45年來最嚴重！世紀暴風雪侵襲美國近50人喪命，拜登致電紐約州長提供援助
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威力強大冬季風暴席捲美國各地已經造成近50人死亡，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今日稱這是「世紀暴風雪」，更警告說危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。美國總統拜登（Joe Biden）今天特地致電紐約州州長侯可，表示將提供聯邦援助。
世紀暴風雪侵襲美國近50死，紐約州長警告還沒結束
（中央社）威力強大冬季風暴席捲美國各地已經造成近50人死亡，其中紐約州西部有至少25人喪命，州長侯可（Kathy Hochul）今（27）日聲稱這是「世紀暴風雪」，更警告說危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。
《法新社》報導，紐約州州長侯可告訴記者「毫無疑問這是世紀暴風雪」，她還表示「要說已經結束還為時太早」。
侯可指出，紐約州西部地區一些城鎮於一夜之間降下0.75公尺到1公尺深的積雪。
紐約州當局還描述了當地慘況，尤其是水牛城（Buffalo），可在停放路邊的車輛及雪堆中尋獲遺體，緊急救難人員也逐車搜尋車上民眾，無論是存活或死亡。
暴風雪情況持續肆虐美國東北部的部分地區，在9個州導致大規模停電、旅行延誤等狀況，還有至少47人喪命。
遇45年來最嚴重暴風雪，紐約州水牛城一帶至少25死
美國紐約州水牛城（Buffalo）遭逢被視為該地區45年來最嚴重暴風雪，導致水牛城及周邊地區交通癱瘓，駕駛人被困在車中，水牛城所在地伊利郡至今已知至少有25人死亡。
《路透社》報導，這場致命暴風雪於23日成形，在耶誕節週末期間侵襲紐約州西部，水牛城及周邊地區是災情最嚴重的地方之一。
水牛城為紐約州伊利郡（Erie County）首府，伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，伊利郡至少已有25人死亡。
波隆卡茲指出，伊利郡昨天證實有13人死亡，官員已確認新增12死，這使得全郡因暴風雪死亡的總數來到25人。
冬季風暴肆虐，拜登致電紐約州長提供援助
（中央社）罕見的冬季風暴持續襲擊美國，紐約州受創嚴重，已造成27人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）今天致電紐約州州長侯可，表示將提供聯邦援助。
據稱是40年來最大規模的冬季風暴在耶誕週末襲擊美國，全美已經造成近50人死亡，紐約州受創嚴重，已知有27人不幸喪生。
拜登今天特別致電侯可瞭解情況。拜登表示，將要求聯邦政府全力支援紐約州民眾因應歷史性冬季風暴衝擊。
拜登也表達他和第一夫人吉兒（Jill Biden）為紐約民眾以及所有失去親人的民眾祈禱，並感謝紐約州長的領導以及國民兵（National Guard）、執法部門與急救人員不懈的努力。拜登表示，已經指示團隊立即回應州長提出的所有聯邦援助請求。
侯可向媒體形容這場風暴是「世紀暴風雪」，她並警告，危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。
紐約州西部地區一些城鎮於一夜之間降下0.75公尺到1公尺深的積雪。紐約州北部的水牛城災情慘重，緊急救難人員在停放路邊的車輛及雪堆中尋獲遺體，也逐車搜尋車上民眾。
這場席捲全美的暴風雪情況持續肆虐美國東北部部分地區，在9個州導致大規模停電、旅行延誤等狀況，還有至少47人喪命。
韓旅遊團受困紐約大雪，在地人暖心邀入屋共慶耶誕
（中央社）美國暴風雪傳出耶誕佳話。一輛韓國旅遊團的廂型車受困紐約州威廉斯維爾（Williamsville）時，原想和附近屋主藉工具鏟雪脫困，卻獲屋主大方邀進屋共度難忘耶誕週末。
《紐約時報》、美國《國家廣播公司新聞網》（NBC）報導，23日下午2時左右，暴風雪已襲擊北美導致道路交通寸步難行，這時亞歷山大．康帕尼亞（Alexander Campagna）和妻子安德莉（Andrea）聽到敲門聲，開門後門外2名男子詢問可否藉雪鏟，好將有著9名韓國遊客和1名司機的廂型車挖出溝。
康帕尼亞夫婦深知這場暴風雪有多危險，「根本是（電影《星際大戰》人物）黑武士（Darth Vader）等級」，因此立即邀請這群人進屋。
這群「意外的旅客」含7女3男，有人睡沙發，有人睡睡袋、睡氣墊床，還有人睡在客臥，其中3人能說流利英語，還有人廚藝了得。
讓這群韓國客驚喜的是，康帕尼亞夫婦正是不折不扣的韓式料理粉絲，家裡米酒、醬油、韓式辣醬、芝麻油等佐料應有盡有，甚至有韓式泡菜和電鍋。
就這樣，他們週末期間分享個人小故事，在平安夜看美式足球，當客人的還幫忙下廚做韓式辣炒豬肉、辣燉雞等家常菜。
27歲、來自韓國平澤（Pyeongtaek）的崔約瑟（Yoseb Choi，音譯）說「這有點像天注定」，他們一行人幸運來到康帕尼亞夫婦家門口，夫妻倆廚房備貨充足，熱情好客，是「我見過的最好心的人」。
康帕尼亞先生說，接待這群出乎意料的客人是很愉快的經驗，直呼是獨一無二的幸事，「我一輩子都不會忘記」，還說這段經歷讓他和妻子動念去韓國旅行。
崔約瑟說這趟旅程「很累，但很讓人興奮」，還說大雪讓他們因禍得福，感受到了「真正美國人的熱情招待」。
他說：「我們很開心，很幸運能與康帕尼亞夫妻度過一個美好的耶誕節。」
25日這天，大雪漸漸趨緩，道路積雪被清乾淨，儘管他們的廂型車仍動彈不得，已有司機將他們接走，好讓他們陸續返回韓國。
他們說，如果再多待一晚，耶誕節當天菜色會是韓式烤牛肉。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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