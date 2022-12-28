台灣內部對戰爭立場嚴重分歧，就讓兵役制度成為執政黨改革的第一要務吧

文：黎時潮

雙世紀前，克勞塞維茨在《戰爭論》第一章點明：「政治目的是戰爭最初的動機，它是一種尺度，衡量戰爭行為應達到何種目標，以及應使用多少力量。」（引自左岸文化2019版《戰爭論》上，39頁。）近年來各方智庫與戰略分析師一再斷言「台海終有一戰」，那麼，首先要問的，當然是引發這一戰的政治目的。

中國的政治目的非常單純：如何用最小代價侵略並佔領台灣？除了中國總愛宣稱的「自古以來」，台灣的外匯存底、先進科技工業實力，更是中國垂涎已久的重大利益；此外，台灣海峽內海化，讓中國得以突破第一島鏈，終能與美國在太平洋一爭雄長。對中國人來說，若能做到，做夢也會笑。

從2021年一篇對習近平近年來165篇講稿的分析結果來看，儘管台灣問題並非習近平認定的當務之急，但採用武力侵略台灣的傾向，已經高過和平發展。

台灣人對於可能的戰爭立場嚴重分歧

相對的，台灣這邊對於這場可能戰爭的政治面向，顯得龐雜混亂。

首先，基於中華人民共和國從未統治過台灣的歷史事實，「統一」的說法顯然不合邏輯。假設真有那一天，無論採用哪種方法，只要中國治權及於台灣，都是侵略。不過，我相信，以上說法，大概有一半台灣人不接受。

因為，台灣必須面對第二點：我們仍然使用《中華民國憲法》，而增修條文前言第一句「為因應國家統一前之需要」，就鎖死了將中國的各種明暗攻擊視為侵略的可能；畢竟，連我們的憲法都在為統一服務，也難怪大家會把侵略說成統一。

而政黨的政治立足點差異，導致了國防建設上的態度歧異。以最基本的國防智庫為例，2010年馬總統任內成立「國防智庫籌備處」，卻直到蔡總統上任後，2016年才開始積極運作，2018年終於成立「國防安全研究院」；2021年《國防報告書》裡面關於印太戰略、中共威脅、台灣安全評估等章節，基本沿襲了研究院的研究成果之一《2021 印太區域安全情勢評估報告》。

每年的《國防報告書》如果能交給國安會，增加其他面向，例如經濟、社會、資安等等國安議題研究，或許可以成為吳怡農大力提倡的「國家安全政策指導文件體系」。

此外，政府文件的傳播，或許也有必要用力強化；和大家密切相關的《國防報告書》，每年有多少人會看呢？讀一兩百頁或許困難，既然已經有精簡版、漫畫版，傳播的效果如何呢？

陸軍金門防衛指揮部去年實施「漢光37號」實兵演習照片。Photo Credit: 中央社

「到底為誰而戰」成為台灣難題

然而，在立場迥異的兩大政黨很可能輪替執政的背景下，台灣的國防建設往往遇到類似設立國防安全研究院的狀況：消極擱置與積極運作；這造成了台灣特殊的第三點：國家認同與為誰而戰？

許多獨派人士（例如我）對於蔡總統「中華民國台灣」的維持現狀說法，實際上很不滿意；但若盱衡國際情勢與國內民意，這應該是現階段最能獲得認同的主張；但這種國家定位模糊化的口號，很可能弱化了凝聚共同體意識的力量。

從2022年的地方選舉可以看出，台灣內部無論媒體、網路、耳語，都充斥著敵我不分、似是而非的言論；各種抹黑謠言，往往變成頭條新聞。這些認知戰產生的垃圾訊息之所以有效，正源於對台灣的定位模糊，導致很多台灣人不把中華人民共和國當成想要吞併侵略台灣的敵國，反而視為父祖之邦。

基本上，只要一天不能確立台灣共同體意識，就一天無法強力抵抗來自中國的認知戰。現在這種狀況，造成了執政黨對兵役制度此一最基礎國防建設的棘手兩難：一方面，不延長兵役，恐將影響國家安全；另一方面，延長兵役，怕會成為嫌惡政策，導致執政黨未來國家級選舉大敗。

然而，就如幾位立委所言，基於《兵役法》規範，既然國家安全需要延役，那就越早公布越好。日前傳聞，由於府、院不滿國防部提出的訓練方案，要國防部重擬方案；更有傳言說，由於國防部擬定的幾種訓練項目過於老舊，引發爭議。這些老舊項目，以刺槍術最為人知。

服過義務役的人大概都練過刺槍術，也大概都會懷疑，現代戰爭中，有多少機會和敵人打到面對面？而肉博時，刺槍術和格鬥技哪種更有效？哪種更能鍛鍊體魄？從美軍2010年起取消刺槍術訓練，改訓格鬥技，前述問題的答案就不用多說了。不過，主導兵役制度的官員們，似乎有不同見解。

Photo Credit: 中央社

對現行兵役訓練方式有疑慮

事實上，訓練內容與訓練項目，恰好就是國人對兵役制度的最大疑慮。

很多人說，當兵期間不過就是割草、掃地而已。在役期長達兩年的時代，服役時，除了下基地期間可以全心全意操練戰技外，回到駐地往往都只在混而已。所以那個時候軍中說法：沒下過基地就沒資格稱老鳥。

對台灣人來說，當兵意願不高，主要原因在於浪費時間，花了時間，卻什麼都沒得到。國防部確實必須好好思考，現代戰爭需要的是哪種官兵？需要的是哪種訓練？能不能跟上時代？就以練體魄為例，刺槍術比得上健身重訓？

就像很多人建議的，還不如乾脆聘請美軍顧問，讓他們設計訓練內容。畢竟，少子化的台灣，每個能當兵的人都很珍貴，讓他們服役時能有收穫，不浪費時間，對台灣的未來很重要。

對執政黨來說，現在已經是必須破釜沉舟的時候了，就讓兵役制度改革當成下定決心的第一件事吧。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航