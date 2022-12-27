明年出國要注意，外交部領務局宣布：1/3起護照申請將延長為6個工作天

年底出國正熱，外交部領事事務局今（27）日表示，由於申請量太大，自明（2023）年1月3日起，護照申辦將自4天延長6天。

春節及寒假即將到來，加上解封後民眾出國心切，申辦護照的量持續在高峰期，領務局表示，截至昨日為止，台北收件量已經超過11萬件，對比過去1-8月台北收件20萬件，申請量非常龐大。

領務局表示，因為現在護照申請量太大，已超過領務局與外交部各地辦事處的負荷量，每日都需要加班2-3小時才能製發護照，有時要延長加班至晚間11點。考量勞工權益，領務局宣布自1月3日起，護照核發天數將自4天延長6天。民眾如果沒有緊急出國需求，建議延後申辦護照，或者委託旅行社申辦，以節省等待時間。

如急需護照的民眾，仍可繳交速件費（依照提前天數收取300-900元的處理費），並自繳費後1個工作天領取。

領務局強調，即便將護照製發天數延長至6天，仍是世界前段班，因為疫情影響，各國製發護照天數皆有延長，美國就從4-6週延長6-9週，英國從3週延長至10週，與我國國情相近的亞洲國家，韓國也是7-10天，日本則為6-7天。

另為因應龐大申辦量，領務局已經申請場地，未來書表審查與抽號服務將擴大為8個櫃檯，15個收件櫃檯將擴增為20個，也追加3000個座位供民眾休息。

年底出國注意旅遊警示，秘魯已調升為紅色

外交部拉美司也特別提醒國人，出國留意旅遊安全，秘魯旅遊警示已經調升為紅色（不宜前往，宜儘速離境），現階段國人若無必要，建議暫時避免前往秘魯旅遊。

秘魯前總統卡斯提略（Pedro Castillo）在今年12月7日遭到國會罷免下台，全國各地出現封路示威衝突，造成多人抗爭中傷亡，秘魯政府在今年12月14日宣布全國進入為期30天的緊急狀態，並派遣軍隊進行維安。

Photo Credit: AP / 達志影像 秘魯民眾抗議前總統遭到罷黜。

外交部表示，目前秘魯當地國人一切平安，還在秘魯的國人須注意自身安全，與我國駐秘魯代表處保持聯繫，如遇到緊急急難需要協助，可撥打我國駐秘魯代表處的緊急聯絡電話。

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核稿編輯：楊士範