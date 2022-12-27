博客來假承攬違反勞基法3項規定，勞動局：開罰6萬至300萬

（中央社）路書店博客來遭爆以假承攬真僱傭的方式聘用清潔人員，台北市勞動局今天前往勞檢，認定博客來違反3條勞基法規定，將開罰最低6萬元、最高300萬元。

律師陳又新接獲一名在網路書店博客來工作的清潔人員陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。

儘管博客來與這名清潔人員已達成和解，台北市勞動局今天仍派員前往博客來實施勞動檢查，確認博客來與這名清潔人員是僱傭關係，且發現違法情事。

勞動局透過新聞稿說明，這名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示須受公司指示，且清潔工作使用的耗材是由公司提供，符合僱傭關係的從屬性，代表雙方關係受勞動基準法所拘束。

勞動局指出，勞檢過程中檢視了博客來提供的資料，發現博客來沒有準備勞工名卡、工資清冊，也沒有依勞工工作年資核給特別休假，涉違反勞基法第7條、第23條及第38條規定，將進行行政裁罰程序。

勞動局表示，違反這3條規定，將分別處以新台幣2萬元至100萬元的罰鍰，金額將在給予博客來說明意見機會、簽核完畢後確認；至於勞保部分則由勞動部另案派員稽查。

勞動局呼籲，博客來未來應持續以合法方式聘僱勞工，各事業單位也不要誤用或濫用承攬契約，避免損害勞工權益，勞工若有相關問題可透過「HELLO TAIPEI 臺北市單一陳情系統」反映，尋求協助。

律師陳又新遭清潔阿姨解除委任，同業抱不平

（中央社）律師陳又新日前揭發博客來涉對清潔阿姨「假承攬真僱傭」，清潔阿姨與博客來和解，卻與陳又新解除委託，律師同業為陳又新抱不平，認為此舉真的會讓律師傷心。

陳又新日前在臉書（Facebook）發文揭露，接獲一名在網路書店博客來工作的清潔阿姨陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。

博客來母公司統一超商事後與清潔阿姨和解，台北市勞動局派員前往勞檢，認定博客來違反勞基法規定，將開罰最低新台幣6萬元、最高300萬元。

陳又新25日發文表示，與清潔阿姨家人討論後，由清潔阿姨家人接手協助後續與博客來的協調工作。媒體報導，統一超商委任律師劉韋廷在臉書表示清潔阿姨「也先解除跟陳律師的委託，趕快聯絡博客來希望把事情落幕」。

陳又新的律師同業兼學弟沈元楷認為，正常情形下，公司的SOP一定是慢慢和清潔阿姨打官司，過程中再找公關等專業人士來策略操作一番，磨掉清潔阿姨的資源和耐性，逼迫阿姨接受很差的和解條件。

沈元楷表示，如果不是陳又新在自己也沒太多資源的情形下，運用自媒體訴諸大眾的正義感，豈會在最短的時間內取得好的戰果；所謂清潔阿姨的家人（如果有）實在不免讓人心裡覺得，就像最近天氣一樣冷。

律師林智群在臉書上表示，陳律師接到清潔阿姨的案子，有兩個選擇，一個是依照正規程序，向勞工局申請調解，或直接提告；一個是用臉書將這個事情說出來，讓公眾輿論壓力對博客來施壓。

林智群說，以效果論，當然是第2種方式比較有效果，陳律師把這個「勢」造出來，讓對方（大公司）不得不迅速讓步，結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任；陳律師本人當然不會介意，不過以同業角度來看，是很為他抱不平的。

他表示，當採取第2種方式，本來就會造成博客來商譽損害，如果律師有跟當事人談過，大家都同意這樣處理，那事後因為覺得對公司不好意思而解除委任，這真的會讓律師感到傷心。

律師呂秋遠指出，很多人會以為，律師是很厲害的行業，不過，他必須得說，這是幻覺，律師這個行業，基本上跟醫師一樣，是來修行的，特別是面對當事人的背叛。

他認為，律師的工作大概就是這樣，除了防對手，有時候還得防自己人，最後被丟掉的，可能還是自己。

巴毛律師也在臉書寫到：「我就不相信如果又新律師沒有把事情爆出來，博客來會這麼快認錯。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範