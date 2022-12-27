2022/12/27,
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研究員在越南和柬埔寨發現「超級抗藥」蚊子，殺蟲劑對三分之二採樣樣本無效用

研究員在越南和柬埔寨發現「超級抗藥」蚊子，殺蟲劑對三分之二採樣樣本無效用
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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研究員在這篇論文〈亞洲發現超級抗殺蟲劑登革熱蚊子：伴隨毀滅性抗藥突變威脅〉中指出，埃及伊蚊（又稱埃及斑蚊）是登革熱和其他蟲媒病毒傳染病的主要蚊媒，殺蟲劑仍是控制蚊媒傳播的主要方法，而從越南和柬埔寨採集的埃及伊蚊中，在越南檢測取樣中有超過78%的蚊子為對殺蟲劑有抗藥性基因的突變種L982W，而在柬埔寨金邊出現基因突變種L982W機率則超過90%。不過這個發現是否代表對環境和人類健康有更大威脅或具傳染力，目前仍尚不清楚。

本月21日，在國際期刊《科學進展》（Science Advances）發表的一篇論文指出，在越南和柬埔寨採集的蚊子樣本中，有三分之二對殺蟲劑具抗藥性，不過這個發現是否代表對環境和人類健康有更大威脅或具傳染力，目前仍尚不清楚。

研究員在這篇論文〈亞洲發現超級抗殺蟲劑登革熱蚊子：伴隨毀滅性抗藥突變威脅〉（Discovery of super–insecticide-resistant dengue mosquitoes in Asia: Threats of concomitant knockdown resistance mutations）中指出，埃及伊蚊（Linnaeus, 1762，又稱埃及斑蚊）是登革熱和其他蟲媒病毒傳染病的主要蚊媒，殺蟲劑仍是控制蚊媒傳播的主要方法。不過在從越南和柬埔寨採集的埃及伊蚊中，在越南檢測取樣中有超過78%的蚊子為對殺蟲劑有抗藥性基因的突變種L982W，而在柬埔寨金邊出現基因突變種L982W機率則超過90%。

研究指出，目前L982W突變種仍尚未在越南和柬埔寨外的中南半島任何國家中被發現，但依舊可能正向亞洲其他地區傳播，因此有可能對登革熱和其他伊蚊傳播的疾病，造成嚴重度前所未有的傳播

該研究作者、日本國立傳染病研究所醫學昆蟲學部的資深科學家Shinji Kasai向媒體《ABC News》表示：「重要的是要意識到，我們通常使用的殺蟲劑可能對蚊子無效。」

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Photo Credit：Muhammad Mahdi Karim
埃及伊蚊（又稱埃及斑蚊）

蚊子對殺蟲劑的抗藥性的是一個日漸嚴重的公共衛生問題，Kasai在該研究中寫到，在過去50年中，登革熱病例已增加了30倍，根據世界衛生組織統計，每年約有4億人感染登革熱，約有2萬1000人因感染登革熱而死亡，該研究也指出，殺蟲劑仍是控制登革熱流行的唯一方法。

登革熱在越南通常是全國性且全年性的威脅，感染威脅通常在雨季期間和雨季後為最高；北部雨季是在5月至10月，南部是6月至11月，中部沿海地區則是9月至12月，而今年的越南登革熱病例，在7月11日至9月25日期間翻了一倍以上，病例數自1月1日以來達到22萬4771萬4771例，與越南去年同期相比，該病例數增加了4.5倍以上，2021年同期報告的病例數為4萬9759例，南部省份為登革熱疫區，其次是中部和中部高地地區。

而截至本月24日，今年越南已出現35萬4282例登革熱病例，造成133人死亡。與2021年同期（7萬383例，26人死亡）相比，病例數增加了5倍，死亡人數增加了107例。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒、朱家儀


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