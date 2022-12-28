全球H5N1疫情已擴及到台灣，為何專家不建議使用疫苗？
我們想讓你知道的是
全球禽流感疫情已擴及到台灣，台灣多縣市的養畜場及野鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI）病毒。H5N1疫情嚴峻，台灣是否能有效防堵國內疫情擴散，有賴政府實際執行的防疫策略與監測方針，透過台灣學者的看法與討論，提供決策者與民眾更多具參考價值的科學資訊與實證建議。
議題背景
目前全球禽流感疫情已擴及到台灣，台灣多縣市的養畜場及野鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI）病毒。H5N1疫情嚴峻，台灣是否能有效防堵國內疫情擴散，有賴政府實際執行的防疫策略與監測方針，透過台灣學者的看法與討論，提供決策者與民眾更多具參考價值的科學資訊與實證建議。
一起來看看專家怎麼說。
謝快樂（國立中興大學名譽教授）
2022年12月13日
禽流感病毒含有八條獨立的基因，在病毒複製的過程中，由於基因點的突變（抗原漂變，antigenic drift）或基因片段的交換（抗原漂移，antigenic shift）很容易產生新的病毒，而突變的基因可能牽涉到病毒的毒力強弱變化，也可能牽涉到對家禽（動物）親和力的變化（例如2015年的變異株對鵝隻毒力變強）。
一般的HPAI是指對陸禽（如火雞、雞），但對水禽通常只影響產蛋而致死力低，每年由候鳥帶來的禽流感病毒毒力和對動物的親和力變化多端。
禽流感病毒的家在中國的東北和韓國地區，也就是春夏期間候鳥都會回到這些地區配種產蛋生子，而到秋冬時期就會南飛到較溫暖的亞熱帶、熱帶地區過冬，南飛的過程有很多候鳥會飛經台灣沿海，而其排遺、口鼻分泌物會帶大量病毒，每年帶來的就會是當年的新產品（當然也可能含舊產品），也就是新的變異株病毒。
從1997年香港H5N1高病原性禽流感（HPAI）病毒，讓養禽業者數人死亡及全港家禽全數撲殺以來，每年秋冬季節高病原性禽流感的防範議題就成為政府和業者重要的課題。今（2022）年就以H5N1為主（歐、美、日本與韓國也是），這個2022年的H5N1和1997年香港的H5N1是有存在差異，但毒力仍強致害仍大。
在近幾月內，日本就有12個道府縣爆發高病原性禽流感（HPAI），撲殺了89萬多的雞隻，南飛的候鳥到台灣後就輪到台灣的養禽場遭殃了，近日在台灣的野鳥就檢測到該病毒，並陸續在多個禽場出現，特別是沒防鳥措施的禽場，就檢測出該病毒，陸續撲殺了多場家禽。
目前歐、美、日、韓和台灣防堵此高病原性禽流感的政策，就是立即撲殺感染禽場的所有禽隻，並燒毀、化製處理禽隻，徹底消毒禽場，在檢測無病毒殘留後才准復養；而中國大陸、越南和印尼等國，是使用疫苗防止死亡，使用疫苗後的研究顯示，是可降低死亡率，然而注射疫苗的雞群仍可持續排出病毒，繼續擴散疾病，無法有效根絕本病。
綜前描述，不建議使用疫苗的理由：
- 病毒持續變異，要找到高效力的疫苗種毒來製造疫苗不易（如人的流感疫苗，每年種毒都在變）
- 病毒持續變異，對動物的親和力無法預測，偶有對人類產生威脅的毒株出現
目前所能做的就是：
- 加強野鳥和禽場之監測並即早提出預警
- 加強防鳥措施，密閉禽場（如台灣白肉雞已有95％以上是密閉水簾雞舍，因此很少爆發HPAI）
- 加強禽農生物安全之教育（進出禽舍之更衣、鞋和消毒）
- 人、車、箱、籠進出禽場禽舍器具之徹底消毒
其實這些措施都已宣導多年，四所有獸醫學院的禽病教群（台大、興大、嘉大和屏科大）也都積極投入監測工作，減輕農委會家衛所的負擔，但候鳥、留鳥防不勝防，其排遺投在禽場及其環境更是難防，禽農們嚴謹的生物安全是降低損失的不二法門。
