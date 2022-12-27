【國際大風吹】英國護理師史上最大罷工要求加薪19%，為何獲民眾一面倒力挺？

世界上很多國家的護理師在完成專業訓練，踏入職場之前，都會發誓一定要盡力協助病患，不過英國護理師從12月中開始，發起全國大罷工。截至20號，上萬名護理師已經兩度放下工作，一整天在街頭抗議，要求政府給他們更好的待遇，否則1月份將會繼續抗爭。

罷工一定會影響到醫療服務，增加病患的風險，但護理師工會卻堅稱沒有其他選擇，還提出要加薪19%的要求。有趣的是，加薪19%聽起來好像是獅子大開口，英國民眾卻一點也不介意，反而一面倒支持醫護人員。這到底怎麼一回事呢？

薪資偏低又遇通膨，英國醫護史上最大罷工

12月底到1月中這段日子，理論上應該是西方國家一年最重要且溫馨的耶誕和新年假期，但英國卻有不少公共事業出現全國或區域性的罷工：醫療方面有護理師和救護車駕駛，交通方面有鐵路、公車、高速公路，以及海關邊防從業人員，另外，連汽車駕照的監考官以及郵差也都發起抗爭，讓這段假期的人流和交通大受影響。

這些單位基本上都屬於公家性質，最主要的罷工原因非常單純，就是在今年通膨飆漲之下，生活基本支出實在太高了，政府給的薪水幾乎入不敷出。跟歐洲其他國家相比，在2010到2020年之間，法國護理師陷入停滯，但英國護理師更慘，倒退了6%。

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這僅僅是護理人員工會、皇家護理師學院成立106年以來第二次罷工，也是史上規模最大的一次，估計參與人數破萬人。

今天早上我覺得很緊張不舒服，因為今天不上班，不會幫助病患、支援同事，但很不幸的，我覺得只能這樣（罷工），因為我們一直想求救卻沒人要聽。 ——示威護理師

皇家護理師學院秘書長柯藍（Pat Cullen）表示，大部分護理師是第一次站出來抗爭，其實心情很複雜，而他們也按照規定，保留人力處理加護病房、洗腎、化療這類最緊急的需求。

問題是，英國引以為傲的國民健保NHS，長期以來資源不足、人力短缺、負擔過重的問題，始終沒有得到解決，早在罷工前就已經瀕臨崩潰。今年以來的通貨膨脹，只不過是壓垮駱駝的最後一根稻草而已。經過工會成員投票，才決定採取罷工的非常手段。

NHS早已瀕臨超載，疫情下終於不堪負荷

英國健保NHS為什麼會陷入這麼大的危機呢？

20世紀中成立的NHS，跟台灣的全民健保不同，不是從民眾的收入扣除一定比例的保費，而是政府每年都編列專屬預算，直接從國庫來支應。全英國9成以上的醫療院所，都在這個體系當中，而且英國人接受NHS服務的時候，大部分情況是完全免費的。

跟其他國家比起來，病患負擔相對小，卻能得到不錯的醫療品質，因此舉世聞名。英國人也非常喜歡NHS，從80年代以來，滿意度始終在五、六成左右。

然而，隨著英國人平均壽命增加，人口結構開始老化，醫療需求也越來越大。在此同時，政府替NHS編列的預算雖然也是逐年增加，成長率卻一直偏低。尤其是保守黨政府從2010年執政以來，更以財政困難的理由，大幅壓縮NHS的預算。例如，2009到2019年這10年間，NHS預算平均漲幅只有1.4%。而相同期間的台灣，每年的健保總額成長率則是高達3-5%。

錢不夠，NHS只好開源節流。首先，醫護人員的數量降低了，從2014年高峰的216萬人，一年內掉到160萬人。另外，業務外包也成為常態。在2000年工黨執政時期，NHS的會計、IT等非醫療業務，很大程度都已經逐漸外包給私人企業，而近年來，連醫療業務也逐漸外包給私人醫院診所。

根據倫敦政經學院學者分析，2018到2019年，NHS英格蘭約有18%業務外包給私人企業，而不是官方宣稱的7%。雖然理論上是增加效率，但也讓本來是大眾共享的健保私有化，產生變質。從2020年起來襲的疫情，更讓NHS陷入超載的壓力。連急診的等待時間都可能拉長到12小時。更有超過700萬的非急診病患在等著看醫生。

在此同時，截至2022年6月的1年內，英格蘭也有4萬名醫護人員選擇離職，人力更吃緊了。

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護理師工會認為，唯有政府加薪留住人力，才能產生更多醫療量能。上街罷工看似背棄救人的天職，其實也是為了全英國等著看病的民眾。

NHS悲慘的一天，NHS被這個政府玩壞了，陷入危機。今天我們的目標是保護NHS，每一個等待看病的病患，700多萬人，我們罷工也是為了你們。 ——皇家護理師學院秘書長 柯藍

那麼工會加薪19%的要求，又是怎麼來的呢？答案是，基於比較能反映民生物資價格變動的零售價格指數通膨率，英國今年11月的最新數字是14%，再加上5%的加薪。工會強調，這樣才是實質加薪5%，因為過去多年來，加薪幅度都比通膨還要低。例如，今年英格蘭、威爾斯的護理師其實有調薪4%左右，但基本上都被通膨吃掉，呈現實質負成長。

民意疼惜醫護，英國面臨NHS拆彈考驗

面對第一線護理師強勢罷工，英國政府的態度卻也相當強硬。衛生大臣巴克萊一方面表示非常樂意跟工會坐下來協商，另一方面也早就揚言，政府財政不允許加薪19%。根據工會說法，政府代表在協商過程中根本絕口不提加薪的可能性。

我說的很清楚，如果他們要避免週四和12月20號、甚至之後的罷工，我們就得坐下來談加薪，或透過仲裁委員會來調解。 今天我帶著希望去協商，但結果卻一毛錢都沒有談成。 ——皇家護理師學院秘書長 柯藍

根據英國每日電訊報的報導，政府可能會提出讓醫護人員明年提早加薪的選項，希望讓工會妥協，不過加薪幅度多少，目前還沒有風聲。

在此同時，由於救護車駕駛也加入一日罷工的行列，醫療服務更加緊繃。官方呼籲英國大眾撥緊急電話之前，先問自己「我會死嗎？」如果沒有生命危險，就不要叫救護車，否則可能會排擠真正需要的人。就連英國軍方也在事前派士兵緊急受訓，學習怎麼開救護車，以免急難救助資源真的不足。

不過，一連串罷工導致的耶誕新年假期烏煙瘴氣，卻沒有讓英國民眾覺得護理師在趁火打劫，拿病患當人質來威脅政府。