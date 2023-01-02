《重設戀愛腦》：「渣男吸塵器」和自虐式情感模式
我們想讓你知道的是
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文：陸琪
渣男吸塵器和自虐式情感模式
到底什麼是「渣男吸塵器」？
渣男吸塵器就是被同一種追求模式所吸引的人。譬如你一直渴求情緒價值，則所有能帶給你情緒價值的人，都很容易追到你。譬如你最看重細節，那麼在戀愛前期把能量都花在維持細節上的異性，就很容易追到你。
而不幸的是，你喜歡的這個追求模式，往往是善於偽裝的。
我在電視節目《愛情保衛戰》裡曾說過：「現在的愛情，往往是渣男定義的。」
因為我們在各種影音平臺上看到的愛情短劇，聽別人聊起的愛情故事，都是被人精心安排的，到底如何才能讓一個女生，在短期內讓情緒獲得最大的滿足。
這種戀情會讓人非常愉悅，但同時，它也沒辦法保持很長的時間。
往往在爆破式的情緒滿足後，就突然急轉直下。
成為渣男吸塵器，並不是因為你的運氣不好，而是因為你始終保持著同一種「愛情基因」，而這種愛情基因，會讓你被同一類男生所吸引，無論你怎麼抵抗，都會被這一類男生追求到。
我們說的這一類男生，並不是外形條件、學歷、工作背景等方面相似，事實上被譽為「渣男吸塵器」的女生，每次談戀愛找的男生可能大有不同。他們有時候是小鮮肉，有時候是帥大叔，有時候是富人，有時候是窮光蛋，有時候是學霸，有時候是才子。
你真要問她們，女生們根本總結不出來這些男人的內在規律。但我們做研究，看的根本不是外在的東西，我們看的是每個人的「愛情基因」，也就是人們的情感模式。
姚姚是非常典型的「自虐型情感模式」，渣男吸塵器們也絕大多數具有典型的自虐型情感模式。
什麼是自虐式情感模式，我們在後文會有詳細的解釋，這裡只做簡單比喻。
像姚姚這樣具有自虐型情感模式的人，內心活動極其複雜。這類人對於絕大多數的情感連結，都處於一種可以要、想要，但必須設置障礙的狀態。
即使是面對一個非常優秀的男生，擁有自虐型情感模式的女生也不會主動去追求，甚至在別人主動追求的時候，也不會順理成章地接受。
她們一定會設下很多關卡，需要對方付出難以想像的情緒價值；需要對方一次次地進行證明；需要對方乞求、認輸，甚至放下尊嚴；需要對方用正常追求別人幾倍的時間和勞動力，才會勉強接受。
這時候，很多人就不懂了。既然設置了那麼多障礙，一次次考驗對方，對方都打怪升級過關了，怎麼還會是渣男呢？
因為，當你面對追求者的時候，這個追求者也在面對著你。所以你接受別人的追求時，別人也在評估是不是能和你共度一生。
一個正經男人，遇到心儀的女生，在熱戀時會做出許多日常不會做的事情，也就是討好你、取悅你，讓你高興。
但這種熱戀效應不會持續很長時間，並且需要獲得回饋才能夠持續下去。
這也就是我們所說的，戀愛和追求是需要互動的，而不是一方面持續製造負面障礙，另一方面卻要求男人持續不斷地付出。
正常男人發現自己的付出和追求並沒有獲得期待中的回饋，而追求的女生甚至表現得非常難以搞定的時候，他的第一反應不是停止追求，而是思考這個女生適不適合做自己的妻子。
這是正經男人和渣男的分水嶺。
因為這個分水嶺的存在，所以我提出一個假設：
越是渣男，就越是會持續不斷地追求你，而越是好男人，他付出的追求一定是有節制的。
因為一個渣男根本不考慮一輩子的事情，他只在乎能不能在短期內追到你。也就是渣男的目的是為了追到你，而不是和你一輩子在一起。所以你是怎樣的人，你在未來生活裡會不會很難相處，你適不適合當老婆，對他來說毫無意義。
而正經好男人則恰好相反，他在追求的過程裡一定是考察和審視你的。因為他要考慮一輩子，要考慮未來幾十年的生活，甚至還要考慮你和他的父母之間是否能契合。
如此多的考慮，讓正經好男人只能扛過最初的那些追求考驗， 如果你還要他們去做很過分的事情的話，他們一定會轉身離開。
這不是愛不愛的問題，是彼此需求的不同。
為什麼具有自虐式情感模式的女生往往都是渣男吸塵器？因為她們所設置的障礙，她們所需求的愛情模式，是只有渣男才有可能提供的。
所以能追到姚姚的男人類型，其實是同一類的。那就是會瘋狂地追求人，會提供很多情緒價值，會甜言蜜語，會表現得很體貼。他們嘴上說一輩子，但實際上根本不做長遠考慮。
不管他們身分背景如何，不管他們外形條件如何，不管他們用什麼花招追人，實際上追求的經歷是一模一樣的。
那就是用持之以恆的態度，低尊嚴的取悅討好，時刻的陪伴和聆聽，滿足你苛刻的安全感，讓你覺得找到了一生的真愛，讓你覺得只有這個男人能給你安全感。
而他得到你之後，以前那種狂熱付出的內驅力就會徹底消失， 變得越來越冷漠，讓你覺得他像是換了一個人。
當你像姚姚一樣哀嘆自己是渣男吸塵器的時候，有沒有想過， 其實你身上早就有成為渣男吸塵器的愛情基因？
你的情感模式，注定了你會持續不斷地經歷渣男。
而想要不經歷渣男，就不能聽任自己的情緒來選擇愛人，必須透過情感模式的契合來選擇正確的人。
書籍介紹
本文摘錄自《重設戀愛腦：享受型、自虐型、取悅型還是掌控型？測出你的情感模式，擺脫渣男吸塵器的體質！》，時報出版
作者：陸琪
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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