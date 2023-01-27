美國華人面對墮胎爭議沒有宗教枷鎖，「養不養得起」才是最大考量

2022年5月，美國媒體Politico爆出重磅新聞，指美國最高法院意見書草稿顯示，影響美國社會深遠的「羅訴韋德案」即將被推翻。雖然判決還未公佈，但國際社會已開始熱烈討論相關影響。2022年6月24日，美國最高法院最終以6比3裁定，正式推翻「羅訴韋德案」裁決，引發全國多地新一波的示威潮。

儘管華人是美國人口的重要組成部分，但面對這個議題，不少人不太公開討論，有時更會刻意避而不談。

但事實上，面對這個話題，他們可能想法放得更開。曾經陪伴很多華人墮胎的醫療翻譯員June，都不若而同提到，在美的華人沒有基督教、天主教等宗教枷鎖，比較容易接受墮胎，而選擇墮胎的多數原因，是財政負擔不到養育一個小孩。

墮胎與否，由家庭財政決定

移民美國超過20年的June，當過10年醫療翻譯員，陪伴很多在美國居住的華人墮胎。她的工作是在手術前、中、後，在病人身旁擔當翻譯員，為病人解釋手術的風險、翻譯文件。她提到，很多在美華人選擇墮胎是因為「養不起孩子」。

她因而接觸到病人的年齡層比較廣，按她的觀察，上一代和新一代華人的「墮胎風氣沒有什麼改變，都是視乎事主的家庭和經濟狀況，中國人很接受墮胎這一回事，不會特別反對」。

她説，在美國，華人不太重視墮胎議題。「一般懷孕了就會生下來，沒有（經濟）能力的就會去墮胎」。是一個較為純粹的經濟選擇，比較少涉及生命議題。

在墮胎法案喧囂之際，西岸華人社群也很少提到墮胎和相關議題。「可能他們會私底下講，但也有可能（有當事人）墮胎的時候胎兒週數比較少，墮胎後沒有人發現她曾經懷孕，最終也不會特別講出來。」

如果以滿分十分計算，June會為新一代接受墮胎的程度打上八分，甚至九分；上一代則倒減一、兩分。「年紀大、老一輩對於女兒墮胎可能相對接受程度低一點，可能覺得對身體不好，而且不是他們自己養育小孩，當然想家族壯大。但子女也可能會想，我是養育孩子的那人，負責經濟、教育，當然要視乎經濟能力。」

育有兩個小孩的June也同意，一個家庭的經濟能力很重要，甚至成為墮胎與否的關鍵因素；其次的因素就是，是否道德、有否扼殺生命；最後才是宗教。

「天生天養、窮有窮養，這些説法很不負責任，生育小孩就想給他最好的。當然，也可以窮有窮養，低收入家庭還有政府也幫你養，但現在的教育環境，負擔不起的就會降低競爭力。」

説是如此，決定墮胎的一刻，相信也是很困難的。

June接觸到在墮胎手術的過程情緒比較激動的病人，她們對於是否墮胎，心中直到最後一刻還是充滿掙扎。但是，由於尊重病人隱私和她的專業操守，June不會問及當中的原因，多為在一旁安慰説：「這不是對與錯的問題，如果經濟能力不許可之下生下來，對他和你自己都是一個負擔……選擇不要的時候，亦未嘗一個壞事。」

June常常接到墮胎的翻譯案子。她知道自己有些同行，因為宗教原因，不會接這一類的工作。

但她坦白説，自己對於參與這些工作沒有什麼特別感受。「就當作是一份工作，墮胎是自己選擇，（她們）都是自願，很多時都沒有什麼太大問題。我和她們都沒有宗教信仰問題……。我反而接受不了虐兒、有家庭暴力問題的案子。」

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對生育保守，對墮胎開放

13歲移民到美國、定居了25年，從事賭場公關的Brian説，儘管墮胎議題在美國主流社會鬧得熱烘烘，但這不是在美華人關注的議題，他們大多關注經濟。但他也提到，上一代中國人的墮胎風氣「很開放」：「一來沒有受基督教等宗教影響，二來就是政策副作用。」

Brian因工作緣故接觸到不同華人移民，有他們可能來自中國、新加坡、越南。按照他的觀察及與客人接觸的經驗，他認為，這其中越南華人在墮胎的取態上較為傾向「pro-life捍衞生命權」，「他們的思想比較老派、傳統，而且沒有受到（中國）一孩政策所影響。」

一孩政策，指的是中國曾經推行的計劃生育政策，從1979年開始隨着改革開放推行，規定中國的城市人口只可以生一個兒女，生第二個就需要審核批准，如果違反規定生第二個，需要交罰款，即「社會撫養費」。

Brian稱之為「政策副作用」：「當時的社會風氣，墮胎是很基本的，除非你有錢，買通了官員，讓你生下第二胎、第三胎。人們開始習慣了這個風氣，就會變成了social norm（社會規範），（對墮胎這件事）很開放。」

他又指出，「新一代的中國移民對生育的取態，與上一代的不同，從一孩政策變成了三孩政策，生育取態從開放變為保守。」他形容這是文化轉變（cultural shift）「中國移民、甚至中國人隔了一代已經改變了。」

而不變的是，兩代人對墮胎的取態都比較開放，立場上也算是支持墮胎自由（統稱為「pro-choice捍衞選擇權」）。

箇中的原因，除了政策影響，也主要跟財政有關。Brian提到自身的成長背景。「我媽在她15歲的時候生下我，在17歲的時候生了我弟，我們在單親家庭中長大，知道母親有多辛苦，犧牲了自己很多。」他認為，華人也大多明白家庭的財政狀況，對小孩的成長有多大的影響。

為香港奪得奧運第一金的「風之后」滑浪風帆運動員李麗珊，曾在2006年的香港拍攝一個銀行廣告，廣告中表示養大一個小孩要400萬港元。當時的廣告一出，引起廣大的討論。