【專訪】日本短影音創作者Zono Sann：如何用一隻iPhone拍出千萬瀏覽的Vlog？
我們想讓你知道的是
勇於嘗試各種拍片方式的Zono Sann提到，自己最常收到的觀眾留言就是：「我真是擔心你的手機啊！」要當Zono Sann的手機還真是不簡單，除了基本的上山下海，不時還要被放在飛盤上飛向天空，或是綁在洗衣桿、呼拉圈上甩來甩去。
文：Kacy
在Tiktok上擁有近300萬訂閱，Instagram破百萬粉絲的日本短影音創作者Zono Sann，不只拍生活、旅遊短影音，內容精彩程度讓Toyota 、Tiktok到Apple 都找他合作拍攝形象片、產品行銷製作，自己也在日本開設了自媒體學院，致力為影像創作者打造相互成長的空間！
神奇的是，這一切的起源，僅僅來自一隻iPhone手機。
只見Zono Sann在拍攝現場腦力激盪，拿起周邊看似無用的小物，如飯店毛巾、膠帶捲、氣球甚至是飛盤等等，有時將手機纏繞在飛盤 上丟上空，有時在運鏡時搭配著使用。
大膽的嘗試，簡單的操作，Zono Sann的影像呈現總是顛覆觀看者的想像！
看完了影片，總是會迫不及待地下滑看Zono Sann幕後影片，揭曉這些魔法般的影像是如何被創造出來的！
疫情成轉機，建築師意外轉職成Tiktok影像創作者
「第一次拿起相機，是在大二時赴法國的那年。」還記得自己第一次接觸相機的畫面，即便畢業後在建築師事務所裡擔任 PM 後來又到住宿業工作，Zono Sann心裡其實一直對影像工作懷抱著興趣。
直到2019年疫情席捲全球，旅遊住宿業景氣慘澹，那時的Tiktok還未流行，也沒有什麼人知道。
「我那時就在想，每個人都人手一支手機，Tiktok又是以直式影像為主的平台，未來一定會成為趨勢。」
有洞見的Zono Sann結合自己大學的影像專業，從攝影機到手機，他將電影常會用到的畫面營造手法搬到小螢幕的手機上。若是腦中有想要呈現的畫面，就會應用拍攝現場裡的小物在拍攝中。
勇於嘗試各種拍片方式的Zono Sann提到，自己最常收到的觀眾留言就是：「我真是擔心你的手機啊！」要當Zono Sann的手機還真是不簡單，除了基本的上山下海，不時還要被放在飛盤上飛向天空，或是綁在洗衣桿、呼拉圈上甩來甩去。
擁有了眾多的觀看數，下一步除了做同樣的內容，以有趣吸引注意之外，還有沒有什麼方法，能讓觀眾成為「粉絲」，讓觀眾不只是觀看，還能與影像有更多的互動呢？
在受訪時，Zono Sann曾描述自己喜歡的工作模式是「以成果為目標的思考方式」，這樣的方式為他突破了思考框架。
「讓大家都能模仿的作品，才有價值！」
脫離「觀眾只能觀看」的既有框架，Zono Sann認為讓觀眾能與影像互動最好的方法就是——讓觀眾也能成為創作者。
於是Zono Sann的頻道上，不只有一支支精彩、厲害的影片，每一支都會再附上他如何製作影片的幕後花絮，一切以「簡單、容易、方便讓觀眾一起動手做」為主要核心。
「我時常思考如何盡可能地用最少的東西，設計出簡單又有趣的拍攝方式！」
對於影像的熱愛與分享，讓Zono Sann致力在娛樂大家之外，更賦予每個人玩出有趣的影像作品的能力！
抓住眼球的創新思考！跟上潮流後的下一步？
談到短影音拍攝的思考，Zono Sann表示自己一開始發布的影片也沒什麼觀看人次，於是他開始思考什麼樣的內容會讓觀眾想看。
比起鋪陳後再營造高潮，Zono Sann反其道而行，即便是只有不到十秒的短影音，他也會將心思放在影片開頭，致力讓觀眾每一次點開影片，都有「耳目一新」的感受！
這個概念說來簡單，執行起來卻十分考驗創新能力。「我在想點子的時候，腦袋裡就像是有不同的色彩相互碰撞！」到拍攝現場，就現有的小道具拍攝趣味影片，是Zono Sann系列影片中爆紅的主題。
「我永遠不會忘記，2020年4月，那天威爾・史密斯（Will Smith，美國知名男影星）分享了我的影片，從那時開始，我的影片走向國際。」
受到轉發後，影片留言區底下湧入了各式語言，西班牙文、英文、印尼文，來自世界各地的粉絲一遍又一遍地滑著他的影片。
Zono Sann認為這就是影像的威力，能夠超越語言，將不同國界的人們串連在一起。
除了在Tiktok上隨機分享，Zono Sann也在日本開設線上短影音課程，有系統地教大家如何用「轉場」玩出各種不同的影像效果。
今年，Zono Sann來台灣開課啦！不用擔心聽不懂日文，也能輕鬆跟著世界級的百萬創作者學習！
受訪時，Zono Sann也很可愛地表示，自己非常喜歡旅行，而最想來台灣參觀的景點居然是「台中歌劇院」！
而最想吃的食物是小籠包，甚至想為小籠包與台灣街頭食物拍一隻影片。Zono Sann也在訪談的最後，送給台灣的學員一句話：「一起來享受創作短影音的過程吧！」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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