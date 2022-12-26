今年稅收超徵4500億元，跨黨派支持「還稅於民」，英系立委主張全民普發現金1萬元

我國今（2022）年發生稅收數超過預算數的情形，超徵的4500億元被指應「還稅於民」。除了台北市議員、立委補選參選人王鴻薇納入政見以外，民進黨跨派系立委也紛紛表態支持，其中，英系立委更直接支持普發現金1萬元。對此，財政部回應目前沒有還稅於民的規劃，行政院則表示會研擬各項疫後振興以及弱勢照顧的方案。

今年總稅收估計會超過預算數4500億元，根據立法院過去的議題研析，由於政府是先決定要花多少錢、再決定收多少稅，因此可能會發生「稅收超徵」的情形，也就是國家收到的稅收超過編列的預算數。稅收超徵的原因，除了在預算編列時低估以外，另一可能性則是稅收太多，例如經濟大幅成長、或有稅制改革。

針對稅收超徵的情形，王鴻薇日前將「還稅於民」納入其政見，認為超徵的稅金要規劃部分還給人民，其餘拿來償還國債。他也指出，總統蔡英文執政至今，政府總超徵稅額已經高達1.1兆以上，代表政府財政預估嚴重失真。

民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵以及前議員何博文、李妍慧等湧言會成員，在今（26）日召開「經濟成果，全民共享」記者會，王定宇提出3項訴求，不設定條件、一起共享經濟成果；減輕年輕世代的助學貸款壓力或減免貸款利息；針對面臨困境的產業，提出新版本的「產業紓困方案」。

除此之外，多名民進黨英系立委從下午開始在臉書發文，貼出「我主張全民發現金一萬元」的圖卡，包含管碧玲、蔡易餘、羅致政、蘇治芬、陳明文、莊瑞雄、王美惠等人在內都加入串連。英系立委指出，在財政負擔許可的狀態之下，他們支持全民發放現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享、落實紓困。

不過，民進黨立委郭國文認為「超徵不是超收」，而是政府低估景氣，政策所創造出來的經濟附加價值比預期的高。因此，他反對將超徵的稅收普發回歸民間，而是主張「針對性紓困」，用政策達到財富重分配，將經濟底層的需求作為政策優先目標。

而根據《中央社》報導，財政部代理部長阮清華在今日接受媒體聯訪時表示，目前沒有還税於民的規劃，雖然實徵數大於預算數，但如果總預算與特別預算併同計算，還是短絀。

至於超過預算數的實徵數，是否會優先用在還債，阮清華表示，會用在減少舉債、增加還債、當歲計賸餘轉入往後年度使用，讓政府財政更健全。

行政院發言人羅秉成回應，台灣這幾年由於政府量入為出，加上防疫有成，經濟又能維持成長，中央政府才能夠連續幾年都有賸餘。

但這幾年因疫情與烏俄戰爭的影響，國際原物料急漲、能源價格上揚，明年全球經濟將面臨重大挑戰，民生經濟也會受到衝擊。為因應來年變局，行政院長蘇貞昌指示各部會研擬各項關於疫後振興以及弱勢照顧的方案。蔡英文在近期將針對國內外經濟局勢，召開國安會議來討論並尋求共識，若有達成任何具體方案，行政院會盡快對外說明。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航