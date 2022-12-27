中國疫情爆炸，年資30年急診室外籍醫師未曾見過醫療如此緊繃，民眾感慨「抗疫3年到底學會了什麼？」
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北京外籍醫師柏恩斯坦（Howard Bernstein）表示，他30多年急診室經歷，從沒見過如此緊繃情況。中國當前無準備、無清楚策略的抗疫方式引發民眾不滿。媒體人連清川撰文指出，歷經抗疫3年，「疫苗被穿透，ICU依然匱乏，退燒藥買不到」，農村真實情況不見報導，質疑這是天災還是人禍。
上海經歷首波感染高峰，救護車出車量週增逾3成
（中央社）上海市正邁入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）首波感染高峰，據上海官方統計資料，上海市120救護車出車量週增33.5％，民眾急救需求激增，救護車出車安排吃緊，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。
上海市政府官方帳號「上海發布」26日公布，120急救市級指揮室統計資料顯示，120救護急救持續處於高位運轉，23日接到5萬1852通救護急救來電，較22日攀升4.7％；23日出車救護車5101車次，這一週量攀升33.5％，人員上工率70.3％。
《澎湃新聞》報導，上海正在邁入第一波感染高峰，急救工作面臨考驗。上海市醫療急救中心南區分中心主任陳怡婕表示，民眾急救需求明顯增多，120出車繁忙，急救單位都在加班、加點工作，一個白班最多必須出車20車，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。
陳怡婕坦言，急救單位每天都有人身體出狀況，隨時可能面臨人力減少問題，需要動態調整排班。目前120救護接診病人多為COVID-19陽性患者，必須盡量保障急救一線人員的防護工作，盡可能地避免急救一線人員被感染。
因應疫情第一波感染高峰，上海衛健委組織黃浦、徐匯、靜安、長寧、虹口、普陀、楊浦等7個中心城區派出醫生191人支援上海市醫療急救中心，另也組織來自15家三級醫院的45名麻醉醫師支援市醫療急救中心。
上海市醫療急救中心呼籲民眾，合理使用120急救專線，將有限資源留給高齡以及有嚴重基礎疾病患者。上海市衛健委19日發布工作提醒，要求監測120救護患者送達醫院接手情形、加派醫務人員或擴大場地以提升急診服務能量、病情穩定患者加快出院。
中國疫情爆炸醫療緊繃，急診室年資30年外籍醫師未曾見過
（中央社）北京外籍醫師柏恩斯坦（Howard Bernstein）表示，他30多年急診室經歷，從沒見過如此緊繃情況：他工作的醫院每天送來的病患不斷增加，幾乎全都是年長者，許多感染COVID-19病況嚴重且有肺炎症狀。
《路透社》報導，柏恩斯坦描述的情況，反映中國各地醫療人員見證的情形：在北京本（12）月稍早突然讓原本嚴格的COVID-19防疫政策180度大轉彎後，全國爆發大規模確診潮，令醫療人員疲於奔命。
這是COVID-19疫情3年前最早從武漢爆發以來，中國出現的最大一波感染潮。首都北京的公立醫院與火葬場本月也因需求過大而難以招架。
柏恩斯坦在北京東區私立北京和睦家醫院結束「壓力龐大」的一輪值班後，告訴《路透社》：「我們醫院從上到下完全負荷過重。」「加護病房滿了」，急診室、發燒門診和其他病房也一樣。
柏恩斯坦表示：「許多人獲醫院收治，但病情沒在1、2天內好轉，所以病人沒有流動。然而人不斷被送來急診室，卻沒辦法移到上面的病房，因此他們被困在急診室好幾天。」
過去一個月，柏恩斯坦從沒治療過COVID-19病患到每天處理數10個。「坦白說，最大的挑戰是我們根本沒準備好應付這種情況。」
北京私立萊佛士醫院（Raffles Hospital）48歲外籍醫療主任朱塔爾-布侯（Sonia Jutard-Bourreau）也指出，他們面臨的病患人數是平常的5到6倍，病人平均年齡更在短短一週大增約40歲，達到70歲以上，且「都是同樣狀況，大多數病患都沒打疫苗」。
朱塔爾-布侯表示，病患和家屬來到外資的萊佛士醫院，是因為本地醫院已「超載」，且他們想取得美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的COVID-19治療藥物Paxlovid。但她說包括她的醫院在內，許多地方這種藥快告罄。
「他們希望這種藥能當作疫苗替代品，但藥物不能取代疫苗。」朱塔爾-布侯強調，她的團隊對於Paxlovid有嚴格開藥標準。
朱塔爾-布侯和柏恩斯坦一樣，已在中國工作約10年。她擔憂北京這波疫情最壞情況還沒到來。
中國其他地區的醫療人員告訴《路透社》，一些地方的醫療資源緊繃已經到達臨界點，因為染疫的病患和醫護人數都偏高。
中國西部城市西安的一名22歲王姓護理師透露，她的科一共51名護理師中的45人，以及急診室的所有醫護人員，全都在最近幾週染疫。「我的好多同事都確診，幾乎所有醫生都倒下。」
她與其他醫院的護理師都說，即使他們確診或輕微發燒，仍被要求得上班。
受訪的醫師表示，他們最擔心年長患者的情況。專家估計，當中有數以萬計的人可能死亡。
中國疫情傳播快，專家：快速達峰添老人重症風險
（中央社）公衛專家黃嚴忠說，中國COVID-19傳播速度快，有意見認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆春節後復工復產，這個思路風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在醫學媒體《醫學界》25日報導中作出上述表示。
黃嚴忠指出，有一種傾向希望感染的人愈多愈好、愈快達到感染峰值愈好，爭取農曆春節前後達80％至90％的人感染，相當於全國人民接種了一遍疫苗，也可以保證節後復工復產。
他說，這個想法和壓低峰值思路背道而馳，有很大的風險，這和當初瑞典「群體免疫」思路差不多；不同的是，後者仍強調注意保護老年人等風險人群，瑞典的這種做法也被證明行不通。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。