中國將新冠肺炎更名為「新冠感染」，宣布1/8起防疫降級免隔離，出國旅遊網搜暴增10倍

中國明年1/8取消入境隔離及核酸檢測，COVID-19改名

（中央社）中國國務院聯防聯控機制綜合組昨（26）日晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，內容作出上述表示。另一份同時間發出的公告宣布，「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

這份通知提到，國內外專家普遍認為病毒致病性較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為常見的呼吸道傳染病。COVID-19的Omicron變異株是全球流行優勢毒株，感染人數多，不過無症狀和輕症病例占比逾90%，重症率、病亡率極低。

綜合評估後，現已具備將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」條件。2023年1月8日起實施「乙類乙管」，依據傳染病防治法，對於感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區；依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

實施「乙類乙管」主要措施有12大項，在「優化中外人員往來管理」部分，赴中國人員必須在行前48小時進行核酸檢測，陰性者可赴中國，不用向中國駐外使領館申請健康碼；若為陽性，相關人員應在轉陰後再赴中國，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

還有取消「5個1」、客座率限制等國際客運航班數量管控措施，各個航空公司繼續做好機上防疫，乘客搭機時必須佩戴口罩；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；有序恢復中國公民出境旅遊。

其他11大項措施，包括提高老年人疫苗接種率、完善治療相關藥品和檢測試劑準備、加大醫療資源建設投入、調整人群檢測策略、分級分類救治患者、做好重點人群健康調查和分類分級健康服務。

以及強化重點機構防控（例如養老機構）、加強農村地區疫情防控、強化疫情監測與應對、倡導堅持個人防護措施、做好資訊發布和宣傳教育等措施。

Photo Credit: 中央社 圖為北京知名景點前門箭樓及前方馬路，12月中卻空無一車，與平日人車眾多的景象有天壤之別。

中國防疫降級免隔離被熱議，出國遊網搜暴增10倍

（中央社）中國官方昨晚宣布，明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」且取消入境集中隔離後，迅速受到熱議。其中出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。

這項重大調整宣布後，瞬即引起中國民眾高度熱議，普遍認為防疫放開的「大方向已定」，既不會再回頭，全民核酸、各式隔離將「一去不復返」，該記上一筆；但感嘆「國門就這麼開了？」、「瞎折騰3年」的民眾也不在少數；有人則擔心，各國會不會又因此開始限制中國人入境？

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣示對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。

儘管中國全境籠罩在疫情迅速蔓延的陰影中，但不少民眾仍對這項抱有期待。其中討論最多的話題之一就是「終於可以出國了」，網友們忙著相互詢問放開後「最想去哪兒玩」？或是四處詢問想去的國家「還要查核酸嗎」？「要疫苗證明嗎」等。

在官方昨夜11時過後公布上述政策後，中國旅遊平台「同程旅行」今天凌晨0時即公布數據指出，出國簽證搜索量瞬間暴增10倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。

其中，中國民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依IP來源數量最多的依序是北京、上海、廣州等一線大城市。

除了一般中國民眾，當地包括台商在內的台籍人士圈更對這項防疫大鬆綁感到欣慰，除了奔向走告，並紛紛高呼「（集中隔離）終於結束了」，「只剩下核酸（入境仍需48小時核酸）了」。其中，不少原本近期沒打算回台的台商表示，如果買得到機票就回台過年，買不到票就過完年再回。

雖有上述的輕鬆喜悅，一部分中國民眾儘管同樣熱議這個話題，並認為大方向已定，但不見得喜悅。有網友直指，「三年大疫結束了？好像結不結束都只有一句話」；有人說，「疫情還這副模樣，就降級了？」；也有人直指，「前有三年自然災害（指大饑荒），後有三年茫然災害（指防疫）」；還有人說，「別陪著折騰了，願潤盡潤（移民）吧」。

有網友表示，國內已經一片「汪羊（陽）大海」，再對入境者集中隔離毫無意義，簡直成了笑話；有人則說，不能再說國外來的是「千里投毒」了，「誰投誰毒還不一定呢」；還有人針對出國遊成為熱搜擔心，各國會不會重演2020年初限制中國民眾入境？到時又說中國對外輸出病毒。

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中國發布通知：元旦春節期間錯峰休假與開學

（中央社）在連續3年倡導「就地過年」後，中國官方發布有關明（2023）年元旦春節工作的通知，指出企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，春運的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。

《新華社》昨天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。