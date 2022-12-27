法新社選出2022代表字詞：核戰末日、倫敦橋、藍勾勾、白紙運動上榜
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從烏克蘭戰爭到各種致命天然災害，2022年可謂多災多難。法新社選出幾個字詞，來定義這不平靜的一年。
（中央社）從烏克蘭戰爭到各種致命天然災害，2022年可謂多災多難。法新社選出幾個字詞，來定義這不平靜的一年。
- 核戰末日
烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不斷升高威嚇，數十年來全世界首度面臨核戰爆發威脅。美國總統拜登10月警告，「自美國前總統甘迺迪時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界就沒再面臨發生核戰末日（Armageddon）的可能性」。專家也警告，當前是他們有記憶以來最危險的情勢，除俄羅斯外，北韓的核威懾也來到新高，甚至可能自2017年以來首次進行核試驗。
- 倫敦橋垮了！
9月8日晚間6時30分，白金漢宮（Buckingham Palace）宣布英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。英國史上在位時間最長的君主宣告謝幕，令全世界震驚。英國舉國進入10天哀悼期，舉行精心編排的葬禮，並執行代號「倫敦橋」（London Bridge）的行動計劃，鉅細靡遺模擬可能情況及應變措施。計劃精準度以分鐘計算，還規定英國廣播公司（BBC）的新聞播報員應配戴黑色領帶。
- 損失與損害
在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的世界領導人與協商人員致力打擊氣候變遷。在這場被認為規劃不良的吵雜會議中，與會方同意設立「損失與損害」（Loss and Damage）專款，以支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。這次會議雖被讚為具有歷史意義，許多人卻對會議缺乏野心且沒有設下更多減碳目標表示不滿。
- 女性！生命！自由！
22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後於9月16日死亡，引發伊朗示威浪潮。抗議者高喊「女性！生命！自由！」口號，還燒毀最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的海報。女性未戴頭巾現身公共場合，在這波浪潮之前極為罕見。這場示威至今已延燒3個月，對掌權43年的伊朗當局構成重大挑戰。
- 藍勾勾
在社群媒體推特（Twitter）上，藍勾勾（其實是藍色背景上的白勾勾）符號代表通過身分認證的用戶，如今卻成為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特後，攪起一池渾水的象徵符號。馬斯克成為推特老闆後宣布，任何人想要拿到藍勾勾，必須每月支付8美元，數小時後又取消計劃。此外，推特有數千員工遭到解雇、廣告商紛紛出走，「言論自由」問題屢次引發爭議，現在這個社群媒體的命運依舊懸而未決。
- 羅訴韋德案
保守派把持的美國最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來針對墮胎的憲法保障，並把規範墮胎的權力還給各州政府。華盛頓和全美多州立即爆發抗議，顯現這個議題在美國依舊高度意見分歧。這也成為美國期中選舉關鍵議題，力挺墮胎權的多名候選人最終贏得選戰。
- 生菜保鮮期
今年10月，英國前首相特拉斯（Liz Truss）混亂的唐寧街生涯邁入尾聲之際，經濟學人（The Economist）周刊挖苦她在位所剩時間恐怕「約略是一顆生菜的保鮮期」。英國小報《每日星報》（The Daily Star）隨即搭上順風車，將特拉斯的照片和戴上金色假髮的結球萵苣擺在一起，看誰「撐得久」。特拉斯擔任英國首相僅44天，期間提出「迷你預算案」，引發市場動盪及政界砲轟。隨著特拉斯請辭，每日星報也宣布「生菜贏了」。
- 罐頭番茄汁
環保抗議人士為讓各界關注化石燃料引發氣候變遷，10月在倫敦國家美術館（National Gallery）用番茄汁潑灑梵谷（Vincent van Gogh）作品「向日葵」（Sunflowers），隨後更策畫一系列類似行動，包括用馬鈴薯泥潑灑莫內（Claude Monet）名畫，以及把手黏在安迪．沃荷（Andy Warhol）、西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）、荷蘭巨匠韋梅爾（Johannes Vermeer）等人的畫作上。對某些人來說，這些抗議人士是讓世界關注氣候危機的英雄；但對其他人而言，這些行動不僅適得其反，且變得太過常見，反而失去抗議力道。
- 白紙運動
白紙運動爆發於中國，起先是抗議COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫限制，此後擴大為要求更廣泛言論自由和政治權利的政治示威活動，並演變為中國當局自1989年六四事件以來的最大挑戰。這個示威浪潮被稱為「白紙運動」，因為示威者高舉一張A4大小的白紙，象徵缺乏言論自由，白紙「代表了想說但不能說的一切」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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