《當頑童遇見動物》：蝙蝠運用雷達的歷史長達五千萬年，而人類發現這個祕密僅僅二十年
我們想讓你知道的是
本書集結全球暢銷自然生態作家傑洛德・杜瑞爾在BBC的廣播稿精華。當時他才從非洲西海岸、南美洲北端等世界各地闖盪探險後回國，就受到BBC國家廣播電臺邀請，錄製一系列以他的冒險旅程和動物生態為主題的廣播節目。
文：傑洛德・杜瑞爾（Gerald Durrell）
動物發明家
有一次我搭船從非洲返回英國，船長是愛爾蘭人。很不幸，這位船長不喜歡動物，而我的行李卻包括兩百多籠各式各樣的野生動物，全堆在他的凹陷前甲板上。這位船長一逮到機會，便惡意地開動物玩笑，甚至想藉由醜化動物——尤其是我的動物——來激怒我跟他爭辯；還好，我一直沒跟他起衝突。首先，跟船長起爭執乃旅行時的大忌，如果船長又正好是愛蘭蘭人，那更是自找麻煩、雪上加霜。不過，等到航程即將結束，我感覺那位船長需要受點教訓，暗自決定若有機會，一定要給他上一堂課。
船即將駛入英吉利海峽的那天傍晚，外面颳風下雨，大家全躲進吸菸室，坐下來聽收音機廣播，節目主持人正在介紹雷達——那時雷達算是新發明，一般大眾都滿感興趣。船長聽得兩眼發光，節目結束後，轉身對我說：
「這動物可沒輒了吧！ 」他說， 「動物就沒辦法創造這樣的東西，雖然你總是說動物非常聰明。｣
船長說的話正合我意，我胸有成竹，非讓他吃點苦頭不可。
「你想不想打個賭？」我問他， 「如果我能舉出兩種偉大的科學發明，並證實早在人類想到之前、動物已開始運用同樣的原理。你願意賭多少？｣
「這樣吧，你舉四個例子，我跟你賭一瓶威士忌。」船長顯然覺得自己鴻運當頭。我表示同意。
「那你開講啊，」 船長得意地說。
「你得給我一分鐘想想，」我抗議。
「哈！」船長以勝利的口吻說， 「你已經詞窮了。｣
「不是的，」我解釋， 「例子這麼多，我不知道該選哪一個。｣
船長極不友善地瞪我一眼。
「那何不從雷達開始？」他諷刺地提示。
「可以啊！」我說， 「我本來覺得這個例子太簡單，不過既然你提了，那我只好悉聽尊便囉。｣
算我運氣好，那位船長從未研究過博物學，否則他絕不會提雷達這個例子。依我看，他等於送我一份大禮，而我只需描述一般的蝙蝠便可。
想必很多人都看過蝙蝠飛進起居室或臥室，若不是太害怕，應該會注意到蝙蝠飛行的速度極快、飛行技術高明，能在高速中盤旋或急轉彎，同時避開任何障礙物，包括人類扔過去的鞋子或毛巾。蝙蝠的視力正常，可是眼睛非常小，埋在濃密的毛裡，不太明顯。不過僅靠正常視力，絕對無法應付牠們常表演的那些驚人飛行特技。研究蝙蝠飛行的先驅是十八世紀一位義大利博物學者斯帕蘭扎尼。他用不必要的殘忍手段進行實驗，先把幾隻蝙蝠弄瞎，發現牠們仍能飛行，毫無影響地閃躲障礙物，彷彿沒受過一點傷。至於蝙蝠如何辦到，斯帕蘭扎尼未做出任何推論。
蝙蝠飛行的謎直到最近才獲得解答，或至少解答了一部分。人類發明雷達，是藉由發射出的聲波反彈的回音來判斷前方障礙物，有些研究者開始質疑蝙蝠是否用同樣的系統，於是進行一連串實驗，結果令人驚異。研究者先用小塊的蠟把一批蝙蝠的眼睛封起來，這批蝙蝠一如往常，飛行無阻，沒撞到任何東西。接下來他們不但封住蝙蝠的眼睛，也蓋住牠們的耳朵；誰知這麼一來蝙蝠不但無法避開碰撞，而且牠們根本不願意飛。如果只蓋住一隻耳朵，蝙蝠可以飛，但常會撞到東西。這個結果表示蝙蝠的確靠著回音反彈得知前方障礙物的資訊。
科學家最後利用精密儀器發現了真相：原來蝙蝠在飛行時，會發出一連串超音速的吱吱叫聲，頻率太高，人聽不見；而且蝙蝠叫得速度極快，每秒約叫三十聲。這些叫聲撞擊前方障礙物後，回音反射到蝙蝠的耳朵裡，或是進入某些種類蝙蝠的鼻子周圍那一堆奇怪的肉脊裡，蝙蝠因此知道前方有什麼東西、以及距離多遠。所以說，蝙蝠利用回音定位的原理和雷達完全相同。
但有一件事研究者無法解答：我們用雷達發射聲波時，必須先關閉接收器，否則接收器會同時接收到傳出去的聲波，以及回音反彈的聲波，變成一片模糊。電子儀器或許可以快速開關，但研究者不懂蝙蝠是怎麼做到的。後來他們才發現，蝙蝠的耳朵裡有一小塊肌肉，當蝙蝠吱吱叫的時候，這塊肌肉會收縮，讓耳朵暫停作用；蝙蝠叫完，這塊肌肉放鬆下來，耳朵便可接收回音。
最驚人的不是蝙蝠具有內建雷達系統——研究自然一段時間後，你很快會發現什麼事都有可能！——而是蝙蝠在相當久遠之前就擁有這樣的雷達。科學家發現始新世的蝙蝠化石，生理構造和牠們現代的親戚差別很小。所以說，蝙蝠運用雷達的歷史可能長達五千萬年，而人類發現這個祕密，僅僅二十年。
我舉的第一個例子，顯然讓船長的腦袋急轉彎，不再那麼有把握。我說接下來要舉的例子是電，似乎幫他打了一點氣。他難以置信地大笑說，想說服他動物會用電燈，那可難了。我立刻指出，我可沒說電燈，我說的是電；用電的動物有好幾種。比方說：電鰩。這種魚長相怪異，有點像一把被壓路機壓扁的煎鍋。牠們偽裝術高明，不但身體顏色模倣周圍沙的顏色，還有個討厭的習慣，喜歡把身體一半埋在沙子底下，把自己隱身。我曾目擊電鰩體內發電機（位在牠背部上方）的威力。
那時我還住在希臘，有天看見一位年輕農夫在一道沙灣的淺水區內叉魚，他在及膝的清澈海水裡涉水，手握一根漁夫夜釣用的三叉戟，沿著海灣慢慢移動。那天他收穫頗豐，叉到幾條大魚和一隻躲在石堆裡的小鱆魚，等他走到我的正前方，一件嚇人的怪事發生了：前一分鐘才見他慢慢往前走，屏氣凝神低頭往水裡看，手舉三叉戟準備隨時往下叉；下一分鐘卻見他猝然挺直腰桿，身體像支火箭，筆直射出水面。他慘叫一聲，方圓一公里都聽得見， 「叭」一聲摔回水裡，激起一片水花之後，馬上又慘叫一聲，比剛才更大聲，而且又從水裡跳起來。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。