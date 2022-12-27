康復之家是「拿長照的錢」嗎？藉「四叉貓 vs 網紅護理師喬喬」澄清相關誤解

文：若無其事的活著

新竹市長當選人高虹安涉詐助理費，15日當晚遭移送北檢複訊，網紅四叉貓（劉宇）得知後隨即現身北檢，稱要親眼見證司法正義，並分送宵夜給在場媒體。對此，網紅護理師喬喬（張喬瑜）在臉書砲轟該行為「很王八蛋」，四叉貓則稱將監督對方丈夫經營的康復之家有無違規情事，揚言「不讓你家安寧」。喬喬隨後至警局報案提告，稱自己心生畏懼。

以上引自新頭殼報導，由於本人也在「康復之家」服務，想藉機會讓大家更了解我們這類機構，也澄清這個事件中各界的誤解。

康復之家不等於「長照機構」

在四叉貓的臉書po文下面留言裡，很多人都以為康復之家是「長照機構」，包括牙醫史書華先生也有這樣的誤解。

作者截圖提供

某些臉書留言、發文甚至認為這是營利單位，當事人成立這類機構是為了賺錢。有沒有營利我不曉得，但康復之家不是「長照機構」。

「康復之家」法律的正式名稱，叫做「住宿型精神復健機構」，是依《精神衛生法》成立，服務精神病人的機構。依照《精神衛生法》第3條「精神復健機構」是「提供住宿型或日間型社區精神復健服務之機構。」而「社區精神復健」的定義是「指為協助病人逐步適應社會生活，於社區中提供病人有關工作能力、工作態度、心理重建、社交技巧、日常生活處理能力及其他功能之復健治療。」

長照機構成立的法源則是《長期照顧服務法》，跟康復之家完全不同。

以服務對象來說，「康復之家」很明確就是精神病人；長照機構範圍就比較廣，大部份是老年人，包括部份身心障礙者，《長期照顧服務法》第三條規定，長期照顧是「指身心失能持續已達或預期達六個月以上者，依其個人或其照顧者之需要，所提供之生活支持、協助、社會參與、照顧及相關之醫護服務。」

簡單來說「康復之家」的醫療性質比較強烈，因為服務對象是精神病人；長照機構不一定，「失能」不表示「生病」，人年齡漸長，身體會功能退化，但這只是「老了」，「老」可不是疾病。

康復之家賺不賺錢？

很多人看到他們開康復之家，就覺得是要做長照然後海撈一筆，不曉得講這些話的，是不是自己會親人曾經被劣質的長照機構欺負過，所以就覺得做長照的很多只是想賺錢？

前面已經解釋過「康復之家≠長照」，那開「康復之家」賺錢嗎？我不知道，我連自己服務的康家，沒有賺錢都不確定，但我可以從目前行業生態給點線索。

台灣人口越來越高齡化，長照需求越來越大，康復之家照顧的精神病人，數量卻在減少。對，你沒看錯，台灣的精神病人在減少，嚴格來說，是「思覺失調症」人數會逐漸減少，而這慢性化的「思覺失調症」病人，是「康復之家」個案的主要來源。

根據世界的研究統計，「思覺失調症」終生盛行率約為1%，全世界都差不多，是一個很固定的比例。所以當台灣人口因少子化而降低，這個比例也減少，病人數下降了，機構就要去競爭這些逐步減少的個案數，「康復之家」會好作嗎？

說到錢，康復之家和長照機構財源也不同。康復之家是拿健保給付的，此外部份住民有社會局補助機構住宿費，加上住民自己出一點。長照機構的財源，除了個案負擔之外，主要來自政府的「長照發展基金」，財源包括：遺贈稅、菸酒稅、政府預算、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息.....等（見《長期照顧服務法》第15條）。

哪個財源會比較健全呢？我們社區精神復健機構，最近才好不容易爭取到健保給付提昇了一點點。而健保財務赤字，最近才說要漲健保費，各醫療機構更因為這兩三年疫情，普遍經營困難。而長照基金好歹是一個比較固定的財源，政府還會撥補不足的地方。

市場萎縮、財源又不太穩定.....我蠻佩服這事件爭執一方，現在還跑出來開康家，而且他們夫妻都只是護理師。

之前還以為他們有雄厚的「背景」，因為台灣有些康復之家是「連鎖」的，或附屬醫療事業體系，機構立案執照的負責人只是「店長」，真的出資成立機構的另有其人。看樣子他們並非如此，但康復之家也可以合夥經營，是數個人出資，由一個人出頭當負責人，處理日常經營管理，這個事件當事人的康家是否如此？我就不知道了。

康復之家開在工業區是一件很可惡的事情嗎？

之後劉宇先生又查出這間新的康復之家，設立在「工業用地」，我不清楚工業用地能不能設康復之家，但為什麼要去找一個不見得合法的地，來成立「康復之家」？

因為很多社區居民排斥精神病人，康復之家就難找到理想的經營場所。

我在之前討論兒童聯盟買辦公室樓房的文章也提過，很多社福機構看似沒有經營場所的問題，是因為用「不見得合法」的手段解決問題。現在都還是很多社福機構蓋在農業用地，或其他都市計劃不見得符合使用目的的用地上，甚至設在違章建築、佔用公有地的狀況都存在。

違法檢舉當然可以，但目前社會精神復健機構，很多法規、標準跟服務需求脫節，機構違規有時並非佔服務對象跟家屬便宜，為自己牟利，甚至是為了保障精神病人的權益，把服務作好才違法。

相信我，以我在這個領域做的幾年，沒有按使用地目成立機構，真的是跟病人權益最無關、最小的問題。如果有人要檢舉這個，也只能隨你吧。

康復之家的社區關係

前面說到康復之家常常會因社區居民排斥，找不到地點。但是「社區」的定義，不是只有設置地點所在的鄰里，還包括廣義的社區，就是整個機構所處的社會。

康復之家要跟社區厝邊搞好關係，我服務的機構就花了很大力氣經營鄰里關係。此外，還需要社會整體的支持，和對精神病人的與機構的友善氣氛。

如果一間康復之家，剛設立就去碰到政治上的爭議，還是跟機構本身服務沒關係的，很令人擔憂他們要怎麼經營下去，他們服務的病人、家屬怎麼辦？

劉宇先生發文之後，下面很多人都說要特別「關心」這間康復之家，甚至說要檢舉什麼的。機構服務違反法律，侵害服務對象權益應該被處分，停業也沒話講，但請顧慮一下精神病人和家屬的難處。機構沒有了，他們要去哪裡？