《義大利美食史》：食物議題在義大利政治圈舉足輕重，甚至能釀成撕裂社會的危機

文：法比歐．帕拉薩索利（Fabio Parasecoli）

食品糾察隊

維護地方傳統食品的政策或能限制全球化帶來的衝擊，並確保食物多元性，但也能用來煽動排外主義。食物可以讓人與文化聚在一起，也可能成為隔閡。不同的時期， 義大利種族主義會藉由食物在地方政治上發揮影響力。一九八九年， 北方聯盟黨（Lega Nord）成立，提倡財政體系聯邦化以及地區自治，使義大利的南北矛盾白熱化。

該政黨最初是北義地方政黨組織在中部、南部競選時出現的友軍勢力，他們在崛起過程中接收了大量的選民。該黨指控中央政府效率低落、貪腐盛行，且濫用北方人的創業精神、敬業精神與財力，他們貶稱首都為「賊頭羅馬」（Roma Ladrona），全國民眾不滿現狀的情緒有了出口，認為國家腐敗又短視近利。該黨主張帕達尼亞（Padania）與義大利其他地區的文化本來就不同，前者位於波河平原周邊以北，古時為塞爾特人的勢力範圍，後者在歷史上則受羅馬統治影響。研究塞爾特文化的專家諾拉．卡德維奇（Nora Chadwick）注意到：

二十世紀依然受到人造的塞爾特神話影響⋯⋯政治家、跨國企業濫用「塞爾特」，該詞淪為歐洲統一性的修辭。上述都不是出於絕望的呼喊，歷史存在於觀看者的眼中，「塞爾特」一詞在不同時代有了不同的詮釋方式，讓現實處境變得更加豐富，而我們究竟有多靠近所謂的現實，值得商榷。

此外，人類學家麥可．迪特勒（Michael Dietler）認為，塞爾特文化遺產在歐洲許多地區重新受到重視，成為塑造意識形態的要素，人們提到塞爾特身分認同時，多半帶有澎湃的情感，用以推廣「泛歐洲合一性。歐洲人作為一個群體的概念逐漸成形，成員國內醞釀出國族主義，區域對國家霸權的抵抗，形成泛歐洲的整合框架」。

北方聯盟也挑明大量移民所帶來的危險，特別針對未合法註冊的移民。由於食物在義大利文化佔有重要地位，我們不難理解，上述政治問題放到人們的討論中，常被限縮在食物相關的有形議題下。二○○四年，北方聯盟黨員在柯摩（Como）舉行示威，現場發放的玉米糊（polenta，以玉米粉煮成的粥，詞源為古羅馬的小麥雜糧粥）重達三十六公斤，拌入當地乳酪與奶油，分送給路人，以提醒民眾他們的文化根源，強調傳統料理在文化與情感上的價值。這道料理過往是窮人賴以維生的主食。而地方餐廳若有一丁點使用非當地食材的嫌疑，就會招來媒體爆料。某程度 而言，玉米粥象徵著對抗外來文化滲透的傳統飲食風俗。

食物除了象徵意義，也在義大利政策中被廣泛討論。二○○九年春天，托斯卡尼的路卡市（Lucca）議會通過法案禁止位於市中心舊城區的任何商店販售土耳其旋轉烤肉、速食、其他非義大利或非傳統食物，《彭博社》的記者法拉里亞．克勞斯傑克森（Flavia Krause-Jackson）筆下的觀察報導直言不諱：「打著捍衛飲食傳統、保存正統社會之結構、建築、文化、歷史的大旗，任何帶有其他種族淵源的商業活動營運，不被允許。」當地政策希望能確保 觀光客到這裡的時候，所見、所聞、所食，皆是預期中的百年古城。傳統餐飲應該帶來的，是一種經過控管、沒有威脅性的「義大利風情」體驗，而非在世界上任何其他地方都可以看到的全球化、後現代式的食物拼盤。

無獨有偶，二○○九年倫巴底地區政府決議，半夜一點後，除了正式餐廳，不可提供食物，排除的不只是土耳其旋轉烤肉，也包含披薩、冰淇淋，以遏止夜間有人在店家外閒晃，並維持公眾安寧。反對黨自然會將這類法規禁令看成是北方聯盟黨的陰謀再度得逞，承受破壞的餐飲業多半不是義大利人經營的店家。

貝魯斯柯尼執政時，出身北聯黨的盧卡．札亞（Luca Zaia） 先後擔任農業部長、維內托地區行政首長，食物相關的政策拉鋸戰上，常常可以看到他的身影。他提議與麥當勞合作，在義大利市場推出「麥大利三明治」（McItaly），食材選用義大利麵包、肉品、艾斯阿格半硬質乾酪（Asiago）、洋薊抹醬。此言一出，立刻引起軒然大波。新款三明治的理念是針對喜歡速食的年輕人行銷義式口味，同時確保麥當勞使用義大利產品。

《衛報》「口口相傳」（Word of Mouth）專欄作家馬修．福特（Matthew Fort）對此嚴詞批評，指控札亞先生投機取巧，並不尊重他口口聲聲說要維繫的傳統。隔天，札亞部長以公開信回擊，表示自己與支持他的群眾矢志成為「現代耶穌會士」，要來向左派那些從來沒有實作苦幹的「無神論者」「傳福音」。

「我們這種人認為，品質不是菁英消費者的奢侈品，而是人人都該擁有的權益，我們為此而奮鬥，而他們，就是那種上一秒重砲攻擊我們，下一秒就拿著大把鈔票去超市『有機食品區』採購，也不會覺得良心有愧的人。」

這番言論，就連慢食創辦者卡洛．帕崔尼也覺得有些過火，在此之前他與札亞部長在檯面上維持友好陣營的關係，合作保護義大利食品受到全球化影響，一同推動基改體食品標準化。幾天後，帕崔尼在《共和報》（La Repubblica）上發表反對文章，指出部長論述中最弱的幾點質疑，且說明就算超市賣的商品有義大利原產地認證標章，也不能確保製造商有合理的收益。此外，帕崔尼認為，企圖在文化認同上將義大利口味「全球化」，長遠看來，實際上反而讓它有消失的風險。帕崔尼把北聯成員非常熟悉的論點拿來反擊北聯：