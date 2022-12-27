中國將新冠肺炎更名為「新冠感染」，宣布1/8起防疫降級免隔離，出國旅遊網搜暴增10倍
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中國官方昨晚宣布，明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」且取消入境集中隔離後，迅速受到熱議。其中出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。而在中國防疫放棄動態清零後，中共總書記習近平昨天也首度公開作出相關發言。
中國明年1/8取消入境隔離及核酸檢測，COVID-19改名
（中央社）中國國務院聯防聯控機制綜合組昨（26）日晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。
中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，內容作出上述表示。另一份同時間發出的公告宣布，「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。
這份通知提到，國內外專家普遍認為病毒致病性較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為常見的呼吸道傳染病。COVID-19的Omicron變異株是全球流行優勢毒株，感染人數多，不過無症狀和輕症病例占比逾90%，重症率、病亡率極低。
綜合評估後，現已具備將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」條件。2023年1月8日起實施「乙類乙管」，依據傳染病防治法，對於感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區；依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。
實施「乙類乙管」主要措施有12大項，在「優化中外人員往來管理」部分，赴中國人員必須在行前48小時進行核酸檢測，陰性者可赴中國，不用向中國駐外使領館申請健康碼；若為陽性，相關人員應在轉陰後再赴中國，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。
還有取消「5個1」、客座率限制等國際客運航班數量管控措施，各個航空公司繼續做好機上防疫，乘客搭機時必須佩戴口罩；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；有序恢復中國公民出境旅遊。
其他11大項措施，包括提高老年人疫苗接種率、完善治療相關藥品和檢測試劑準備、加大醫療資源建設投入、調整人群檢測策略、分級分類救治患者、做好重點人群健康調查和分類分級健康服務。
以及強化重點機構防控（例如養老機構）、加強農村地區疫情防控、強化疫情監測與應對、倡導堅持個人防護措施、做好資訊發布和宣傳教育等措施。
中國防疫降級免隔離被熱議，出國遊網搜暴增10倍
（中央社）中國官方昨晚宣布，明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」且取消入境集中隔離後，迅速受到熱議。其中出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。
這項重大調整宣布後，瞬即引起中國民眾高度熱議，普遍認為防疫放開的「大方向已定」，既不會再回頭，全民核酸、各式隔離將「一去不復返」，該記上一筆；但感嘆「國門就這麼開了？」、「瞎折騰3年」的民眾也不在少數；有人則擔心，各國會不會又因此開始限制中國人入境？
中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣示對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。
儘管中國全境籠罩在疫情迅速蔓延的陰影中，但不少民眾仍對這項抱有期待。其中討論最多的話題之一就是「終於可以出國了」，網友們忙著相互詢問放開後「最想去哪兒玩」？或是四處詢問想去的國家「還要查核酸嗎」？「要疫苗證明嗎」等。
在官方昨夜11時過後公布上述政策後，中國旅遊平台「同程旅行」今天凌晨0時即公布數據指出，出國簽證搜索量瞬間暴增10倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。
其中，中國民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依IP來源數量最多的依序是北京、上海、廣州等一線大城市。
除了一般中國民眾，當地包括台商在內的台籍人士圈更對這項防疫大鬆綁感到欣慰，除了奔向走告，並紛紛高呼「（集中隔離）終於結束了」，「只剩下核酸（入境仍需48小時核酸）了」。其中，不少原本近期沒打算回台的台商表示，如果買得到機票就回台過年，買不到票就過完年再回。
雖有上述的輕鬆喜悅，一部分中國民眾儘管同樣熱議這個話題，並認為大方向已定，但不見得喜悅。有網友直指，「三年大疫結束了？好像結不結束都只有一句話」；有人說，「疫情還這副模樣，就降級了？」；也有人直指，「前有三年自然災害（指大饑荒），後有三年茫然災害（指防疫）」；還有人說，「別陪著折騰了，願潤盡潤（移民）吧」。
有網友表示，國內已經一片「汪羊（陽）大海」，再對入境者集中隔離毫無意義，簡直成了笑話；有人則說，不能再說國外來的是「千里投毒」了，「誰投誰毒還不一定呢」；還有人針對出國遊成為熱搜擔心，各國會不會重演2020年初限制中國民眾入境？到時又說中國對外輸出病毒。
中國發布通知：元旦春節期間錯峰休假與開學
（中央社）在連續3年倡導「就地過年」後，中國官方發布有關明（2023）年元旦春節工作的通知，指出企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，春運的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。
《新華社》昨天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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