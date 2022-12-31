余秋雨筆下「黑鴉鴉」、「無所事事」的巴基斯坦，能夠成為「溫和式伊斯蘭」的理想國嗎？

世事詭蹫多變、又充滿矛盾。

就在由印尼、沙烏地阿拉伯共同發起的「20國宗教集團」（Religion Twenty，簡稱R20），於2022年11月2日在印尼峇里島舉行為期兩天的峰會，倡導「溫和式伊斯蘭」理念之同時；隔天的11月3日，巴基斯坦傳來前總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）在集會中遭槍擊的新聞；不到半個月後的11月13日，土耳其伊斯坦堡又傳來觀光熱點獨立大街的爆炸事件；這些都不是穆斯林針對西方的報復性恐怖攻擊，而是穆斯林自己打自己的「兄弟內鬨」（對照「天下穆民是一家」的口號）。

所以，「溫和式伊斯蘭」有其可行的前景嗎？「溫和式伊斯蘭」有落實的預估時間點嗎？身為「圈內人」的筆者，抱著務實的悲觀論點，必須承認，至少百年內的未來，是不可能看到溫和式伊斯蘭普世存在的。只要對伊斯蘭稍有研究的人，都知道伊斯蘭教義本身的排他性與絕對性，是伊斯蘭走向溫和路線的平行線，也是伊斯蘭極端主義者永不缺席的立足點。

在此，筆者僅以自己相較熟悉、長期深入當地民間的巴基斯坦切入。

此次，伊姆蘭．汗遭槍擊的集會地：沃濟拉巴德（Wazirabad）是個位於大縣城古治蘭瓦拉（Gujranwala）和古吉拉特（Gujrat）之間的小市鎮，距離筆者常居的哥克鎮（Ghakha）約莫15公里，是筆者前往古吉拉特探親、來回過無數次的必經之路；也是古都拉荷爾到首都伊斯蘭馬巴德的唯一一條省級公路必經之鎮。

2018年夏天，伊姆蘭．汗當選總理的那一年，筆者適巧短居旁遮普鄉間，躬逢其盛，親臨大選現場的緊張氣氛。從選舉前一天，就有軍人進駐我們那個不超過百戶的小村莊「來不及」，更別說大城鎮的陣仗了，巴基斯坦向以軍人治國的事實，不言而喻。