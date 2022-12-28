「毅力號」火星探測器將岩石樣本凖備就緒，等待下次計劃帶返地球
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長達數十年的火星探索計劃，即將把另外一個行星上的樣本帶到地球實驗室做研究。有分析認為，只有在地球上研究岩石和土壤樣本才能解答火星是否存在生命的疑問。美國和歐洲的航天機構計劃在2030年從火星取回樣本。
美國國家航空暨太空總署（NASA）的「毅力號」火星探測器開始收集能夠解答火星是否存在生命疑問的證據樣本。
「毅力號」火星探測器把第一個岩石樣本置放在火星表面，等待火星下次探索行動將它們帶回地球。
這個長達數十年的火星探索計劃迎來了關鍵的時刻，即將另外一個行星上的樣本帶到地球實驗室做研究。
有分析認為，只有在地球上研究岩石和土壤樣本才能解答火星是否存在生命的疑問。
火星探測機器人從腹部把手指大小的裝岩石樣本的管狀容器彈射出來，然後進行拍照，確定它被正確地放置到了火星表面。
美國和歐洲的航天機構計劃在2030年從火星取回樣本。
最後能取回的未必是這些被存放在火星傑澤羅隕石撞擊坑一個被取名威Three Forks的地方的樣本。更可能取回的岩石樣本是到時候探測器還攜帶在身的那些，因為彼時機器人可能已經行離撞擊坑的邊緣。
不過該火星探測車也有可能在某個時間發生故障，和攜帶的樣本一起被困在撞擊坑裏某處，因此研究人員不能冒這個風險，所以他們現在為保險起見，先建立了岩樣存放地點。
在Three Forks存放岩石樣品就能保證下次發射探測器到達火星的時候那裏一定有可收回的樣本。
第一個裝樣本的管狀容器是被稱作Malay的火山岩或火成岩。探測器隨後還會釋出三個岩石樣本。對樣本進行化學分析能夠讓研究人員確定傑澤羅撞擊坑的年代，以及獲得關於火星地質歷史的更廣泛的數據。
NASA火星採樣返回任務的首席科學家米納什・瓦德瓦（Meenakshi Wadhwa）說：「很多種不同的沉積岩記錄了不同的沉積環境，諸如河流的三角洲，或古代湖泊底部。其中一些環境可能適合居住，一些岩石可能保留了古代微生命的痕跡。」
還會有三個裝沉積岩的管狀容器。
另外「毅力號」探測器還釋放出土壤和大氣的樣本，以及記錄探測車內部狀況的一個特殊的管狀容器，包括探測器可能釋產生的污染物的信息。
如果最壞的情況發生，「毅力號」探測器停止運行，去火星回收樣本的計劃就會直接針對Three Forks的區域展開。
這次火星任務將使用兩個無人機，無人機下面帶抓爪，能夠捕捉到管狀容器，把樣本帶到火箭裝置，然後火箭升空離開火星飛回地球。
到現在為止「毅力號」探測器一直在工作，它在選中的岩石鑽取兩個樣本。等在Three Forks建立樣本儲存後 ，探測器就停止這種模式的取樣。
火星探測器子項目科學家凱蒂・斯塔克・摩根（Katie Stack Morgan）博士說：「我們採用這種雙取樣的方法旨在保證在樣品被放到儲存表面的時候，還有一份樣本由探測器攜帶。」
「一旦我們有了岩石樣本存放點，我們就能從這個策略基礎上進一步發展，集中進行單個樣本採集。這能讓研究團隊感到輕鬆很多，因為我們能考慮探索更多地點和收集更多岩石樣本，」她對記者說。
明年一月份「毅力號」探測器將完成在傑澤羅撞擊坑的基本探測任務。但是考慮到機器人探測器的健康狀況和科學任務，美國宇航局官員已經同意資助進一步的探索行動。
火星探測器和它的「機智號」無人機不久就爬升到撞擊坑西邊的三角洲高地。
這個三角洲是河流流向更寬廣的水體時水流變慢，造成攜帶的泥沙沉積而成。
這種地質特徵可能保存了過去微生物的痕跡。
探測器還將對洪水活動的痕跡進行調查，因為三角洲上的散佈著一些很大的岩石，可能是洪水的證據。
機器人探測器下一步會行駛到撞擊坑邊緣地帶，衛星圖像表明那裏有碳酸類沉積岩。這也是尋找古代生物痕跡的地方。
「毅力號」接下來還有採集岩石樣本，要把20多個管狀容器裝滿。
回收火星岩石樣本送返地球，需要一個火星著陸平台，直升機，機器手臂以及一個返回火箭。按計劃，這次登陸火星的發射在2028年中期進行，向火星飛行需要大約兩年時間。
從火星表面Three Forks或者從「毅力號」探測器和其他地點收集到有岩石樣本的管狀容器後，一個歐洲貨運飛船將把樣本帶回地球，按計劃飛船在2033年返回地球。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。