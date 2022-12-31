高層敗選檢討缺乏年輕聲音，民進黨的路線只會離年輕人越來越遠
我們想讓你知道的是
台灣的政治文化與新世代格格不入的狀況，傳統大黨都有類似的問題。但比起民進黨，過往的專制歷史所產生的文化對國民黨較為有利，讓他們更不需仰賴年輕選票。若民進黨真心希望能永續發展，就需要有方法去聆聽、了解年輕世代的聲音。
文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）
11月26日的地方大選，民進黨迎來了全面崩潰的局面，僅贏得5位縣市首長。黨主席蔡英文辭職以示負責，黨內也成立了檢討小組要來檢討敗選原因。
根據王宏恩的分析，在此次的選舉中，民進黨主要是在高教育程度、較開放的人口密集都市區流失較多選票；尤其是人口密度高、當初同婚連署多的地區，兩年內流失的票最多。若以之前支持同婚者多是年輕人來看，生活於都市、較為年輕的過往支持蔡英文者，或許就是此次大選中民進黨主要流失的選票。
民進黨高層的檢討似少觸及年輕族群
但從媒體上的放話與捕風捉影的報導來看，許多民進黨高層的檢討方向，實在令人憂心。平心而論，這些民進黨高層的檢討多是出自於自己的經驗，也非無的放矢，但這些高層的資訊來源，應該甚少來自於「生活於都市的年輕人」；就算有認識，多數也是「黨性堅強」，無論如何都會去投票的年輕人。
因此，他們的檢討方向，自然也與這些年輕人的期待有所落差。誠然，我的意見很可能也只是基於我的經驗與立場的一面之詞；但藉由這個機會，希望能多替年輕世代說點話，也希望民進黨的高層們，可以從中看見未來能改善的方向。
318學運後，有許多年輕人投入政治工作，有的進入到第三勢力的小黨，也有部分投入了民進黨當中。但從筆者接觸的這些年輕幕僚來看，我們的政治文化其實有不少問題，而這些問題就讓年輕的人才難以留在民進黨中，自然也讓這個黨的路線離年輕人越來越遠。
台灣的政治文化有什麼問題？首先，這要從管理說起。筆者有許多軟體工程師的好友，隨著年紀增長，他們進入到管理職後，會閱讀並參與許多管理課程，學習管理的新知。這些管理課程的培訓，在許多大企業中非常常見，公務機關的升等課程中也會有所涉獵，但幾乎少有聽過政治人物受過這些管理的培訓。
缺乏管理技巧，就容易導致政治人物辦公室的內部管理方式常常出現問題。比如內部權責分工不清、好發議論卻沒有追蹤管理工作進度、沒有方法凝聚團隊內部共識等等，間接就容易劣幣驅逐良幣，留不住年輕的政治人才。
再者，就算晉用了年輕的人才，政治人物是否能夠聆聽他們的聲音，或引導他們一起參與政策的討論？如果認為他們的觀察有問題，是否有花時間與這些年輕助理討論？
若是沒有，反而常以權力或訴諸經驗去逼迫他們服從，一方面年輕的人才不容易感受到尊重，在低薪過勞的環境下很容易就會陣亡；長此以往，連助理聲音都不一定聽的到的政治人物，自然也會離年輕選民越來越遙遠。
政黨缺乏提供高層、幹部管理學進修
在現代的社會，所有的專業都在與時俱進，就算在工作上，也隨時需要學習新領域的知識與觀點，因此許多公司都會提供在職進修的課程，讓職場上的員工可以隨時進修。但是，台灣的政治人物少有這樣在職進修的機會，政黨也沒有提供這樣的課程讓政治人物進修。多數的政治人物，都是在當助理的過程中跟著老闆手把手學習，或是在工作的場域中學習，自然不容易面面俱到。
政治人物需要對政策的知識，方能擘畫願景，又需要政治的手腕，才能讓願景一步一步落實，還需要管理的方法，才能凝聚團隊力量，分工合作一起前行。但若是政黨沒有提供系統性的培訓給政治人物，政治人物就難能兼顧對政策的理解、政治的手腕與管理的方法。而一旦政治人物到了職位上，很容易就被短期決策淹沒，陷入「打地鼠」的困境，決策就更容易陷入短期觀點，而難有更長期的規劃與願景。
在政黨與民眾的互動上，也可以瞥見一些問題。對於許多台灣民眾而言，政黨也是一個突兀的存在。教科書上寫，政黨是「凝聚參政意志的平台」，但台灣的政黨有在定期與民眾討論政策嗎？還是只扮演了一個參選，甚至是利益分配的平台？
在國外，許多政黨會舉辦客廳會，定期與選民溝通、了解他們對政策的看法，也會提供民間培訓課程給政治人物或其他民眾。除了以專業來讓人民信服外，也能從中找到新的人才參政，帶來新的氣象，也帶入新的觀念。
但在台灣，除了政治人物提供「選民服務」外，政治人物也會透過樁腳，去接觸與了解在地民眾的聲音。但是，許多都市年輕選民與在地是疏離的，工作完畢就是窩回家裡，很少會參與在地活動。因此，過往政治人物所仰賴的在地樁腳不容易能碰到都市年輕選民，也很難動員到這些都市年輕選民；對於這些都市年輕選民而言，也幾乎沒有什麼機會讓他們接觸到政黨。
忽略年輕人聲音，年輕人自然失望
這些年輕選民能接觸到的政黨形象，多限於媒體與網路討論。有些媒體成為派系互相放話、攻擊的平台，網路討論則有公關公司在操盤，彼此攻擊。在這些年輕選民眼中，政黨從未提供什麼服務，也沒有積極與民眾接觸，而是選舉的機器與派系之間的協調平台；執政以後，民進黨看起來就像是在捍衛權力，分配政府的位置與資源，年輕人當然就難有什麼好感。在選前，鏡傳媒的〈年輕人正在跟民進黨說再見〉一文早已揭示了這個趨勢。
而另一方面，這些年輕選民與政黨的疏離，也讓政治人物在輿情收集上，容易忽略這些年輕選民的聲音。雖說部分的年輕選民會在網路上發聲，但也有很多年輕選民未必喜歡談論政治；而網路平台又較容易讓激烈的言語帶起風向。若僅從網路輿情來嘗試探究他們的意見，就容易忽視部分較少發言的年輕選民意見。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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