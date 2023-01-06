《2050全球政治經濟新局勢》：整個非洲的年齡中位數不到二十歲，這些人要做什麼？

文：哈密斯・麥克雷（Hamish McRae）

第十章 非洲與中東

世上成長最快的區域

非洲面臨巨大的挑戰，但也帶給世界巨大的希望。二○五○年的非洲，將擁有二十五億人口，占全球人口四分之一。非洲還是最貧窮的一洲，但無論是生活水準，還是人類幸福程度，都將是進步最快的一洲。非洲也將是最年輕的一洲，精力充沛，充滿幹勁。但非洲人必須處理一些問題，處理過程中又會遇到壓力，因此未來三十年將是驚濤駭浪。

在西方，絕望是一種時尚。我們在前言提過，原因之一就是援助機構的負向偏誤。非洲要是一切都好，援助機構就沒有插手的空間，所以他們會刻意強調非洲的缺失，而不太提到非洲的長處。但非洲人民接連逃離非洲大陸，跨越地中海奔向新家園，足以證明大半個非洲絕非一切都好，至少也是不夠好，無法讓大多數人民享有創造幸福人生的機會。想預測非洲的未來，就必須了解這一點。

現在看看非洲的不和諧，難免會認為非洲會繼續跌跌撞撞，遭遇一個又一個的災難。如果現況就已經算嚴重，那等到人口成長將近一倍，世界氣溫上升攝氏兩度，那豈不是成了人間煉獄？憂慮不但沒用，簡直可以說是小看了非洲人民的活力與恢復力。這可是他們的非洲。他們知道眼前的挑戰，未來也將由他們克服這些挑戰。

所以，非洲會發展成什麼模樣？要回答這個問題，最簡單的辦法，是研究撒哈拉以南非洲，以及北非這兩個傳統地理分區，再探討中東。中東有一項主要特質與非洲相同：人口成長迅速。

撒哈拉以南非洲：開創那些就業機會

挑戰主要有四個：為人數激增的年輕人找到工作，因應氣候變遷引發的許多危機，改善薄弱的治理，以及減緩宗教對立。

工作、工作、工作。奈及利亞的年齡中位數是十八．一歲。奈及利亞是非洲人口最多的國家，預計人口在二○五○年將達到四億。整個非洲的年齡中位數不到二十歲。這些人要做什麼？經濟學家的標準答案，是市場會決定。我們在第一章談過，奈及利亞有強烈的企業家熱情。僅僅是人口成長如此迅速，本身就會製造出不少工作機會。數以百萬計的新增人口要吃飯，要穿衣。必須興建住房。教育與醫療需求也會持續攀升。這些都會創造就業機會。

但向國內市場提供服務是不夠的。每一個國家都必須具備所謂的經濟作物。非洲需要以有競爭力的價格出口到全世界的商品與服務。現在的出口產品，主要是初級產品：奈及利亞的石油與天然氣、南非與坦尚尼亞的礦物與黃金、剛果的糧食作物等等。世界人口仍在成長，未來還會繼續需要原物料，也非常需要糧食。但撒哈拉以南非洲面臨的危機，是這方面的競爭優勢不斷流失。中國會繼續挖走非洲的資源，不過等到中國人口減少，中國的需求也會減少。未來的成年人，食欲不會像現在的飢餓十幾歲年輕人那樣大。

所以，遽增的非洲人口將如何因應？答案是非洲不缺企業家精神。非洲人民會想辦法將他們的經濟體推往高檔市場，開發附加價值更高的商品與服務，以全新方式使用科技，一如先前使用行動通訊。這將是追趕成長，而非新開拓的成長。未來在某些非洲國家與地區，將會有太多人低度就業。但也可以合理判斷，生活水準將攀升至目前的兩、三倍。但這是平均值，而面對所有的平均值，我們都應該審慎以對。

遺憾的是某些地方將陷入極端貧窮，整體而言，大多數非洲人民的富有程度，將不如某些區域的大多數人民，例如印度次大陸的大多數人民。但現在大多數的孩子，很有可能擁有比父母那一輩更好的教育、更好的健康、更好的飲食、更好的就業機會。非洲若能克服接下來的三項考驗，就能前進，而不是倒退。

氣候變遷。撒哈拉以南非洲通常很容易受到氣候變遷影響，某些地區更是如此。就極為長遠的未來而言，非洲的未來將取決於整個世界能否解決氣候變遷問題。但就未來三十年而言，非洲國家必須學會適應。這可說是極為不公平，非洲各地區與各國政策縱然有所缺失，人口又遽增，但全球排放量，以及棲息地的破壞，絕大多數不是非洲所為。但非洲人承受的衝擊，卻比大多數人更多，原因之一是非洲是最炎熱的一洲。還有一個原因，就是非洲缺乏減緩可能發生的氣候變遷所需的財力。

因此非洲必須承受多半不是自己製造的一連串複雜問題，所帶來的後果。殖民主義的影響逐漸減退，但其他國家對於非洲環境的影響將會增強。未來會怎樣？

將非洲各國一概而論，未免太荒謬。比方說衣索比亞面臨的挑戰，與赤道幾內亞面臨的挑戰就截然不同。不過，從非洲各國面對環境問題的因應之道，倒是能歸納出兩個大方向。其中一個的根據，是西方會因為非洲受到氣候變遷影響，而感到內疚，因此會展開一連串行動，補償非洲或是延緩氣候變遷的影響。另一個則是非洲居民將認為，對於該如何與自己的環境共處，處理相關的環境問題，他們比世界另一頭援助組織的那些人更了解。這種想法是正確的。

所以，其他國家希望非洲政府做的，以及非洲人民想做的事情之間會有差異。好處在於，能減輕氣候變遷影響的科技，將會普及全球。如果有解方，非洲也能擁有。

這就點出第二項挑戰：改善非洲各國的治理品質。由外人批評非洲各國的治理，似乎有傲慢之嫌，但無可迴避的事實是，除了少數國家之外，大多數非洲國家的治理堪稱薄弱。但終究會改善的，已經在改善了。隨著非洲各國經濟體成長，整體非洲影響力增加，撒哈拉以南的非洲國家與世界其他國家之間，會出現新的權力平衡。「非洲國家依靠西方援助機構與中國投資人的恩惠過活」的觀念，將會逐漸式微。