45年來最嚴重！世紀暴風雪侵襲美國近50人喪命，拜登致電紐約州長提供援助

世紀暴風雪侵襲美國近50死，紐約州長警告還沒結束

（中央社）威力強大冬季風暴席捲美國各地已經造成近50人死亡，其中紐約州西部有至少25人喪命，州長侯可（Kathy Hochul）今（27）日聲稱這是「世紀暴風雪」，更警告說危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。

《法新社》報導，紐約州州長侯可告訴記者「毫無疑問這是世紀暴風雪」，她還表示「要說已經結束還為時太早」。

侯可指出，紐約州西部地區一些城鎮於一夜之間降下0.75公尺到1公尺深的積雪。

紐約州當局還描述了當地慘況，尤其是水牛城（Buffalo），可在停放路邊的車輛及雪堆中尋獲遺體，緊急救難人員也逐車搜尋車上民眾，無論是存活或死亡。

暴風雪情況持續肆虐美國東北部的部分地區，在9個州導致大規模停電、旅行延誤等狀況，還有至少47人喪命。

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf — NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 26, 2022

遇45年來最嚴重暴風雪，紐約州水牛城一帶至少25死

美國紐約州水牛城（Buffalo）遭逢被視為該地區45年來最嚴重暴風雪，導致水牛城及周邊地區交通癱瘓，駕駛人被困在車中，水牛城所在地伊利郡至今已知至少有25人死亡。

《路透社》報導，這場致命暴風雪於23日成形，在耶誕節週末期間侵襲紐約州西部，水牛城及周邊地區是災情最嚴重的地方之一。

水牛城為紐約州伊利郡（Erie County）首府，伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，伊利郡至少已有25人死亡。

波隆卡茲指出，伊利郡昨天證實有13人死亡，官員已確認新增12死，這使得全郡因暴風雪死亡的總數來到25人。

冬季風暴肆虐，拜登致電紐約州長提供援助

（中央社）罕見的冬季風暴持續襲擊美國，紐約州受創嚴重，已造成27人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）今天致電紐約州州長侯可，表示將提供聯邦援助。

據稱是40年來最大規模的冬季風暴在耶誕週末襲擊美國，全美已經造成近50人死亡，紐約州受創嚴重，已知有27人不幸喪生。

拜登今天特別致電侯可瞭解情況。拜登表示，將要求聯邦政府全力支援紐約州民眾因應歷史性冬季風暴衝擊。

Just got off the phone with @POTUS, who promised to swiftly approve my request for a federal emergency disaster declaration.



We are extremely grateful to have the federal government's support as we help Western New York recover from this historic blizzard. pic.twitter.com/wQfFq5SKb0 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 26, 2022

拜登也表達他和第一夫人吉兒（Jill Biden）為紐約民眾以及所有失去親人的民眾祈禱，並感謝紐約州長的領導以及國民兵（National Guard）、執法部門與急救人員不懈的努力。拜登表示，已經指示團隊立即回應州長提出的所有聯邦援助請求。

侯可向媒體形容這場風暴是「世紀暴風雪」，她並警告，危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。

紐約州西部地區一些城鎮於一夜之間降下0.75公尺到1公尺深的積雪。紐約州北部的水牛城災情慘重，緊急救難人員在停放路邊的車輛及雪堆中尋獲遺體，也逐車搜尋車上民眾。

這場席捲全美的暴風雪情況持續肆虐美國東北部部分地區，在9個州導致大規模停電、旅行延誤等狀況，還有至少47人喪命。

A South Korean tour group's van became stuck in the snow outside a house in Williamsville, New York. The homeowners, luckily, had a well-stocked kitchen.



And so began an unlikely holiday weekend. https://t.co/B7wfj25auJ — The New York Times (@nytimes) December 26, 2022

韓旅遊團受困紐約大雪，在地人暖心邀入屋共慶耶誕

（中央社）美國暴風雪傳出耶誕佳話。一輛韓國旅遊團的廂型車受困紐約州威廉斯維爾（Williamsville）時，原想和附近屋主藉工具鏟雪脫困，卻獲屋主大方邀進屋共度難忘耶誕週末。

《紐約時報》、美國《國家廣播公司新聞網》（NBC）報導，23日下午2時左右，暴風雪已襲擊北美導致道路交通寸步難行，這時亞歷山大．康帕尼亞（Alexander Campagna）和妻子安德莉（Andrea）聽到敲門聲，開門後門外2名男子詢問可否藉雪鏟，好將有著9名韓國遊客和1名司機的廂型車挖出溝。

康帕尼亞夫婦深知這場暴風雪有多危險，「根本是（電影《星際大戰》人物）黑武士（Darth Vader）等級」，因此立即邀請這群人進屋。

這群「意外的旅客」含7女3男，有人睡沙發，有人睡睡袋、睡氣墊床，還有人睡在客臥，其中3人能說流利英語，還有人廚藝了得。

讓這群韓國客驚喜的是，康帕尼亞夫婦正是不折不扣的韓式料理粉絲，家裡米酒、醬油、韓式辣醬、芝麻油等佐料應有盡有，甚至有韓式泡菜和電鍋。

就這樣，他們週末期間分享個人小故事，在平安夜看美式足球，當客人的還幫忙下廚做韓式辣炒豬肉、辣燉雞等家常菜。

27歲、來自韓國平澤（Pyeongtaek）的崔約瑟（Yoseb Choi，音譯）說「這有點像天注定」，他們一行人幸運來到康帕尼亞夫婦家門口，夫妻倆廚房備貨充足，熱情好客，是「我見過的最好心的人」。

康帕尼亞先生說，接待這群出乎意料的客人是很愉快的經驗，直呼是獨一無二的幸事，「我一輩子都不會忘記」，還說這段經歷讓他和妻子動念去韓國旅行。

崔約瑟說這趟旅程「很累，但很讓人興奮」，還說大雪讓他們因禍得福，感受到了「真正美國人的熱情招待」。

他說：「我們很開心，很幸運能與康帕尼亞夫妻度過一個美好的耶誕節。」

25日這天，大雪漸漸趨緩，道路積雪被清乾淨，儘管他們的廂型車仍動彈不得，已有司機將他們接走，好讓他們陸續返回韓國。

他們說，如果再多待一晚，耶誕節當天菜色會是韓式烤牛肉。

As the massive winter storm hit Buffalo, a stranded group of nine Korean tourists knocked on Alexander and Andrea Campagna’s door.



They rode out the storm together, showing the spirit of the season is alive even in the harshest of weather.@JesseKirschNews shares more tonight. pic.twitter.com/KhOslZFBZF — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 26, 2022

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航