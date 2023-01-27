美國華人面對墮胎爭議沒有宗教枷鎖，「養不養得起」才是最大考量
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2022年6月24日，美國最高法院最終以6比3裁定，正式推翻「羅訴韋德案」裁決，引發美國多地新一波的示威潮。在抗議浪潮之中，華裔女性似乎噤聲了，對於沒有基督信仰的華人社群，墮胎的議題也早在中國實行「一胎化」政策時就已面對，他們究竟如何看待這次的反墮胎爭議？
2022年5月，美國媒體Politico爆出重磅新聞，指美國最高法院意見書草稿顯示，影響美國社會深遠的「羅訴韋德案」即將被推翻。雖然判決還未公佈，但國際社會已開始熱烈討論相關影響。2022年6月24日，美國最高法院最終以6比3裁定，正式推翻「羅訴韋德案」裁決，引發全國多地新一波的示威潮。
儘管華人是美國人口的重要組成部分，但面對這個議題，不少人不太公開討論，有時更會刻意避而不談。
但事實上，面對這個話題，他們可能想法放得更開。曾經陪伴很多華人墮胎的醫療翻譯員June，都不若而同提到，在美的華人沒有基督教、天主教等宗教枷鎖，比較容易接受墮胎，而選擇墮胎的多數原因，是財政負擔不到養育一個小孩。
墮胎與否，由家庭財政決定
移民美國超過20年的June，當過10年醫療翻譯員，陪伴很多在美國居住的華人墮胎。她的工作是在手術前、中、後，在病人身旁擔當翻譯員，為病人解釋手術的風險、翻譯文件。她提到，很多在美華人選擇墮胎是因為「養不起孩子」。
她因而接觸到病人的年齡層比較廣，按她的觀察，上一代和新一代華人的「墮胎風氣沒有什麼改變，都是視乎事主的家庭和經濟狀況，中國人很接受墮胎這一回事，不會特別反對」。
她説，在美國，華人不太重視墮胎議題。「一般懷孕了就會生下來，沒有（經濟）能力的就會去墮胎」。是一個較為純粹的經濟選擇，比較少涉及生命議題。
在墮胎法案喧囂之際，西岸華人社群也很少提到墮胎和相關議題。「可能他們會私底下講，但也有可能（有當事人）墮胎的時候胎兒週數比較少，墮胎後沒有人發現她曾經懷孕，最終也不會特別講出來。」
如果以滿分十分計算，June會為新一代接受墮胎的程度打上八分，甚至九分；上一代則倒減一、兩分。「年紀大、老一輩對於女兒墮胎可能相對接受程度低一點，可能覺得對身體不好，而且不是他們自己養育小孩，當然想家族壯大。但子女也可能會想，我是養育孩子的那人，負責經濟、教育，當然要視乎經濟能力。」
育有兩個小孩的June也同意，一個家庭的經濟能力很重要，甚至成為墮胎與否的關鍵因素；其次的因素就是，是否道德、有否扼殺生命；最後才是宗教。
「天生天養、窮有窮養，這些説法很不負責任，生育小孩就想給他最好的。當然，也可以窮有窮養，低收入家庭還有政府也幫你養，但現在的教育環境，負擔不起的就會降低競爭力。」
説是如此，決定墮胎的一刻，相信也是很困難的。
June接觸到在墮胎手術的過程情緒比較激動的病人，她們對於是否墮胎，心中直到最後一刻還是充滿掙扎。但是，由於尊重病人隱私和她的專業操守，June不會問及當中的原因，多為在一旁安慰説：「這不是對與錯的問題，如果經濟能力不許可之下生下來，對他和你自己都是一個負擔……選擇不要的時候，亦未嘗一個壞事。」
June常常接到墮胎的翻譯案子。她知道自己有些同行，因為宗教原因，不會接這一類的工作。
但她坦白説，自己對於參與這些工作沒有什麼特別感受。「就當作是一份工作，墮胎是自己選擇，（她們）都是自願，很多時都沒有什麼太大問題。我和她們都沒有宗教信仰問題……。我反而接受不了虐兒、有家庭暴力問題的案子。」
對生育保守，對墮胎開放
13歲移民到美國、定居了25年，從事賭場公關的Brian説，儘管墮胎議題在美國主流社會鬧得熱烘烘，但這不是在美華人關注的議題，他們大多關注經濟。但他也提到，上一代中國人的墮胎風氣「很開放」：「一來沒有受基督教等宗教影響，二來就是政策副作用。」
Brian因工作緣故接觸到不同華人移民，有他們可能來自中國、新加坡、越南。按照他的觀察及與客人接觸的經驗，他認為，這其中越南華人在墮胎的取態上較為傾向「pro-life捍衞生命權」，「他們的思想比較老派、傳統，而且沒有受到（中國）一孩政策所影響。」
一孩政策，指的是中國曾經推行的計劃生育政策，從1979年開始隨着改革開放推行，規定中國的城市人口只可以生一個兒女，生第二個就需要審核批准，如果違反規定生第二個，需要交罰款，即「社會撫養費」。
Brian稱之為「政策副作用」：「當時的社會風氣，墮胎是很基本的，除非你有錢，買通了官員，讓你生下第二胎、第三胎。人們開始習慣了這個風氣，就會變成了social norm（社會規範），（對墮胎這件事）很開放。」
他又指出，「新一代的中國移民對生育的取態，與上一代的不同，從一孩政策變成了三孩政策，生育取態從開放變為保守。」他形容這是文化轉變（cultural shift）「中國移民、甚至中國人隔了一代已經改變了。」
而不變的是，兩代人對墮胎的取態都比較開放，立場上也算是支持墮胎自由（統稱為「pro-choice捍衞選擇權」）。
箇中的原因，除了政策影響，也主要跟財政有關。Brian提到自身的成長背景。「我媽在她15歲的時候生下我，在17歲的時候生了我弟，我們在單親家庭中長大，知道母親有多辛苦，犧牲了自己很多。」他認為，華人也大多明白家庭的財政狀況，對小孩的成長有多大的影響。
為香港奪得奧運第一金的「風之后」滑浪風帆運動員李麗珊，曾在2006年的香港拍攝一個銀行廣告，廣告中表示養大一個小孩要400萬港元。當時的廣告一出，引起廣大的討論。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）