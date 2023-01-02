【影評】《五星饗魘》：破格的食物驚悚片，精心規劃人類文明史全餐，但最終大家都得死

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《五星饗魘》是一部罕見的食物驚悚片，意外的寓意很深，可說開創驚悚片之新河。

本片故事相當簡單，故事講述美食愛好者泰勒，跟臨時找來的女伴瑪格，坐船前往名廚朱利安・史洛威克經營的高級餐廳「霍桑」，品嘗私房高級饗宴。在座來賓非富即貴，卻同時被捲入史洛威克的殺人陷阱之中。

在驚悚片中，殺人是極為老套的必備情節。殺人必然有著理由，無論是社會問題、莫名的恐懼，或反世俗的理由，全都建立在觀眾可感同身受，並為之感到懼怕的點。

但《五星饗魘》打從一開始，就讓人摸不著頭腦，彷彿在看一部關於食物的藝術片。觀眾可以感覺到服務團隊跟主廚對烹飪有極其刁鑽的要求，盡善盡美的要完成類似米其林餐廳等級的完美饗宴。但光是上到第二道菜，無論是來賓跟觀眾，就直接感受到哪裡不對勁。

反應人類歷史的餐食安排

每一道菜的開場都是種隱喻。由頂尖演員雷夫・范恩斯（Ralph Fiennes）飾演的主廚，精心策畫了一個完整的用餐體驗，那個體驗，是人類歷史與個人的縮影。而就從第二道菜開始，他直接了當的批判了人類社會的體制。

第一道菜是沙拉冷盤，是人類最原始的自然食材，是未知用火時讓人類存續的食物。原本第二道菜應該是上麵包，但麵包在歷史的最初，就是奠定人類文明的象徵。