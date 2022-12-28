法警缺額率高達72%，法務部不完善勤休規範，迫使基層行政訴訟與陳情立委救濟
我們想讓你知道的是
2019年釋字785通過後，大法官宣布輪班制公務員也能擁有健康權，應制定工時框架性規範、加班要有實質補償，不過攸關法警工時及加班規定的《公務人員保障法》和《公務人員服務法》，皆未將法警納入，造成法規適用的爭議。
文：廖明凱（法警工會會員、公務革新力量聯盟理事）
為保障公務員健康權及服公職權，釋字第785號要求，業務性質特殊機關應於三年內訂定服勤時數及超勤補償之框架性規範，包括服勤時數合理上限、服勤與休假頻率、連續休息最低時數，待命性質及勞務提供之強度及密度之評價與補償等。
現行法未將法警納入「延長辦公時數」與「加班費時數上限」
立法院修訂《公務人員保障法》與《公務員服務法》以回應大法官要求，然其子法《行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法》草案（下稱服勤實施辦法）第7條4項「延長辦公時數」、《各機關加班費支給辦法》草案（下稱加班費支給辦法）第5條「加班費時數上限」，皆未將法警納入，造成法規適用的爭議。
《服勤實施辦法》草案第7條1項「全年無休服務民眾之各類人員，應實施輪班制。」再對照國際勞工組織與實務判決，法警須全年無休輪值，可謂「輪班制人員」。
國際勞工組織ILO定義：
「任何一種讓人員彼此接續之工作以維持機構持續運作的方法皆屬輪班制。」
高雄高等行政法院110年度訴字第197號行政判決的意旨：
「所謂之輪班制不限於需晝夜輪班之開工型態，企業即使不是24小時開工或營業狀態，只要每天開工或營業時間遠大於一般勞工之正常工作時間（勞基法第30條第1至3項），為了避免讓勞工逾越正常工作時間，事業單位將勞工分成數個班別，由個別勞工在其正常工作時間內分組輪替完成各班別工作，以便使企業可以在較長之營業時間內保持有效的運作，此即屬採取輪班制的事業體。」
但《公務人員保障法》則定調法警「非屬輪班制」。
《公務人員保障法》第23條：
修法理由二，又各機關非因全年無休服務民眾而實施輪班、輪休制度之公務人員待命（如：各法院或檢察署法警之值班、各縣市公務人員執行災害防救之值班等）時數之加班補償，亦得訂定換算基準，核給加班費、補休假。
從監察院107司調0059調查報告揭露法警人力不足，以預算員額700人對照《法院組織法》最低法定員額2496人，缺額率竟高達72%，若實施法無明文之輪班制，將致加班數倍增、時間拆分零碎且排休更不易。
法警職務主要輔助法官與檢察官執行強制處分，與偵查、起訴、審判、執行等刑事司法四大體系環扣，其人力配置以案件繁簡編派。
現制於夜間與例假日以延長加班（A班）與分段加班（B班）併行，「延長加班」平日（A1班）17:00-23:00或17:30-23:30、「分段加班」假日（A2班）08:00-23:00或08:30-23:30、23:00-08:00或23:30-08:30（平日B1班同假日B2班）。
任務有值庭、戒護、申告、保釋、解送人犯、收文收狀、科技監控、性侵簡述與接聽電話等，涉及責任歸屬與隱私保密，非協助巡邏門衛之保全可替代。
法務部欠缺法規依據，迫使基層連署、行政訴訟與陳情立委救濟
108年檢方法警依法請求核給加班費未果，不得已以連署、復審、行政訴訟與陳情立委等行動救濟，筆者被主管抹黑栽贓仍勝訴推進改革。
而今期限將至，警消與獄政業已制訂勤休規範，法務部對法警如何適用新法欠缺法規依據，未以公文下達卻要各署警長上交12小時制班表，與現實脫節並造成幹部與基層對立，終迫使三分之二超過400人連署並陳情立委。
法警業務性質特殊非同一般行政人員，筆者建議行政院人事行政總處將「延長辦公時數」納入《服勤實施辦法》、「加班費時數上限」納入《加班費支給辦法》。
院檢法警職務宜按《公務員服務法》授權法務部參照《司法院及所屬機關公務員辦公時數規則》工時限制，完善檢方法警勤休規範，再逐年補足人力，確保法警健康權。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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