博客來假承攬違反勞基法3項規定，勞動局：開罰6萬至300萬

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日前博客來雖已與清潔阿姨達成和解，但勞動局將針對博客來違反勞基法第7條、第23條及第38條規定進行行政裁罰，罰鍰最低6萬元、最高300萬元，而勞保部分也將視勞檢資料進行依法辦理。另外，揭發正起案件的律師陳又新日前遭清潔阿姨解除委任，律師同業為他抱不平，「如果沒有把事情爆出來，博客來不會這麼快認錯。」
（中央社）路書店博客來遭爆以假承攬真僱傭的方式聘用清潔人員，台北市勞動局今天前往勞檢，認定博客來違反3條勞基法規定，將開罰最低6萬元、最高300萬元。
律師陳又新接獲一名在網路書店博客來工作的清潔人員陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。
儘管博客來與這名清潔人員已達成和解，台北市勞動局今天仍派員前往博客來實施勞動檢查，確認博客來與這名清潔人員是僱傭關係，且發現違法情事。
勞動局透過新聞稿說明，這名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示須受公司指示，且清潔工作使用的耗材是由公司提供，符合僱傭關係的從屬性，代表雙方關係受勞動基準法所拘束。
勞動局指出，勞檢過程中檢視了博客來提供的資料，發現博客來沒有準備勞工名卡、工資清冊，也沒有依勞工工作年資核給特別休假，涉違反勞基法第7條、第23條及第38條規定，將進行行政裁罰程序。
勞動局表示，違反這3條規定，將分別處以新台幣2萬元至100萬元的罰鍰，金額將在給予博客來說明意見機會、簽核完畢後確認；至於勞保部分則由勞動部另案派員稽查。
《中央社》報導，社會關注未投保勞工保險部分，勞保局官員告訴《中央社》記者，雖然日前勞資雙方已和解，但針對未替員工加保勞保或職保部分，仍須依勞工保險條例處理；目前尚未收到北市勞動局正式勞檢資料，清潔工適用新制或舊制也需再進一步釐清，會在收到勞檢資料後依所列項目審視。
勞動局呼籲，博客來未來應持續以合法方式聘僱勞工，各事業單位也不要誤用或濫用承攬契約，避免損害勞工權益，勞工若有相關問題可透過「HELLO TAIPEI 臺北市單一陳情系統」反映，尋求協助。
律師陳又新遭清潔阿姨解除委任，同業抱不平
（中央社）律師陳又新日前揭發博客來涉對清潔阿姨「假承攬真僱傭」，清潔阿姨與博客來和解，卻與陳又新解除委託，律師同業為陳又新抱不平，認為此舉真的會讓律師傷心。
陳又新日前在臉書（Facebook）發文揭露，接獲一名在網路書店博客來工作的清潔阿姨陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。
博客來母公司統一超商事後與清潔阿姨和解，台北市勞動局派員前往勞檢，認定博客來違反勞基法規定，將開罰最低新台幣6萬元、最高300萬元。
陳又新25日發文表示，與清潔阿姨家人討論後，由清潔阿姨家人接手協助後續與博客來的協調工作。媒體報導，統一超商委任律師劉韋廷在臉書表示清潔阿姨「也先解除跟陳律師的委託，趕快聯絡博客來希望把事情落幕」。
陳又新的律師同業兼學弟沈元楷認為，正常情形下，公司的SOP一定是慢慢和清潔阿姨打官司，過程中再找公關等專業人士來策略操作一番，磨掉清潔阿姨的資源和耐性，逼迫阿姨接受很差的和解條件。
沈元楷表示，如果不是陳又新在自己也沒太多資源的情形下，運用自媒體訴諸大眾的正義感，豈會在最短的時間內取得好的戰果；所謂清潔阿姨的家人（如果有）實在不免讓人心裡覺得，就像最近天氣一樣冷。
律師林智群在臉書上表示，陳律師接到清潔阿姨的案子，有兩個選擇，一個是依照正規程序，向勞工局申請調解，或直接提告；一個是用臉書將這個事情說出來，讓公眾輿論壓力對博客來施壓。
林智群說，以效果論，當然是第2種方式比較有效果，陳律師把這個「勢」造出來，讓對方（大公司）不得不迅速讓步，結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任；陳律師本人當然不會介意，不過以同業角度來看，是很為他抱不平的。
他表示，當採取第2種方式，本來就會造成博客來商譽損害，如果律師有跟當事人談過，大家都同意這樣處理，那事後因為覺得對公司不好意思而解除委任，這真的會讓律師感到傷心。
律師呂秋遠指出，很多人會以為，律師是很厲害的行業，不過，他必須得說，這是幻覺，律師這個行業，基本上跟醫師一樣，是來修行的，特別是面對當事人的背叛。
他認為，律師的工作大概就是這樣，除了防對手，有時候還得防自己人，最後被丟掉的，可能還是自己。
巴毛律師也在臉書寫到：「我就不相信如果又新律師沒有把事情爆出來，博客來會這麼快認錯。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。