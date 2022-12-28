中美關係年終回顧與展望：延續激烈競爭對抗的主軸，抑或轉向較緩和的關係？

過去一年，美中關係的主軸是競爭與對抗。兩個大國陷入一方行動、一方反制的漩渦，雙邊關係呈螺旋式下降。

台灣問題是主要徵結。雙方都認為對方言行不一，持續的「口水戰」與相互指責令互信喪失，一場熱戰如箭在弦上。

臨近年底，關係惡化才開始降溫。兩件國內政治大事——中共二十大和美國中期選舉——落幕後，兩國關係似乎迎來一些轉機。但綜合分析認為，降溫不代表緩和，未來一年並不樂觀。

2022年主軸：激烈的競爭和對抗

過去一年裡，美國兩黨對華強硬共識持續強化，國會的兩黨多數與拜登政府密切合作，在戰略、科技、軍事等方面逐漸形成以抗衡中國影響力為宗旨的政策框架。

與川普不同的是，拜登強調中國破壞國際秩序，他通過加強伙伴關係抗衡中國的影響力。

今（2022）年2月，美國公布了最新的《印太戰略》，打算從南亞到太平洋諸島各個地區加強美國的領導地位。5月，拜登開啟就任以來首次東亞之行，推出了由韓國、日本、印度、越南等13個政府共同參與「印太經濟框架」（IPEF），旨在數字經濟、供應鏈、綠色能源等方面加強成員國之間的聯繫。

拜登還通過強化共同的價值觀來團結盟友。比如5月24日，美國與澳洲、印度和日本的領導人在東京舉行四方安全對話（QUAD），強化在網路安全、醫療、基礎設施和教育方面的關係。

今年2月，俄烏戰爭打響，將美國與西方國家的聯盟推入空前高峰。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 紐約集會上，人們身披美國和烏克蘭國旗

拜登政府與歐盟和北約一起建立了廣泛的國際聯盟，紛紛譴責普亭總統的行為，並在多個領域對俄羅斯發起制裁。這無疑對中國形成強大壓力，不得不走鋼絲一樣地在各個利益團體之間保持平衡。中國一方面避免譴責俄羅斯，一方面在經濟上對俄羅斯提供支持——印證了中俄兩國在北京東奧會後的共同宣言「合作無止境」。

科技方面，與中國的競爭此起彼伏。其中最受矚目的是7月國會參眾兩院通過的針對晶片行業的高額補貼法案《晶片與科技法案》（CHIPS and Science Act 2022），將對高科技產業補貼 2800億美元。這奠定了未來五年支持企業與中國競爭的主旋律。

10月，美國推出了更廣泛的出口管制措施，限制中國企業獲取高科技計算機晶片的能力，並阻礙中國在人工智慧方面的進步。這被認為是20世紀90年代以來，美國在向中國輸出技術方面最大的政策轉向。

「美國政府的所作所為，越來越多地是在應對中國在經濟、安全、治理等方面構成的嚴峻挑戰」，喬治．華盛頓大學（George Washington University）國際關係教授羅伯特．薩特（Robert Sutter）對BBC中文說，「這些挑戰已經持續很長時間了，美國最近幾年才做出抵抗」。

他所說的是美國政界近年來達成的「華盛頓共識」。此前美國認為通過接觸（engage）中國，在經濟上對中國打開大門，就能改變中國的政治體系。這種觀點已經被拋棄。正如白宮國家安全顧問蘇利文（Jacob Sullivan）所說，美國不再尋求從根本上改變中國的制度，而是希望創造一種環境使兩個大國在國際體系中運行。

在10月美國發佈的《國家安全戰略》中，中國被視為「唯一一個有意向重塑國際秩序的競爭者，並且越來越多地擁有經濟、外交、軍事和技術力量來實現這一目標。」 根據該戰略，美國的目標是「戰勝（out-compete）中國」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 8月3日，台灣台北，美國眾議院議長裴洛西（中）與台灣總統蔡英文（右）。

隨著今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣，美中關係的緊張達到頂峰。

中國在台灣周邊發起了前所未有的軍事演習，指派軍機多次穿越「台海中線」，打破了多年來兩岸只在兩側巡航的默契。中國還中斷了與美國在氣候變化、軍事交流等關鍵領域的合作。觀察者驚呼，一場戰爭近在眉睫。

中美兩國相互指責對方破壞台海和平與穩定。在3月和7月僅有的兩次元首通話中，台灣問題依然是重點分歧。習近平在7月強硬指出，「民意不可違，玩火必自焚」。

前美國亞太事務助理國務卿、亞洲政策協會研究所（Asia Society Policy Institute）副所長丹尼爾．羅素（Daniel Russel）近日在一個論壇上表示，兩國陷入「安全困境」：「我們都把自己看到的問題歸咎於對方，都堅持認為自己做的事情是完全合理的，是對方走錯了路，需要改變方向的也是對方。」

「兩國關係已經到了非常危險的階段，充滿了競爭、不信任和誤解」，羅素說。

脆弱的轉機

美中兩國在臨近年底時迎來緩解緊張關係的契機。不過，這一契機可能非常短暫。

在中國，習近平主席在中共20大中鞏固了權力，進入第三任期，外交成為他接下來的一項重點。重頭戲便是與拜登總統在印尼峇厘島的會晤。

雖然美國一直對中國的集權體制表示反感，不斷強化民主與集權的意識形態的差異，並指責中國在人權方面的惡劣記錄，但在全球領導人、高層領袖以及媒體聚焦的場合，拜登總統與剛剛完成權力鞏固的中國領導人會面並握手，一定程度上顯示了對他的政權合法性的默認。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻在一檔節目中說，習進入第三任期後要對自己大國領導人的形象進行再塑造，「沒有比同美國總統見面是更好的宣示了」。