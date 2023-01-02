TNL+ 2023/01/02,
影劇

【影評】《五星饗魘》：破格的食物驚悚片，精心規劃人類文明史全餐，但最終大家都得死

【影評】《五星饗魘》：破格的食物驚悚片，精心規劃人類文明史全餐，但最終大家都得死
Photo Credit: 《五星饗魘》

我們想讓你知道的是

12月上映的《五星饗魘》，是相當罕見的餐飲題材驚悚片，再這次頂級的餐食體驗當中，名主廚朱利安透過一道道菜帶領這些社會頂層人物重新體驗人類文明的歷史，但過程中，這些參與者漸漸發現自己正掉入朱利安精心設計的殺人陷阱當中。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《五星饗魘》是一部罕見的食物驚悚片，意外的寓意很深，可說開創驚悚片之新河。

本片故事相當簡單，故事講述美食愛好者泰勒，跟臨時找來的女伴瑪格，坐船前往名廚朱利安・史洛威克經營的高級餐廳「霍桑」，品嘗私房高級饗宴。在座來賓非富即貴，卻同時被捲入史洛威克的殺人陷阱之中。

在驚悚片中，殺人是極為老套的必備情節。殺人必然有著理由，無論是社會問題、莫名的恐懼，或反世俗的理由，全都建立在觀眾可感同身受，並為之感到懼怕的點。

但《五星饗魘》打從一開始，就讓人摸不著頭腦，彷彿在看一部關於食物的藝術片。觀眾可以感覺到服務團隊跟主廚對烹飪有極其刁鑽的要求，盡善盡美的要完成類似米其林餐廳等級的完美饗宴。但光是上到第二道菜，無論是來賓跟觀眾，就直接感受到哪裡不對勁。

反應人類歷史的餐食安排

每一道菜的開場都是種隱喻。由頂尖演員雷夫・范恩斯（Ralph Fiennes）飾演的主廚，精心策畫了一個完整的用餐體驗，那個體驗，是人類歷史與個人的縮影。而就從第二道菜開始，他直接了當的批判了人類社會的體制。

第一道菜是沙拉冷盤，是人類最原始的自然食材，是未知用火時讓人類存續的食物。原本第二道菜應該是上麵包，但麵包在歷史的最初，就是奠定人類文明的象徵。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。