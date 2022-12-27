2022/12/27,
中東

伊朗「艾米尼之死」頭巾抗議百日逾500死：當局逮捕7名煽動示威嫌犯，譴責英國扮演挑撥角色

伊朗「艾米尼之死」頭巾抗議百日逾500死：當局逮捕7名煽動示威嫌犯，譴責英國扮演挑撥角色
Photo Credit: AP / 達志影像

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儘管伊朗過去也曾發生全國性示威活動，一次是從2017年持續到2018年初，另一次則是在2019年11月，但都無法與目前仍在進行中的抗議活動比擬，因為這場由婦女領導的示威浪潮涉及來自社會各階層的人，示威者在抗議活動中不斷高呼「女性、生命、自由」等口號。

伊朗艾米尼之死頭巾革命百日逾500死，人民為撼動政權付出代價

（中央社）自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗持續時間最長的反政府抗議活動在爆發100天後動搖了政權，而人民也為此付出沉重的代價。

《英國廣播公司》（BBC）報導，根據伊朗《人權行動者新聞通訊社》（HRANA），有500多名示威者在抗議期間喪生，其中包括69名兒童。在國際特赦組織（Amnesty International）稱伊朗當局進行「假審判」之後，兩名抗議者被處決，至少還有26人面臨同樣命運。

儘管伊朗過去也曾發生全國性示威活動，一次是從2017年持續到2018年初，另一次則是在2019年11月，但都無法與目前仍在進行中的抗議活動比擬，因為這場由婦女領導的示威浪潮涉及來自社會各階層的人，示威者在抗議活動中不斷高呼「女性、生命、自由」等口號。

若干伊朗名人採取不可挽回的行動來支持抗議活動，因而遭當局逮捕或流放。

伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）譴責當局處決一名年輕示威者後，被關押在惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison）。在此之前，她發布一張自己沒有戴頭巾的照片，手上舉著聲援示威者的標語。

離開伊朗的著名女演員佩加阿罕加拉尼（Pegah Ahangarani）說：「伊朗無法回到艾米尼（Mahsa Amini）之前的時代。」她指的是22歲伊朗庫德族女子艾米尼，她因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，引發異議人士大規模示威。

伊朗最著名退役足球運動員之一的卡里米（Ali Karimi）也支持這波抗議潮。他說，伊朗情報人員威脅要殺了他，最終迫使他移居美國。

卡里米現在是在社群媒體上對伊朗政權最直言不諱的批評者之一，他在Instagram擁有超過1400萬粉絲。

伊朗傳奇球星達艾（Ali Daei）公開支持全國罷工後，他的珠寶店和餐廳遭伊朗司法部門強制關閉。

截至目前，已有兩名男子因與抗議活動相關且定義模糊的國家安全罪名遭定罪並處決，人權組織譴責這是嚴重的司法不公。

許多在死刑名單上的囚犯，都說自己受到嚴刑拷打。

維權組織「庫德族人權網絡」（Kurdistan Human Rights network）說，已被判處死刑的庫德族－伊朗饒舌歌手薩曼亞辛（Saman Yasin）20日企圖自殺。這個人權組織先前曾表示，薩曼亞辛在被拘留期間遭受酷刑。

伊朗逮7名煽動示威嫌犯後，譴責英國扮演挑撥角色

（中央社）伊朗25日以涉及境內反政府抗議為由，將一個與英國有關的「網絡」逮捕後，今天譴責倫敦扮演「不具建設性的角色」。這波因一名女性在警方拘留時死亡掀起的示威潮已延燒3個月。

《法新社》報導，伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因據稱違反國家嚴格的女性衣著規定，而在首都德黑蘭被捕後，今年9月16日死亡。此後伊朗各地持續爆發示威抗爭。

伊朗當局通常稱這些抗議行動是「暴亂」，並指控英國等外國敵對勢力煽動動亂。

官方《伊朗通訊社》（IRNA）25日報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）在南部逮捕了7人，包括雙重國籍人士，並指控他們的運作是「受到來自英國的勢力直接指導」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）26日在一場記者會上被問到這起逮捕行動時表示：「一些國家，尤其是您提到的那個國家，在伊朗近期事態發展中扮演不具建設性的角色。」

卡納尼還說，這些國家「激起極端主義與暴亂，他們的角色相當具有挑撥性」。

《伊朗通訊社》引述革命衛隊聲明報導，25日在克爾曼省（Kerman）被捕的7人組成一個「組織化網絡」，帶頭從事顛覆伊朗政府的陰謀，「尤其在近期暴亂期間」。

他們被控「參與近期暴亂的規劃、帶頭、製造內容與實地行動」，且當中一些「有雙重國籍者試圖逃出國」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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