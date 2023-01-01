【小說】《大人的謊言生活》選摘：父親離家出走兩年前，對我母親說我長得醜
我們想讓你知道的是
最擅長描繪少女心的覆面作家，《那不勒斯四部曲》作者艾琳娜・斐蘭德全新作品。當謊言揭開，完美家庭的幻象便開始崩塌――「我已不再純真，我的童年結束了。」
文：艾琳娜・斐蘭德（Elena Ferrante）
父親離家出走兩年前，對我母親說我長得醜。他這句話說得很小聲，當時他們在新婚買下的那間公寓裡，位於聖雅各卡布里山亞拓社區，那不勒斯。二月冷冽的藍色天光和那句話都凝滯停格，而我悄悄溜走，今日依然故我。在這些企圖訴說我故事的字裡行間，我誰都不是，什麼都不屬於我，什麼都沒有真正開始，或沒有真正結束，只有糾結難解的團團纏繞，無人知曉，包括此時此刻正在書寫的我，亦不知道那裡面究竟有沒有一條可以串起故事的線，或只是一團理不清的傷痛，無從解脫。
我很愛父親，他總是那麼殷勤體貼，做事細膩又周到，人很瘦，衣服穿在他身上彷彿總是大了一號。可是在我看來，他的優雅無人能敵。他的五官精緻，眼睛輪廓深、睫毛長，鼻子完美無瑕，嘴脣豐潤，組合起來十分和諧。不管他或我的心情如何，對我說話時的表情總是開心的。每次他要把自己關進書房前（他一天到晚都在讀書），定會對我微微一笑。他格外喜歡我的頭髮，但我現在也說不清他是從什麼時候開始讚美我的頭髮——好像是我兩、三歲的時候吧。可以想見，在我小時候，我們之間的對話是這樣：
「你的頭髮真漂亮，又好摸又亮，可以送給我嗎？」
「不行，這是我的。」
「不要那麼小氣嘛。」
「你要的話可以借你。」
「太好了，借我就不還了。」
「你自己也有頭髮啊。」
「我的頭髮就是從你那裡剪的。」
「才不是，你說謊。」
「你檢查看看，你的頭髮太漂亮了，所以我才會偷剪。」
我假裝檢查，但心裡知道他才不會剪我的頭髮。我嘻嘻哈哈笑了很久。我跟他相處比跟母親相處更愉快。他總是說想從我身上拿走一樣東西，一隻耳朵、鼻子或下巴，他說那是因為太完美，所以渴望擁有。我喜歡他說那些話的語氣，讓我覺得他不能沒有我。
當然父親不是對大家都如此。有時候，如果他很投入某件事，就會慷慨激昂地發表長篇大論，情緒亢奮，但有的時候又只簡單扼要說些短句，清楚明瞭，一氣呵成，讓人無法反駁。這兩個父親和我愛的那個父親很不一樣。我大約在七、八歲才發現他的另外兩個樣貌，因為有時他的朋友或認識的人來我們家開會，我會聽見他和他們討論些我不懂的事，氣氛十分火爆。
通常我都和母親一起待在廚房，不會注意數公尺外的他們在吵什麼。但是有時候，母親有事要做，會待在她房間裡，我就一個人在走廊上玩耍或看書——大多是看書，因為父親很愛，我母親也是，我想要向他們看齊。我不關心父親他們那群人討論什麼，只有在他們突然默不作聲、而父親令我陌生的聲線響起，我才會中斷玩耍或閱讀。打從他開始列舉法條，我就在等他們的會議結束，好知道他是否會變回原本的模樣，那個說話謙和有禮又熱情的模樣。
那天晚上，他得知我學校考試沒考好，於是說了那句話。我之前的表現並不一樣。我從小學一年級起就名列前茅，但是那兩個月成績開始每況越下。父母很重視我在學校的表現，特別是母親。分數一下滑，她就拉警報。
「這是怎麼回事？」
「我不知道。」
「你要用功。」
「我很用功。」
「那是為什麼？」
「有些東西我記得住、有些記不住。」
「那你就反覆讀到記住為止啊。」
我讀書讀到快崩潰，成績依然沒有起色。那天下午，母親去找老師，回家的時候神情沮喪，但她沒有責怪我，我父母從不責怪我。她只說，最不高興的是數學老師，老師說如果你肯用功，一定會進步，說完她就走去廚房做晚飯。之後，父親回家，我在房間裡只聽見母親向他轉述老師的不滿，知道她為了幫我找理由，推託說和進入青春期有關。父親打斷她的話，語氣與他平常對我說話截然不同——甚至夾帶方言。我們家是禁止說方言的。他脫口而出原本沒打算說出的那句話：
「和青春期無關，她跟維多莉亞越來越像了。」
我相信，如果他知道我聽得見，絕不會用和我們平常嬉鬧時相去甚遠的口吻這麼說。他們都以為我的房門是關著的，我習慣關門，沒有人意識到其實是他們其中一人讓我必須敞開房門。於是乎，在我十二歲那一年，我親耳聽見父親努力壓低音量，說我和他妹妹長得越來越像。而那個女人，自我有記憶以來就不只一次聽他描述，她是醜陋與邪惡的完美化身。
或許有人會提出異議：你太誇張，你父親並沒有真的說出「喬凡娜很醜」。沒錯，他這個人講不出太難聽的話。但是我當時身心俱疲。我月經來了快一年，胸部發育明顯讓我覺得丟臉，因為害怕身上有異味，一天到晚清洗，該睡覺的時候睡不著，該起床的時候醒不來。那段時間，我唯一的安慰——或者說我唯一確信的是——他愛我，而且是毫無保留。所以，當他把我和維多莉亞姑姑相提並論，遠比他開口說「喬凡娜以前很漂亮，現在變醜」還要嚴重。
維多莉亞這個名字在我家彷彿魔鬼，誰沾上她都會遭到汙染或戕害。我對她的所知近乎於零。我很少看到她。重點是，看到她的少數幾次在記憶中只留下厭惡和畏懼。不是她這人讓我厭惡和畏懼，我對她其實毫無印象。讓我害怕的是父母親表現出的厭惡和畏懼。父親每每談到這個妹妹總是十分隱諱，好像她做出什麼見不得人的舉止，自甘墮落，誰和她往來，名聲好像都會敗壞。
母親絕口不提她的名字，但在父親埋怨她的時候，她會開口叫他閉嘴。好似擔心維多莉亞不管人在何方，都能聽到父親說的話，並會不顧山路漫長又陡峭，立刻奔來聖雅各卡布里山上，而社區周圍所有醫院裡各種疾病都會尾隨而來，直接飛進我們位於七樓的家。接著她迷茫的雙眼會發射出黑色光束，打爛所有家具，誰敢阻擋，就會被她狠狠打一耳光。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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