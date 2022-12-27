烏克蘭正教會允許信徒提前至12月25日過節，為何部分東正教會的耶誕節不在12月？
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烏克蘭東正教此次重要節慶日期的更改，充斥著明顯的政治色彩，這代表著上到宗教領導層、下至烏克蘭部分群眾，都有聲浪希望與俄羅斯的文化、宗教進行分離，也就是說，這已經不單是軍事戰爭，更是文化、宗教儀式上的戰爭。《華盛頓郵報》表示，許多烏克蘭民眾首次將12月25日看作是耶誕節，此舉反映出他們更希望在宗教、文化上貼近西方世界，而不是向其發動戰爭的俄羅斯。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
烏克蘭與俄羅斯通常於每年的1月7日慶祝耶誕節，該舉多被視為兩國的共同點之一，也是東正教的慣例。然而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，諸多烏克蘭公民決定不再遵循「俄羅斯路線」，而是直接違抗俄羅斯東正教命令，選擇在12月25日這天參與耶誕禮拜。
根據《美國公共電視網》（PBS）報導，過往若有烏克蘭民眾於12月紀念耶穌誕辰，多數時候會被理解成，此行徑與該國宗教傳統格格不入，且略顯極端，直到俄烏戰爭的爆發，逐漸改變烏國公民想法，甚至連烏克蘭部分的在地教會，也公開同意民眾於12月25日歡慶佳節。
據悉，烏克蘭正教會（OCU）的領導階層，早在2022年10月便已頒布命令，允許烏克蘭正教會的各教區領袖，可以與其社區內部的東正教教徒，一同選擇慶祝耶誕節的日期，估計約有7000多座東正教教堂參與其中。烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的一處教區，民眾便以投票的方式決定，將耶誕節提前至12月25日慶祝。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12月25日當天，於臉書貼文祝福烏克蘭人耶誕節快樂，其稱：「數百萬人依照公曆（Gregorian Calendar）的傳統慶祝耶誕節，我要再次祝賀今天慶祝該節日的民眾！」
天主教教宗方濟各（Pope Francis）亦於25日這天，對外呼籲國際間應聲援「在黑暗及寒冷中度過這個耶誕節的烏克蘭弟兄、姊妹。」
為何有些地區的東正教，耶誕節並非為12月25日？
俄羅斯、烏克蘭等部分東歐國家的東正教教會，當前多承認由古羅馬軍事統帥凱撒大帝（Julius Caesar）於西元前45年所引入的儒略曆（Julian calendar），其為現在普遍使用的公曆前身。根據儒略曆的曆法計算，耶誕節約會比公曆上的日程晚13日，即該節日落在每年的1月7日。
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