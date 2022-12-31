高層敗選檢討缺乏年輕聲音，民進黨的路線只會離年輕人越來越遠

文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）

11月26日的地方大選，民進黨迎來了全面崩潰的局面，僅贏得5位縣市首長。黨主席蔡英文辭職以示負責，黨內也成立了檢討小組要來檢討敗選原因。

根據王宏恩的分析，在此次的選舉中，民進黨主要是在高教育程度、較開放的人口密集都市區流失較多選票；尤其是人口密度高、當初同婚連署多的地區，兩年內流失的票最多。若以之前支持同婚者多是年輕人來看，生活於都市、較為年輕的過往支持蔡英文者，或許就是此次大選中民進黨主要流失的選票。

民進黨高層的檢討似少觸及年輕族群

但從媒體上的放話與捕風捉影的報導來看，許多民進黨高層的檢討方向，實在令人憂心。平心而論，這些民進黨高層的檢討多是出自於自己的經驗，也非無的放矢，但這些高層的資訊來源，應該甚少來自於「生活於都市的年輕人」；就算有認識，多數也是「黨性堅強」，無論如何都會去投票的年輕人。

因此，他們的檢討方向，自然也與這些年輕人的期待有所落差。誠然，我的意見很可能也只是基於我的經驗與立場的一面之詞；但藉由這個機會，希望能多替年輕世代說點話，也希望民進黨的高層們，可以從中看見未來能改善的方向。

318學運後，有許多年輕人投入政治工作，有的進入到第三勢力的小黨，也有部分投入了民進黨當中。但從筆者接觸的這些年輕幕僚來看，我們的政治文化其實有不少問題，而這些問題就讓年輕的人才難以留在民進黨中，自然也讓這個黨的路線離年輕人越來越遠。

台灣的政治文化有什麼問題？首先，這要從管理說起。筆者有許多軟體工程師的好友，隨著年紀增長，他們進入到管理職後，會閱讀並參與許多管理課程，學習管理的新知。這些管理課程的培訓，在許多大企業中非常常見，公務機關的升等課程中也會有所涉獵，但幾乎少有聽過政治人物受過這些管理的培訓。

缺乏管理技巧，就容易導致政治人物辦公室的內部管理方式常常出現問題。比如內部權責分工不清、好發議論卻沒有追蹤管理工作進度、沒有方法凝聚團隊內部共識等等，間接就容易劣幣驅逐良幣，留不住年輕的政治人才。

再者，就算晉用了年輕的人才，政治人物是否能夠聆聽他們的聲音，或引導他們一起參與政策的討論？如果認為他們的觀察有問題，是否有花時間與這些年輕助理討論？

若是沒有，反而常以權力或訴諸經驗去逼迫他們服從，一方面年輕的人才不容易感受到尊重，在低薪過勞的環境下很容易就會陣亡；長此以往，連助理聲音都不一定聽的到的政治人物，自然也會離年輕選民越來越遙遠。

Photo Credit: 中央社

政黨缺乏提供高層、幹部管理學進修

在現代的社會，所有的專業都在與時俱進，就算在工作上，也隨時需要學習新領域的知識與觀點，因此許多公司都會提供在職進修的課程，讓職場上的員工可以隨時進修。但是，台灣的政治人物少有這樣在職進修的機會，政黨也沒有提供這樣的課程讓政治人物進修。多數的政治人物，都是在當助理的過程中跟著老闆手把手學習，或是在工作的場域中學習，自然不容易面面俱到。

政治人物需要對政策的知識，方能擘畫願景，又需要政治的手腕，才能讓願景一步一步落實，還需要管理的方法，才能凝聚團隊力量，分工合作一起前行。但若是政黨沒有提供系統性的培訓給政治人物，政治人物就難能兼顧對政策的理解、政治的手腕與管理的方法。而一旦政治人物到了職位上，很容易就被短期決策淹沒，陷入「打地鼠」的困境，決策就更容易陷入短期觀點，而難有更長期的規劃與願景。

在政黨與民眾的互動上，也可以瞥見一些問題。對於許多台灣民眾而言，政黨也是一個突兀的存在。教科書上寫，政黨是「凝聚參政意志的平台」，但台灣的政黨有在定期與民眾討論政策嗎？還是只扮演了一個參選，甚至是利益分配的平台？

在國外，許多政黨會舉辦客廳會，定期與選民溝通、了解他們對政策的看法，也會提供民間培訓課程給政治人物或其他民眾。除了以專業來讓人民信服外，也能從中找到新的人才參政，帶來新的氣象，也帶入新的觀念。

但在台灣，除了政治人物提供「選民服務」外，政治人物也會透過樁腳，去接觸與了解在地民眾的聲音。但是，許多都市年輕選民與在地是疏離的，工作完畢就是窩回家裡，很少會參與在地活動。因此，過往政治人物所仰賴的在地樁腳不容易能碰到都市年輕選民，也很難動員到這些都市年輕選民；對於這些都市年輕選民而言，也幾乎沒有什麼機會讓他們接觸到政黨。

忽略年輕人聲音，年輕人自然失望

這些年輕選民能接觸到的政黨形象，多限於媒體與網路討論。有些媒體成為派系互相放話、攻擊的平台，網路討論則有公關公司在操盤，彼此攻擊。在這些年輕選民眼中，政黨從未提供什麼服務，也沒有積極與民眾接觸，而是選舉的機器與派系之間的協調平台；執政以後，民進黨看起來就像是在捍衛權力，分配政府的位置與資源，年輕人當然就難有什麼好感。在選前，鏡傳媒的〈年輕人正在跟民進黨說再見〉一文早已揭示了這個趨勢。

而另一方面，這些年輕選民與政黨的疏離，也讓政治人物在輿情收集上，容易忽略這些年輕選民的聲音。雖說部分的年輕選民會在網路上發聲，但也有很多年輕選民未必喜歡談論政治；而網路平台又較容易讓激烈的言語帶起風向。若僅從網路輿情來嘗試探究他們的意見，就容易忽視部分較少發言的年輕選民意見。