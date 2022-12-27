中國疫情爆炸，年資30年急診室外籍醫師未曾見過醫療如此緊繃，民眾感慨「抗疫3年到底學會了什麼？」

上海經歷首波感染高峰，救護車出車量週增逾3成

（中央社）上海市正邁入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）首波感染高峰，據上海官方統計資料，上海市120救護車出車量週增33.5％，民眾急救需求激增，救護車出車安排吃緊，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。

上海市政府官方帳號「上海發布」26日公布，120急救市級指揮室統計資料顯示，120救護急救持續處於高位運轉，23日接到5萬1852通救護急救來電，較22日攀升4.7％；23日出車救護車5101車次，這一週量攀升33.5％，人員上工率70.3％。

《澎湃新聞》報導，上海正在邁入第一波感染高峰，急救工作面臨考驗。上海市醫療急救中心南區分中心主任陳怡婕表示，民眾急救需求明顯增多，120出車繁忙，急救單位都在加班、加點工作，一個白班最多必須出車20車，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。

陳怡婕坦言，急救單位每天都有人身體出狀況，隨時可能面臨人力減少問題，需要動態調整排班。目前120救護接診病人多為COVID-19陽性患者，必須盡量保障急救一線人員的防護工作，盡可能地避免急救一線人員被感染。

因應疫情第一波感染高峰，上海衛健委組織黃浦、徐匯、靜安、長寧、虹口、普陀、楊浦等7個中心城區派出醫生191人支援上海市醫療急救中心，另也組織來自15家三級醫院的45名麻醉醫師支援市醫療急救中心。

上海市醫療急救中心呼籲民眾，合理使用120急救專線，將有限資源留給高齡以及有嚴重基礎疾病患者。上海市衛健委19日發布工作提醒，要求監測120救護患者送達醫院接手情形、加派醫務人員或擴大場地以提升急診服務能量、病情穩定患者加快出院。

Photo Credit: 中央社 中國COVID-19清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁，多數核酸檢測亭被裁撤、停用，或是縮減服務時間。圖為上海市街區一處未提供採樣服務的核酸檢測亭，窗口貼出「該點位今日不開放」通知。

中國疫情爆炸醫療緊繃，急診室年資30年外籍醫師未曾見過

（中央社）北京外籍醫師柏恩斯坦（Howard Bernstein）表示，他30多年急診室經歷，從沒見過如此緊繃情況：他工作的醫院每天送來的病患不斷增加，幾乎全都是年長者，許多感染COVID-19病況嚴重且有肺炎症狀。

《路透社》報導，柏恩斯坦描述的情況，反映中國各地醫療人員見證的情形：在北京本（12）月稍早突然讓原本嚴格的COVID-19防疫政策180度大轉彎後，全國爆發大規模確診潮，令醫療人員疲於奔命。

這是COVID-19疫情3年前最早從武漢爆發以來，中國出現的最大一波感染潮。首都北京的公立醫院與火葬場本月也因需求過大而難以招架。

柏恩斯坦在北京東區私立北京和睦家醫院結束「壓力龐大」的一輪值班後，告訴《路透社》：「我們醫院從上到下完全負荷過重。」「加護病房滿了」，急診室、發燒門診和其他病房也一樣。

柏恩斯坦表示：「許多人獲醫院收治，但病情沒在1、2天內好轉，所以病人沒有流動。然而人不斷被送來急診室，卻沒辦法移到上面的病房，因此他們被困在急診室好幾天。」

過去一個月，柏恩斯坦從沒治療過COVID-19病患到每天處理數10個。「坦白說，最大的挑戰是我們根本沒準備好應付這種情況。」

北京私立萊佛士醫院（Raffles Hospital）48歲外籍醫療主任朱塔爾-布侯（Sonia Jutard-Bourreau）也指出，他們面臨的病患人數是平常的5到6倍，病人平均年齡更在短短一週大增約40歲，達到70歲以上，且「都是同樣狀況，大多數病患都沒打疫苗」。

朱塔爾-布侯表示，病患和家屬來到外資的萊佛士醫院，是因為本地醫院已「超載」，且他們想取得美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的COVID-19治療藥物Paxlovid。但她說包括她的醫院在內，許多地方這種藥快告罄。

「他們希望這種藥能當作疫苗替代品，但藥物不能取代疫苗。」朱塔爾-布侯強調，她的團隊對於Paxlovid有嚴格開藥標準。

朱塔爾-布侯和柏恩斯坦一樣，已在中國工作約10年。她擔憂北京這波疫情最壞情況還沒到來。

中國其他地區的醫療人員告訴《路透社》，一些地方的醫療資源緊繃已經到達臨界點，因為染疫的病患和醫護人數都偏高。

中國西部城市西安的一名22歲王姓護理師透露，她的科一共51名護理師中的45人，以及急診室的所有醫護人員，全都在最近幾週染疫。「我的好多同事都確診，幾乎所有醫生都倒下。」

她與其他醫院的護理師都說，即使他們確診或輕微發燒，仍被要求得上班。

受訪的醫師表示，他們最擔心年長患者的情況。專家估計，當中有數以萬計的人可能死亡。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為12月23日，上海一名戴著口罩的男子於殯儀館前捧著親人遺照。

中國疫情傳播快，專家：快速達峰添老人重症風險

（中央社）公衛專家黃嚴忠說，中國COVID-19傳播速度快，有意見認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆春節後復工復產，這個思路風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在醫學媒體《醫學界》25日報導中作出上述表示。

黃嚴忠指出，有一種傾向希望感染的人愈多愈好、愈快達到感染峰值愈好，爭取農曆春節前後達80％至90％的人感染，相當於全國人民接種了一遍疫苗，也可以保證節後復工復產。

他說，這個想法和壓低峰值思路背道而馳，有很大的風險，這和當初瑞典「群體免疫」思路差不多；不同的是，後者仍強調注意保護老年人等風險人群，瑞典的這種做法也被證明行不通。