《2050全球政治經濟新局勢》：整個非洲的年齡中位數不到二十歲，這些人要做什麼？
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本書作者長年研究全球經濟和政經變革，在這本書中，作者詳細盤點了當今全球五大洲各區域的現況，並列出改變世界、帶領全球邁向2050年的五大力量——人口結構、天然資源、貿易、科技，以及政治理念，這五大力量影響了各區域和各國家的發展動能、社會平等各類重大議題。
文：哈密斯・麥克雷（Hamish McRae）
第十章 非洲與中東
世上成長最快的區域
非洲面臨巨大的挑戰，但也帶給世界巨大的希望。二○五○年的非洲，將擁有二十五億人口，占全球人口四分之一。非洲還是最貧窮的一洲，但無論是生活水準，還是人類幸福程度，都將是進步最快的一洲。非洲也將是最年輕的一洲，精力充沛，充滿幹勁。但非洲人必須處理一些問題，處理過程中又會遇到壓力，因此未來三十年將是驚濤駭浪。
在西方，絕望是一種時尚。我們在前言提過，原因之一就是援助機構的負向偏誤。非洲要是一切都好，援助機構就沒有插手的空間，所以他們會刻意強調非洲的缺失，而不太提到非洲的長處。但非洲人民接連逃離非洲大陸，跨越地中海奔向新家園，足以證明大半個非洲絕非一切都好，至少也是不夠好，無法讓大多數人民享有創造幸福人生的機會。想預測非洲的未來，就必須了解這一點。
現在看看非洲的不和諧，難免會認為非洲會繼續跌跌撞撞，遭遇一個又一個的災難。如果現況就已經算嚴重，那等到人口成長將近一倍，世界氣溫上升攝氏兩度，那豈不是成了人間煉獄？憂慮不但沒用，簡直可以說是小看了非洲人民的活力與恢復力。這可是他們的非洲。他們知道眼前的挑戰，未來也將由他們克服這些挑戰。
所以，非洲會發展成什麼模樣？要回答這個問題，最簡單的辦法，是研究撒哈拉以南非洲，以及北非這兩個傳統地理分區，再探討中東。中東有一項主要特質與非洲相同：人口成長迅速。
撒哈拉以南非洲：開創那些就業機會
挑戰主要有四個：為人數激增的年輕人找到工作，因應氣候變遷引發的許多危機，改善薄弱的治理，以及減緩宗教對立。
工作、工作、工作。奈及利亞的年齡中位數是十八．一歲。奈及利亞是非洲人口最多的國家，預計人口在二○五○年將達到四億。整個非洲的年齡中位數不到二十歲。這些人要做什麼？經濟學家的標準答案，是市場會決定。我們在第一章談過，奈及利亞有強烈的企業家熱情。僅僅是人口成長如此迅速，本身就會製造出不少工作機會。數以百萬計的新增人口要吃飯，要穿衣。必須興建住房。教育與醫療需求也會持續攀升。這些都會創造就業機會。
但向國內市場提供服務是不夠的。每一個國家都必須具備所謂的經濟作物。非洲需要以有競爭力的價格出口到全世界的商品與服務。現在的出口產品，主要是初級產品：奈及利亞的石油與天然氣、南非與坦尚尼亞的礦物與黃金、剛果的糧食作物等等。世界人口仍在成長，未來還會繼續需要原物料，也非常需要糧食。但撒哈拉以南非洲面臨的危機，是這方面的競爭優勢不斷流失。中國會繼續挖走非洲的資源，不過等到中國人口減少，中國的需求也會減少。未來的成年人，食欲不會像現在的飢餓十幾歲年輕人那樣大。
所以，遽增的非洲人口將如何因應？答案是非洲不缺企業家精神。非洲人民會想辦法將他們的經濟體推往高檔市場，開發附加價值更高的商品與服務，以全新方式使用科技，一如先前使用行動通訊。這將是追趕成長，而非新開拓的成長。未來在某些非洲國家與地區，將會有太多人低度就業。但也可以合理判斷，生活水準將攀升至目前的兩、三倍。但這是平均值，而面對所有的平均值，我們都應該審慎以對。
遺憾的是某些地方將陷入極端貧窮，整體而言，大多數非洲人民的富有程度，將不如某些區域的大多數人民，例如印度次大陸的大多數人民。但現在大多數的孩子，很有可能擁有比父母那一輩更好的教育、更好的健康、更好的飲食、更好的就業機會。非洲若能克服接下來的三項考驗，就能前進，而不是倒退。
氣候變遷。撒哈拉以南非洲通常很容易受到氣候變遷影響，某些地區更是如此。就極為長遠的未來而言，非洲的未來將取決於整個世界能否解決氣候變遷問題。但就未來三十年而言，非洲國家必須學會適應。這可說是極為不公平，非洲各地區與各國政策縱然有所缺失，人口又遽增，但全球排放量，以及棲息地的破壞，絕大多數不是非洲所為。但非洲人承受的衝擊，卻比大多數人更多，原因之一是非洲是最炎熱的一洲。還有一個原因，就是非洲缺乏減緩可能發生的氣候變遷所需的財力。
因此非洲必須承受多半不是自己製造的一連串複雜問題，所帶來的後果。殖民主義的影響逐漸減退，但其他國家對於非洲環境的影響將會增強。未來會怎樣？
將非洲各國一概而論，未免太荒謬。比方說衣索比亞面臨的挑戰，與赤道幾內亞面臨的挑戰就截然不同。不過，從非洲各國面對環境問題的因應之道，倒是能歸納出兩個大方向。其中一個的根據，是西方會因為非洲受到氣候變遷影響，而感到內疚，因此會展開一連串行動，補償非洲或是延緩氣候變遷的影響。另一個則是非洲居民將認為，對於該如何與自己的環境共處，處理相關的環境問題，他們比世界另一頭援助組織的那些人更了解。這種想法是正確的。
所以，其他國家希望非洲政府做的，以及非洲人民想做的事情之間會有差異。好處在於，能減輕氣候變遷影響的科技，將會普及全球。如果有解方，非洲也能擁有。
這就點出第二項挑戰：改善非洲各國的治理品質。由外人批評非洲各國的治理，似乎有傲慢之嫌，但無可迴避的事實是，除了少數國家之外，大多數非洲國家的治理堪稱薄弱。但終究會改善的，已經在改善了。隨著非洲各國經濟體成長，整體非洲影響力增加，撒哈拉以南的非洲國家與世界其他國家之間，會出現新的權力平衡。「非洲國家依靠西方援助機構與中國投資人的恩惠過活」的觀念，將會逐漸式微。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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