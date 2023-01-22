【專訪】日本短影音創作者Zono Sann：如何用一隻iPhone拍出千萬瀏覽的Vlog？

文：Kacy

在Tiktok上擁有近300萬訂閱，Instagram破百萬粉絲的日本短影音創作者Zono Sann，不只拍生活、旅遊短影音，內容精彩程度讓Toyota 、Tiktok到Apple 都找他合作拍攝形象片、產品行銷製作，自己也在日本開設了自媒體學院，致力為影像創作者打造相互成長的空間！

神奇的是，這一切的起源，僅僅來自一隻iPhone手機。

只見Zono Sann在拍攝現場腦力激盪，拿起周邊看似無用的小物，如飯店毛巾、膠帶捲、氣球甚至是飛盤等等，有時將手機纏繞在飛盤 上丟上空，有時在運鏡時搭配著使用。

大膽的嘗試，簡單的操作，Zono Sann的影像呈現總是顛覆觀看者的想像！

看完了影片，總是會迫不及待地下滑看Zono Sann幕後影片，揭曉這些魔法般的影像是如何被創造出來的！

疫情成轉機，建築師意外轉職成Tiktok影像創作者

「第一次拿起相機，是在大二時赴法國的那年。」還記得自己第一次接觸相機的畫面，即便畢業後在建築師事務所裡擔任 PM 後來又到住宿業工作，Zono Sann心裡其實一直對影像工作懷抱著興趣。

直到2019年疫情席捲全球，旅遊住宿業景氣慘澹，那時的Tiktok還未流行，也沒有什麼人知道。

「我那時就在想，每個人都人手一支手機，Tiktok又是以直式影像為主的平台，未來一定會成為趨勢。」

有洞見的Zono Sann結合自己大學的影像專業，從攝影機到手機，他將電影常會用到的畫面營造手法搬到小螢幕的手機上。若是腦中有想要呈現的畫面，就會應用拍攝現場裡的小物在拍攝中。

勇於嘗試各種拍片方式的Zono Sann提到，自己最常收到的觀眾留言就是：「我真是擔心你的手機啊！」要當Zono Sann的手機還真是不簡單，除了基本的上山下海，不時還要被放在飛盤上飛向天空，或是綁在洗衣桿、呼拉圈上甩來甩去。

擁有了眾多的觀看數，下一步除了做同樣的內容，以有趣吸引注意之外，還有沒有什麼方法，能讓觀眾成為「粉絲」，讓觀眾不只是觀看，還能與影像有更多的互動呢？

在受訪時，Zono Sann曾描述自己喜歡的工作模式是「以成果為目標的思考方式」，這樣的方式為他突破了思考框架。

「讓大家都能模仿的作品，才有價值！」

脫離「觀眾只能觀看」的既有框架，Zono Sann認為讓觀眾能與影像互動最好的方法就是——讓觀眾也能成為創作者。

於是Zono Sann的頻道上，不只有一支支精彩、厲害的影片，每一支都會再附上他如何製作影片的幕後花絮，一切以「簡單、容易、方便讓觀眾一起動手做」為主要核心。

「我時常思考如何盡可能地用最少的東西，設計出簡單又有趣的拍攝方式！」

對於影像的熱愛與分享，讓Zono Sann致力在娛樂大家之外，更賦予每個人玩出有趣的影像作品的能力！

抓住眼球的創新思考！跟上潮流後的下一步？

談到短影音拍攝的思考，Zono Sann表示自己一開始發布的影片也沒什麼觀看人次，於是他開始思考什麼樣的內容會讓觀眾想看。

比起鋪陳後再營造高潮，Zono Sann反其道而行，即便是只有不到十秒的短影音，他也會將心思放在影片開頭，致力讓觀眾每一次點開影片，都有「耳目一新」的感受！

這個概念說來簡單，執行起來卻十分考驗創新能力。「我在想點子的時候，腦袋裡就像是有不同的色彩相互碰撞！」到拍攝現場，就現有的小道具拍攝趣味影片，是Zono Sann系列影片中爆紅的主題。

「我永遠不會忘記，2020年4月，那天威爾・史密斯（Will Smith，美國知名男影星）分享了我的影片，從那時開始，我的影片走向國際。」

受到轉發後，影片留言區底下湧入了各式語言，西班牙文、英文、印尼文，來自世界各地的粉絲一遍又一遍地滑著他的影片。

Zono Sann認為這就是影像的威力，能夠超越語言，將不同國界的人們串連在一起。

除了在Tiktok上隨機分享，Zono Sann也在日本開設線上短影音課程，有系統地教大家如何用「轉場」玩出各種不同的影像效果。

今年，Zono Sann來台灣開課啦！不用擔心聽不懂日文，也能輕鬆跟著世界級的百萬創作者學習！

受訪時，Zono Sann也很可愛地表示，自己非常喜歡旅行，而最想來台灣參觀的景點居然是「台中歌劇院」！

而最想吃的食物是小籠包，甚至想為小籠包與台灣街頭食物拍一隻影片。Zono Sann也在訪談的最後，送給台灣的學員一句話：「一起來享受創作短影音的過程吧！」

本文經生鮮時書授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航