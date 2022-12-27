2024年元旦起兵役確定延長為1年，蔡英文：無比困難的決定，無可迴避的責任
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未來義務役將延長為1年，台北有超過1000名青年要求提早服兵役，蔡英文表示，年輕人想趕快把兵役服完，「這是有點誤解」，她說明未來是以2005年1月1日後出生的役男才受1年義務役徵召，到2029年前都還有4個月的軍事訓練役，但也強調現行4個月的訓練將加強強度，讓訓練更有意義。
爭議多時的兵役改革終於定案，總統蔡英文今（27）日上午主持國安高層會議，確定自2024年1月1日起，義務役改為1年役期，適用2005年1月1日以後出生的役男。未來1年義務役的役男月薪提高至2萬6307元接近基本工資外，也將引進美國等先進國家的訓練方式，任務訓練將增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰需求。
蔡英文表示，上週末歡度聖誕佳節、即將迎向跨年之際，距離台灣千里之遙的歐洲，烏俄戰爭已經超過300天還未停止，但烏克蘭還未倒下、還在奮戰。蔡英文進一步指出，不只是歐洲，在亞洲，中國的擴張也持續衝擊著國際秩序、區域穩定並影響兩岸關係，尤其中國在8月軍演後對台灣威逼情勢更加危險。
蔡英文說，沒有人要戰爭，台灣政府、人民與國際社會都是如此，但她指出，和平不會從天而降。蔡英文並引述英國前首相邱吉爾說詞，「在戰爭與屈辱之間如果選擇了屈辱，等屈辱過後，我們還是得面對戰爭」，強調「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，台灣必須強化自我防備能力，才能更有力的確保國家安全利益，也才能爭取更多國家支持。
蔡英文表示，現行4個月的軍事訓練役制度在兵源、量能和訓練品質都已經無法因應瞬息萬變的戰備局勢及需求，經過2年的評估檢討，考量新的戰略架構下的兵力需求，決定自2024年起，恢復1年期的義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。
蔡英文指出，自2020年以來，她每2個禮拜親自主持會議，經國安會和國防部共同作業，全盤檢視國家的防衛戰力，今天提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃，可分為四大區塊：
蔡英文表示，現在戰爭的型態最可能發生的是快速作戰的方式。現行後備軍人動員的速度較慢，而且4個月軍事訓練役要形成有效戰力的時間更長，無法形成即戰力，因此這次方案最核心的調整，就是以志願役為基幹、以義務役為主要兵力組成，把守備部隊常備化，任務性質上，就是以義務役為主體的國土防衛部隊。
蔡英文承認這是一個無比困難的決定，但「身為總統、三軍統帥， 捍衛國家安全、確保國家利益讓台灣永續生存，確保世世代代民主自由的生活方式，是我作為總統無可迴避的責任。」
蔡英文說，她了解許多國人對過去當兵的感受是浪費時間，質疑「4個月都訓練不好，為什麼要變1年？」也有人擔心會以過去1年的老舊訓練方式，蔡英文強調，為此已經要求國安會和國防部針對義務役恢復1年方案，進行調整和強化作業。
在強化訓練內容上，未來義務役訓練將參考美國等先進國家訓練方式，引進各國訓練模組，增加新式武器操作訓練，包括增加實彈射擊、聯合演訓，甚至是民防協力的訓練。比如傳統的刺槍術將進階調整為近戰格鬥訓練，任務訓練將增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰需求。又2個月的入伍訓練，實彈射擊從86發倍增到160發，全役期不低於800發。
蔡英文強調，不但是2024年1年期義務役適用新型的訓練模式，4個月的義務役也會從明年開始逐步增加訓練強度，另外自2024年起， 4個月的義務役將與1年的義務役同樣進行8週的入伍訓練（原為5週），希望在新制度下，「當兵的這一年不是浪費一年，而是用這一年的時間，變成更成熟的人，學習更能生存、更能作戰、更能救人」。
國防部副部長柏鴻輝補充，未來訓練上將強化義務役訓練，以實戰為核心，包括近戰格鬥、各種實彈射擊的訓練方式；入伍訓練從5週改成8週將強化基礎訓練，部隊訓練則自8提升到44週，包括「駐地訓練18週」、「專精訓練7週」、「基地訓練13週」及「聯合演訓6週」，打造合格的戰鬥兵。
另有媒體提問，本次軍事改革中的「國土防衛隊」是以非志願性的義務役組成，為何不是運用志願役？是否擔心國民在自我防衛的決心上不夠？蔡英文回應，這次兵力結構調整有分主戰與守備部隊，守備部隊兵力組成是來自義務役，但主要的基幹人員還是志願役，另外針對領空、領海、國土防衛的主戰部隊還是志願役軍人，主要是因為他們是4年以上的訓練，訓練精良，經驗也比較多，可以實施有效的防衛作戰，這與役期有關。
義務役延長1年，役男月薪提高接近基本工資
另一方面，此次改革也將提高役男的薪資，以二兵為例，未來1年義務役每月薪資（包含保險和餐食費）將大幅提高到2萬6307元，接近基本工資（2023年起為2萬6400元），隨著軍階的提升薪資也將相對提升，蔡英文說，過去服役的薪資過低，有些人是賠錢當兵，這些不合理的現象必須要改革。
另外也推動服役年資勞退制度，由於目前義務役年資只能併計軍公教退休年資，而沒有與勞工退休年資併計，兼顧公平性將推動修法，讓未來義務役男1年的年資可以與勞退制度銜接，由國防部負擔雇主提撥的責任。
由於現行役男多選擇繼續就學或求職，蔡英文強調，教育部將與大專院校溝通，讓教育體制更有彈性，使役男可以有效利用時間，接軌職涯。
蔡英文強調，希望外界能支持所提出的方案，也抱持開放態度，期盼與朝野政黨、民間團體與各界進行更多的良好溝通，讓義務役的這一年更有意義，讓國家更安全，台灣永續生存。
2029年目標5萬義務役，國防預算增加160億
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