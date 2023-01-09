《喜馬拉雅》：等達賴喇嘛終於回到拉薩，可惜為時已晚，實在太遲、太遲了

文：艾德・道格拉斯（Ed Douglas）

對英國人來說，西藏冬季的苦寒絕不亞於六十年前左拉瓦爾．辛格（Zorowar Singh）的道格拉軍隊所面臨的狀況。英軍的堆納（Tuna）營地位於五千公尺的高原，在狂風吹襲下，這些孤立無援的士兵圍繞在以氂牛糞生起的火堆周圍；十幾個錫克工兵死於肺炎。中尉亞瑟．哈多（Arthur Hadow）來自諾福克軍團（Norfolk Regiment），他掌管縱隊的馬克沁機槍（Maxim），於是運用蘭姆酒及煤油，避免槍枝的冷卻系統在攝氏零下三十度的地方結冰。（英國的西藏任務具有何種霸凌性質，從這些馬克沁機槍即可看出。）

一九○四年三月的最後一天，在接近曲美辛古（Chumi Shengo）溫泉附近，英國縱隊恢復行軍，朝向江孜這座重鎮前進，這時他們的路被兩千名藏兵阻擋，其中許多是武僧（dob-dob），亦即在有時動蕩不安的寺院裡維持秩序的僧侶。西藏將軍拉丁（Lhading）與英國指揮官曾有短暫的會面；之後，英國軍隊側翼包圍對方，致使他們不得不投降。他們甚至完全沒有發射子彈。當錫克工兵開始解除西藏人的武裝時，英國軍官便乘機拍攝這些身懷火繩槍與刀劍、有著異國外貌的敵人。隨後發生了些許誤解，引發了槍戰。一名錫克人的下巴被擊中，於是馬克沁機槍射擊而出。

麥克唐納隔天早上向寇松報告，說他的人馬動用了一千四百發機關槍、超過一千四百發來福槍彈藥，以及縱隊火砲中的五十枚榴霰彈。英國這邊有十幾人受傷，主要是刀傷與彈弓傷害，而坎貝爾清點過後，發現西藏有六百二十八人死亡。許多人背部中彈後奮力脫身。目睹這場殺戮的《每日郵報》（Daily Mail）記者問道：「以菩薩與聖者之名，他們為什麼不跑？」至於現代的俄羅斯武器則幾乎沒有出現，只有少許古舊的後膛槍，之後有些獵槍，可能是幾十年前交易而來的。

榮赫鵬告訴他父親，這是場「純粹的屠宰」，他自己也是驚恐萬分。然而，他把錯推到西藏將軍拉丁身上，因為他「徹底的愚蠢幼稚」，而藏軍本身又「無能，連被我方軍隊全面包圍時，仍無法理解情況的嚴重性。」他也責怪達賴喇嘛，說他終究「是一切麻煩的根源，理當好好踹一腳。」這些藉口根本是呈現出榮赫鵬荒謬的錯誤想法。他不理解過時的西藏政治系統中所發生的鬥爭：國族主義興起及不願意妥協，而領導者對此很是困擾。他一心只想要「粉碎那些自私、污穢、縱欲的喇嘛。」

這種赤裸的偏見，源自於英國一支反天主教的福音派，認為拉薩和羅馬一唱一和。榮赫鵬的論點和寇松一樣，認為藏人是一群在宗教上受到壓抑的人，非常渴望自由，但這只是空想，還用來合理化使用現代武器，並對付確信魔法護符能擋子彈的軍隊。即使在曲美辛古的屠殺之後，藏人天真的勇氣及犧牲仍持續，以致急忙趕來的英國援軍看了之後深感欽佩。可惜這並未阻止英軍在前往拉薩的途中不斷掠奪、大肆採買，並送回四百匹騾子承載量的藝術品和紀念品，今天有部分仍屬於英國的博物館或私人收藏品。原本應該展現英國權威的舉動，淪為相當骯髒的破壞及奪取。

正當榮赫鵬即將以勝利之姿進入拉薩、迎接「我一生最大成就」之際，寇松正在倫敦，在譴責聲浪越來越大的英國內閣面前為這趟任務辯護。在城市陷落的前一天，西藏身分認同的實體和精神化身達賴喇嘛，和德爾智逃到蒙古首都烏蘭巴托——當時稱烏爾格（Urga）。這項選擇有政治意義：他避開中國，表達獨立之意；他還有俄羅斯領事館可以商議。

（達賴喇嘛的出現讓蒙古的精神領袖八世哲布尊丹巴呼圖克圖〔Jebtsundamba Khutuktu〕處境尷尬。他本身也是西藏人，是達賴喇嘛的隨從裡一名幹事的兒子，也是蒙古最資深的格魯派僧侶。他是個曖昧的角色，一九一九年，堅毅的英國旅人布斯卓女士〔Beatrix Bulstrode〕形容他「中年，卻已衰老，外觀浮腫、放蕩、一點也不吸引人。」波蘭旅行家費迪南．奧森多夫斯基〔Ferdynand Ossendowski〕則認為他「聰明、敏銳，精力充沛。」這個僧侶老年時失明，被歸因為梅毒及酗酒。）

一九○四年九月，榮赫鵬在達賴喇嘛缺席的情況下，於拉薩簽訂條約。隔年底，英國新成立的自由派政府將中止這項條約，因為新政府厭惡帝國般的專橫干預。（與其說是和人權有關，不如說干預外國是昂貴的。）這時，寇松已請辭總督。傳教士戴如意雖遭英國軍官惡意驅離，卻是言簡易賅地道盡其結果：

英國在藏印邊界的沿線優勢離所謂強化還遠得很，反而是弱化了，唯一獲得好處的是中國。

Photo Credit: 麥田出版 身穿厚大衣的就是榮赫鵬，身邊是一九〇四年英國血腥、滿懷空想入侵西藏的軍官。後方站著兩位未來的邊境軍官幹部，拄著手杖的是艾瑞克・「帽匠」・貝里，雙手插口袋的是鄂康諾。

俄羅斯與英國在一九○七年簽訂《英俄條約》，實際上終結了在西藏的敵對狀態，同意只透過中國來處理西藏。達賴喇嘛別無他法，只能與北京交涉。他搬回安多一段時間，之後決定前往北京，即使擔心可能遭拘留。他在途中曾於五台山寺院短暫停留，發送邀請函，請外國外交官來訪，包括英國外交人員。這多少是深思熟慮後所做的努力，試圖將西藏決心孤立的路線改為實際參與。

他告訴美國外交官柔克義，他對抗中國所做的努力，以及西藏為何「沒有外國友人。」柔克義則告訴達賴喇嘛他錯了，全世界有許多人在祝福西藏，期盼西藏能繁榮發展。柔克義寫信給友人西奧多．羅斯福（Theodore Roosevelt），時值這位老羅斯福總統的第二任任期，柔克義說，這次會面是「我這輩子最獨特的經驗。」達賴喇嘛是個「理解速度快，也是性格堅強的人。」