趙黛瑜（國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所教授）、陳懿萱（國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所研究生）、梁雋承（國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所研究生）
2022年12月14日
1. 此次造成全球大流行的變異株與過往有何不同之處？為何會是歐美疫情最嚴重的一次？是否有研究或監測數據可能可以說明原因？
此次造成全球大流行的高病原性禽流感病毒（HPAI）變異株，主要來自於1996年首次從中國廣東省的家鵝中分離出來的HPAI亞型（註1）：H5N1 GS/GD，此病毒首次在2003年擴散至全球，持續在亞洲與非洲的禽場造成地方性流行，並產生許多不同病毒分支 （註2）。
今年造成全球大流行的高病原性禽流感病毒：H5Nx，屬於2014年開始出現的「2.3.4.4b 分支」，在2014至2020年間主要在歐亞流行的為H5N8（如圖B），從2021年底起被H5N1取代，圖A-C分別為根據國際農糧組織（FAO）從 2004至2021年，H5亞型高病原禽流感病毒株每年的爆發禽場分布資料，這波流行的H5N1與原先在地流行的H5N1最大的不同有以下幾點：
- 雖然都屬於高病原性禽流感病毒（HPAI），但這波流行的H5N1屬於「2.3.4.4b 分支」，易於與候鳥身上攜帶的不同低病原禽流感病毒進行重組，進而產生許多不同的基因型（註3），某些基因型也會感染如海豹、狐狸、狸貓以及雪貂等哺乳動物（ref. 1,2），可能與哺乳動物的適應性有關，增加從禽鳥傳給人的風險。
- 這波流行的H5N1不僅造成家禽的大量死亡，並已經影響了約80種不同的鳥類（ref. 3），並已經造成蘇格蘭40％的賊鷗（Skua）種群以及希臘的2,000隻斑點鵜鶘（Dalmatian pelicans）的死亡（ref. 4），對鳥類的生態保育造成極大的威脅。
2. 目前國際禽流感疫情嚴峻，我們是否要擔心台灣會同歐美等國爆發嚴重疫情？
由於候鳥遷徙造成疫情快速擴散，目前正流行的H5N1病毒於2020年秋季首次在歐洲發現，並沿著候鳥遷徙路線一路傳進亞洲和非洲，並於2022年9月在日本和韓國的禽場爆發H5N1，而我們正好位於候鳥東亞澳遷移路線的下游，候鳥會中途經過日韓兩國再來到台灣，這個過程正好將禽流感病毒帶到國內。
加上台灣禽場密度高，周圍多鄰近水鳥棲息的濕地環境，而且水禽場多屬於開放式或半開放式空間，這使得野鳥容易將禽流感病毒傳入禽場內感染家禽，造成疫情爆發。
但台灣禽場有禽流感病毒（包括H5N2）在地化的情形，以至於家禽感染後大多不會有嚴重的臨床症狀，下圖D為根據行政院動植物防檢局的高病原性禽流感確診爆發禽場數之分布圖，近幾年的禽場爆發均不超過百例，但仍不能因此掉以輕心，仍然要做好疫情防護。
3. 針對台灣高病原性禽流感疫情的現況，我們有哪些防控措施？
行政院農業委員動植物防疫檢疫局設置的禽流感專區網站中，「防範家禽流行性感冒（H5、H7亞型）緊急應變措施」詳列了政府對於家禽流行性感冒所採取的措施與策略，當中主要有：監測系統、養禽場生物安全措施、檢驗出病毒後應變措施，以及疫情控制後之防疫措施等。監測及通報流程如網站附圖所示，涵蓋了養禽場與候鳥排遺的監測。養禽場生物安全措施主要使養禽業者可以做自主防疫，如環境清消、人員管制等。
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我們想讓你知道的是
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AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8