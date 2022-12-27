烏克蘭呼籲取消俄羅斯聯合國常任理事國席次，莫迪與澤倫斯基通話承諾持續提供人道援助
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烏克蘭外交部長庫列巴說，烏克蘭打算在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。庫列巴在電視節目表示：「我們將正式表達我們的立場。我們有一個非常簡單的問題：俄羅斯是否有權繼續擔任聯合國安理會常任理事國，甚至留在聯合國？」
（中央社）俄羅斯恩格斯（Engels）空軍基地發生爆炸，3名軍事人員喪命。烏克蘭今天（當地時間26日）呼籲取消俄羅斯在聯合國安全理事會的常任理事國席次。
- 俄國恩格斯空軍基地1個月內第2次遇襲，3人喪命
俄羅斯多家新聞通訊社引述國防部報導，距烏克蘭前線數百公里的恩格斯空軍基地今天發生爆炸，3名俄國軍事人員喪命。
《路透社》報導，這是恩格斯空軍基地本月第2次攻擊事件。
據報導：「烏克蘭一個無人飛行載具接近薩拉托夫（Saratov）恩格斯軍事基地時，在低空遭到擊落。」
「由於無人機殘骸墜落，當時在飛機場的3名俄羅斯技術人員受到致命傷。」
- 烏克蘭擬呼籲取消俄羅斯聯合國常任理事國席次
烏克蘭外交部長庫列巴說，烏克蘭打算在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。
庫列巴（Dmytro Kuleba）在馬拉松式電視節目表示：「我們將正式表達我們的立場。我們有一個非常簡單的問題：俄羅斯是否有權繼續擔任聯合國安理會常任理事國，甚至留在聯合國？」
「我們有一個令人信服和經過縝密思考的答案——不，它無權。」
- 烏克蘭人打破東正教傳統，12月25日過耶誕象徵與俄決裂
《法新社》報導，一些烏克蘭教會決定在12月25日慶祝耶誕，而不是依照東正教慣例在1月7日過耶誕節，凸顯基輔和莫斯科教會的分歧隨戰爭持續而日益加深。
烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）民意調查顯示，近半烏克蘭人贊成更動慶祝耶誕節的日期，比例高於2021年的26％，但仍有31％的人反對。
- 北約：歐洲持續力挺烏克蘭，俄侵烏犯兩大戰略錯誤
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）投書《金融時報》（Financial Times）稱，2022年堪稱二次世界大戰以來，歐洲安全最具挑戰性的一年，也是烏克蘭人最痛苦的一年。
他說，2022年對俄國總統普亭（Vladimir Putin）來說也是失敗的一年，在全面入侵烏克蘭時犯了兩大戰略錯誤。
第一，普亭低估烏克蘭，錯認可以在幾天之內拿下基輔、推翻烏克蘭政府。
第二，普亭低估北約的團結，以為可以分化北約、阻撓北約支持烏克蘭。
- 俄羅斯遠程空軍：將重新配備極音速巡弋飛彈
俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）報導，俄羅斯遠程空軍指揮官科比拉什表示，俄國遠程空軍將重新配備新型極音速巡弋飛彈。
《國際傳真社》引述科比拉什（Sergei Kobylash）接受俄國國防部媒體採訪時說：「為了遠程航空的利益，正在開發和供應整個系列的航空武器，包括新型極音速巡弋飛彈。」
- 白羅斯：俄國部署伊斯坎德飛彈已就緒 準備執行任務
白羅斯高層官員說，俄羅斯在白羅斯部署的伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統和S-400防空系統已就緒，準備執行預定任務。
- 俄前總統：只有核武庫能阻止西方向俄羅斯宣戰
俄羅斯總統普亭高階盟友、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。
《路透社》報導，現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫說，在「令人厭惡、幾乎可說是法西斯主義的基輔政權」被推翻、烏克蘭完全非軍事化前，莫斯科將繼續在烏國發動戰爭。
普亭（Vladimir Putin）在今天曝光的訪問中說，俄羅斯已準備好要與參戰各方進行談判，但基輔和其西方支持者拒絕參與談判。
印度總理莫迪與澤倫斯基通話，承諾持續提供人道援助
印度總理莫迪今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，重申印度支持和平，願持續為受戰火影響的平民提供人道援助。
印度總理府晚間發布新聞稿，稱澤倫斯基在通話中恭賀印度接任20國集團（G20）輪值主席，而莫迪（Narendra Modi）則簡報了印度作為G20輪值主席國的優先推動項目，包括為開發中國家關心的議題發聲，如糧食及能源安全等。
新聞稿指出，兩人也談到雙邊關係的強化，莫迪籲請烏克蘭當局協助受戰火影響的印度學生完成學業。
今年2月間，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭爆發，有2萬多名在烏克蘭高等學府求學的印度學生被迫撤離，導致學業中斷。從9月開始，大約1100名印度學生陸續返回烏克蘭。
新聞稿最後提到，莫迪與澤倫斯基也就進行中的俄烏衝突交換觀點，「莫迪總理重申立即停火的呼求，並說雙方應回歸對話及外交交涉，尋找解決歧見的長遠之道。」
自俄烏開戰迄今，印度未曾點名譴責俄羅斯的戰爭行為，但已為烏克蘭提供總計超過100噸的10多批人道物資，包括藥品、醫療物資與糧食等。
總理府說，在今天的通話中，莫迪告知澤倫斯基，新德里當局支持任何有助和平的努力，印度也將繼續為受到戰火影響的平民提供人道援助。
新聞來源
延伸閱讀
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- 俄軍平安夜砲擊烏克蘭赫爾松釀10死，俄前總統麥維德夫：只有核武庫能阻止西方對俄宣戰
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- 澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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