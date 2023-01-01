TNL+ 2023/01/01,
軍事

最早參加「中華民國空軍」的本省籍台灣人——謝文達與陳金水的故事

最早參加「中華民國空軍」的本省籍台灣人——謝文達與陳金水的故事
陳金水｜Photo Credit: 臺灣空運文化的立體新世界 @ public domain

我們想讓你知道的是

1945年以前，中國大陸已經有台灣本省籍的中國空軍飛行員了嗎？答案是肯定的。1920年代有許多台灣人精英受到「民族自決」理論的影響，回到中國大陸參加抗日運動。這些前往中國大陸抗日的精英，就包括了謝文達與陳金水兩位台籍航空先驅。

《決戰38度線》是一部以韓戰為背景，講述傑西・布朗（Jesse L. Brown）如何打破種族隔閡，成為美國海軍史上第一位非洲裔飛行員的故事。事實上打從第二次世界大戰開始，美國空軍的前身美國陸軍航空部隊，就已經有由非洲裔美國人組成的「塔斯奇基飛行員」（Tuskegee Airmen），翱翔於地中海與歐洲戰場的上空。

「塔斯奇基飛行員」看似比海軍進步，但是從第332戰鬥機大隊裡全部都是黑人，非洲裔與歐洲裔美國人無法在同一個飛行大隊一起服役來看，種族隔離的思維在那個年代的美國還是根深蒂固的。直到韓戰爆發後，杜魯門總統才宣告解除聯邦軍隊裡的種族隔離制度，由軍方帶頭率先踏上美國的種族平等之路。

回到中華民國的情況來看，雖然沒有種族問題，但是省籍情結一直都十分嚴重的。尤其是中華民國空軍，由於早期有張作霖父子的東北航空隊，以及陳濟棠的廣東航空隊存在，他們與蔣介石中央空軍的關係都十分緊張。即便後來東北與廣東飛行員都投靠了中央，中央空軍還是會想盡一切方式將這一批「不穩定因子」予以汰除。

當然，中華民國空軍汰除掉他們的原因，並非是針對他們廣東人或者東北人的身份，而是因為他們效力過反對蔣介石的地方軍閥，並不能完全算是省籍歧視。那麼在那個台灣還在接受日本殖民統治的時代，國民政府又是如何看待加入中華民國空軍的台灣飛行員呢？

在1945年台灣光復以前，中國大陸就已經有台灣本省籍的中國空軍飛行員了嗎？答案是肯定的。回顧1920年代的歷史，有許多台灣人精英受到威爾遜（Woodrow Wilson）總統「民族自決」理論的影響，回到中國大陸參加抗日運動。這些前往中國大陸抗日的精英，就包括了謝文達與陳金水兩位台籍航空先驅，中華民國空軍的「台灣化」，其實正是由兩人拉開序幕的。

謝文達與陳金水的早年經歷

雖然兩人都是到中國大陸參加國民革命的台灣人，謝文達與陳金水卻有截然不同的命運，但他們卻又都是受到多次來台灣進行飛行表演的美國飛行員史密斯（Art Smith）影響而愛上航空的。謝文達不只成了台灣首位飛行員，還積極參加台灣議會設置運動，曾在1923年於東京上空投下寫有「台灣人呻吟在暴戾政治之下久矣」的抗日傳單。

公然在日本本土上反對日本，相信謝文達一定很慶幸自己是在較為開放自由的大正時代做這件事情，否則如果在昭和時代初期恐怕早就已經被斬首示眾。雖然逃過了一死，但懷抱抗日情緒的謝文達無論是在日本還是台灣都待不下去了，於是只能逃亡中國大陸參加國民革命。先是效力馮玉祥的國民軍第2軍擔任航空隊長，再轉到廣東國民政府的廣州航空學校擔任教官。

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