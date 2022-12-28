爭錢、爭糧、爭地盤：大部分媒體沒有報導的COP27重點整理
我們想讓你知道的是
雖然主決議文件「夏姆錫克實踐計畫」大家都不太會發音，但這不代表應該低估COP27：當火山正在噴發，如果只報導火山造成多少傷亡，會錯過更重要的板塊漂移。COP27這座火山，就以表面爭奪資源——爭錢、爭糧、爭地盤開始了！
文：劉哲良（一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人）
最近綠學院廣招天下勇士前往官網註冊，這件事恐怕比2022年11月甫於埃及落幕的COP27更得到國內關注，畢竟一個大家都不太會發音的主決議文件「夏姆錫克實踐計畫」（Sharm el-Sheikh Implementation Plan），受到忽視是很容易預期的。
這卻不代表應該低估COP27。我們當下正面臨全球化時代的終結、地緣政治崛起，這些驅動力正暗潮洶湧地推動世界格局板塊漂移，一座COP27火山噴發，如果只報導火山造成多少傷亡，可能會因為沒有傷亡而顯得沒有新聞價值，卻會因此錯過了更重要的板塊漂移。
COP27這座火山，就以表面爭奪資源——爭錢、爭糧、爭地盤開始了！
爭錢：在開發中國家的強力要求下，成立「損失與損害基金」
多年來，許多人都要求正視氣候正義或環境正義，例如開發中國家並不是造成氣候變遷最大的元凶，卻常常是承受最大苦果的氣候脆弱國家。這次COP27真的應眾人要求，新成立了一個「損失與損害基金」（Loss and Damage Fund），許多人認為這是本次會議唯一的亮點。
不過，在目前氣候公約架構裡，已經有幾個相關的基金例如綠色氣候基金處理損害賠償問題，為什麼還要額外成立這個基金、做重覆的工作？
主要是因為現存氣候基金的申請方式都必須由開發中國家提出工作計畫來爭取「補助」，中間有繁雜的行政審查程序，還不一定會通過。在氣候正義的論述之下，開發中國家認為，已開發國家你們應該要出錢來「補償」我們的損失，而不是採補助的申請方式，且要能夠專款專用。
以當今大國博弈的世界格局觀之，我們可以大膽預言這個基金不會成功。
大國要拉站隊，自然少不了要發錢給想拉攏的國家，以增加自己在外交上的影響力。發錢要有名目，氣候變遷就是一個最理想的名目，而且花錢要花在刀口上，把錢捐給用途無法由自己掌控的聯合國基金，並不是一個優選方案。
再者，目前對於損害是否真的得以歸因於氣候變遷的科學評估方法還沒有達成共識，很難找出一個一致的補償依據。已開發國家也會顧慮，「萬一這些所謂的受災國家獅子大開口，在沒有明確的衡量方法下，這個基金不就成為一個要錢的無底洞嗎？」反正也不用因為多成立一個基金就需要多捐一點錢，能拖就拖吧。
因此，這件事最後大概就是損失與損害基金將瓜分現有聯合國其他氣候基金的錢，至於是不是能滿足原本開發中國家的期待，也不用想太多了。
爭糧：決議用聯合借錢的方式來協助氣候脆弱國家
靠著已開發國家捐錢來滿足開發中國家因應氣候風險所需的資金根本不靠譜。既然捐的錢不夠用，大夥兒商量著，還應該要跟金融機構借錢才有機會。
一般來說，要跟金融機構借錢，走的是「雙邊融資」架構；但氣候行動往往是以國家為單位來借錢、所需甚鉅，僅靠單一金融機構通常難以承作。
因此，在本次決議中，首次對全球金融體系提出要求，讓多邊開發銀行（MDB）與國際金融機構（IFI）將投融資業務與全球氣候目標綁定，引入「多邊融資架構」，聯合眾多金融機構來提供足夠資金。G7峰會也於COP27期間倡議「全球之盾融資機制」，目的在於協助氣候脆弱國家取得更多融資，提早做好氣候調適行動。
向人借錢不同於要人捐錢，畢竟借錢需要還錢。因此，相較於損失與損害基金，這個決議的後續發展可以期待。
爭地盤：全球碳交易市場將有望於2023年底正式運作
去年（2021）我們在《全國最精準視角的COP26深度解讀》中，深度解讀新的全球碳交易市場遊戲規則可能的落點，相較於前述二項與資金相關、但存在不確定性的決議，全球碳交易市場機制的逐步落實，反而是本次大會中相對低調但明確有所進展的項目。
雖然以《巴黎協定》為基礎的全球碳交易市場新機制還沒有正式宣布，但我們可以大膽預言，後續由這個新的聯合國機制所核發的碳權，將會有較高的國際認同度。
在這次的決議中，全球碳交易市場機制的技術細節已逐步被議定，包含CDM減量專案如何過渡到新機制、監管機制等，都已更為具體，或許最快明年（2023）底該機制即可正式運作。有新機制就會有新商機，各方人馬包含培訓單位、顧問公司、交易平台、認證單位、金融機構，甚至是各國政府等，都已經摩拳擦掌開始爭地盤。
雖說人生的真相是活在當下，但是趨勢的觀察卻必須活在未來。邀請你到綠學院註冊頁面登入，理解在世界格局板塊漂移過程中應該如何布局，祝你新年快樂，我們明年見！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
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