，在現實的運作與發展上兩者趨近，從歷史發展來看，邦聯往往發展成為兼具邦聯與聯邦型態，如德意志邦聯（1815-1866）、美國（1776-1788）、瑞士（1815-1848）等，所以最關鍵的問題在於邦聯的定位問題，畢竟兩岸的政治體制有很大不同，邦聯體制的分權性會稀釋傳統中國中央集權制，從政治方面來看這是中共當局無法認同的。
筆者認為，中華邦聯體制精神與現實意義在於「多元民主」的基礎上，因為不管是聯邦還是邦聯其精神就是「多元民主」，也唯有「多元民主」，才能使聯邦制的權力更具平衡精神。換句話說，若中共當局不改變其專制一黨獨大的政治模式，不管是中華邦聯還是中華聯邦，都很難有實行的可能，因為台灣人民是堅決反對集權主義的，這是中國與台灣實施邦聯的前提。
中共當局應有清楚的認知，所謂中華民族偉大復興，絕不是武統收復台灣或是與美國進行全球爭霸，而是自身進行民主、自由、法治的政體改革。
在這裡，筆者對於邦聯的觀點與呂副總統不同，認為中共若能改變其政體實行民主政治，那麼可以直接跳過邦聯實施一族多國的中華聯邦體制，主要原因在於邦聯體制過於鬆散，其政治體制不穩，最終可能導致分裂。就如同今日歐盟其實很多權力都已經超出了邦聯的範圍，比如說歐盟的法律（如人權公約與法院）、統一的貨幣政策、且在外交農業等各個領域皆形成了統一政策。
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