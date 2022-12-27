【國際大風吹】英國護理師史上最大罷工要求加薪19%，為何獲民眾一面倒力挺？
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耶誕節到新年這段期間，英國出現公共服務罷工潮，尤其是護理師發起百年來最大行動，要求政府改善他們的薪資待遇。英國人引以為傲的NHS國民健保究竟出了什麼問題？加薪19%的要求由何而來？民眾和政府又如何看待呢？
世界上很多國家的護理師在完成專業訓練，踏入職場之前，都會發誓一定要盡力協助病患，不過英國護理師從12月中開始，發起全國大罷工。截至20號，上萬名護理師已經兩度放下工作，一整天在街頭抗議，要求政府給他們更好的待遇，否則1月份將會繼續抗爭。
罷工一定會影響到醫療服務，增加病患的風險，但護理師工會卻堅稱沒有其他選擇，還提出要加薪19%的要求。有趣的是，加薪19%聽起來好像是獅子大開口，英國民眾卻一點也不介意，反而一面倒支持醫護人員。這到底怎麼一回事呢？
薪資偏低又遇通膨，英國醫護史上最大罷工
12月底到1月中這段日子，理論上應該是西方國家一年最重要且溫馨的耶誕和新年假期，但英國卻有不少公共事業出現全國或區域性的罷工：醫療方面有護理師和救護車駕駛，交通方面有鐵路、公車、高速公路，以及海關邊防從業人員，另外，連汽車駕照的監考官以及郵差也都發起抗爭，讓這段假期的人流和交通大受影響。
這些單位基本上都屬於公家性質，最主要的罷工原因非常單純，就是在今年通膨飆漲之下，生活基本支出實在太高了，政府給的薪水幾乎入不敷出。跟歐洲其他國家相比，在2010到2020年之間，法國護理師陷入停滯，但英國護理師更慘，倒退了6%。
這僅僅是護理人員工會、皇家護理師學院成立106年以來第二次罷工，也是史上規模最大的一次，估計參與人數破萬人。
今天早上我覺得很緊張不舒服，因為今天不上班，不會幫助病患、支援同事，但很不幸的，我覺得只能這樣（罷工），因為我們一直想求救卻沒人要聽。
——示威護理師
皇家護理師學院秘書長柯藍（Pat Cullen）表示，大部分護理師是第一次站出來抗爭，其實心情很複雜，而他們也按照規定，保留人力處理加護病房、洗腎、化療這類最緊急的需求。
問題是，英國引以為傲的國民健保NHS，長期以來資源不足、人力短缺、負擔過重的問題，始終沒有得到解決，早在罷工前就已經瀕臨崩潰。今年以來的通貨膨脹，只不過是壓垮駱駝的最後一根稻草而已。經過工會成員投票，才決定採取罷工的非常手段。
NHS早已瀕臨超載，疫情下終於不堪負荷
英國健保NHS為什麼會陷入這麼大的危機呢？
20世紀中成立的NHS，跟台灣的全民健保不同，不是從民眾的收入扣除一定比例的保費，而是政府每年都編列專屬預算，直接從國庫來支應。全英國9成以上的醫療院所，都在這個體系當中，而且英國人接受NHS服務的時候，大部分情況是完全免費的。
跟其他國家比起來，病患負擔相對小，卻能得到不錯的醫療品質，因此舉世聞名。英國人也非常喜歡NHS，從80年代以來，滿意度始終在五、六成左右。
然而，隨著英國人平均壽命增加，人口結構開始老化，醫療需求也越來越大。在此同時，政府替NHS編列的預算雖然也是逐年增加，成長率卻一直偏低。尤其是保守黨政府從2010年執政以來，更以財政困難的理由，大幅壓縮NHS的預算。例如，2009到2019年這10年間，NHS預算平均漲幅只有1.4%。而相同期間的台灣，每年的健保總額成長率則是高達3-5%。
錢不夠，NHS只好開源節流。首先，醫護人員的數量降低了，從2014年高峰的216萬人，一年內掉到160萬人。另外，業務外包也成為常態。在2000年工黨執政時期，NHS的會計、IT等非醫療業務，很大程度都已經逐漸外包給私人企業，而近年來，連醫療業務也逐漸外包給私人醫院診所。
根據倫敦政經學院學者分析，2018到2019年，NHS英格蘭約有18%業務外包給私人企業，而不是官方宣稱的7%。雖然理論上是增加效率，但也讓本來是大眾共享的健保私有化，產生變質。從2020年起來襲的疫情，更讓NHS陷入超載的壓力。連急診的等待時間都可能拉長到12小時。更有超過700萬的非急診病患在等著看醫生。
在此同時，截至2022年6月的1年內，英格蘭也有4萬名醫護人員選擇離職，人力更吃緊了。
護理師工會認為，唯有政府加薪留住人力，才能產生更多醫療量能。上街罷工看似背棄救人的天職，其實也是為了全英國等著看病的民眾。
NHS悲慘的一天，NHS被這個政府玩壞了，陷入危機。今天我們的目標是保護NHS，每一個等待看病的病患，700多萬人，我們罷工也是為了你們。
——皇家護理師學院秘書長 柯藍
那麼工會加薪19%的要求，又是怎麼來的呢？答案是，基於比較能反映民生物資價格變動的零售價格指數通膨率，英國今年11月的最新數字是14%，再加上5%的加薪。工會強調，這樣才是實質加薪5%，因為過去多年來，加薪幅度都比通膨還要低。例如，今年英格蘭、威爾斯的護理師其實有調薪4%左右，但基本上都被通膨吃掉，呈現實質負成長。
民意疼惜醫護，英國面臨NHS拆彈考驗
面對第一線護理師強勢罷工，英國政府的態度卻也相當強硬。衛生大臣巴克萊一方面表示非常樂意跟工會坐下來協商，另一方面也早就揚言，政府財政不允許加薪19%。根據工會說法，政府代表在協商過程中根本絕口不提加薪的可能性。
我說的很清楚，如果他們要避免週四和12月20號、甚至之後的罷工，我們就得坐下來談加薪，或透過仲裁委員會來調解。
今天我帶著希望去協商，但結果卻一毛錢都沒有談成。
——皇家護理師學院秘書長 柯藍
根據英國每日電訊報的報導，政府可能會提出讓醫護人員明年提早加薪的選項，希望讓工會妥協，不過加薪幅度多少，目前還沒有風聲。
在此同時，由於救護車駕駛也加入一日罷工的行列，醫療服務更加緊繃。官方呼籲英國大眾撥緊急電話之前，先問自己「我會死嗎？」如果沒有生命危險，就不要叫救護車，否則可能會排擠真正需要的人。就連英國軍方也在事前派士兵緊急受訓，學習怎麼開救護車，以免急難救助資源真的不足。
不過，一連串罷工導致的耶誕新年假期烏煙瘴氣，卻沒有讓英國民眾覺得護理師在趁火打劫，拿病患當人質來威脅政府。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。