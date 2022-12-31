余秋雨筆下「黑鴉鴉」、「無所事事」的巴基斯坦，能夠成為「溫和式伊斯蘭」的理想國嗎？
我們想讓你知道的是
2019年，筆者就曾經在前往古治蘭瓦拉城裡醫院的公路上，遇到不知從何而來的暴徒，放火將整條馬路往返的雙線道全都封閉起來。下車徒步、通過封閉的路段後，用摩托車載著筆者前往醫院的長輩，詢問路人才知道，是一場車禍引起的各路家族群聚、洩恨。
世事詭蹫多變、又充滿矛盾。
就在由印尼、沙烏地阿拉伯共同發起的「20國宗教集團」（Religion Twenty，簡稱R20），於2022年11月2日在印尼峇里島舉行為期兩天的峰會，倡導「溫和式伊斯蘭」理念之同時；隔天的11月3日，巴基斯坦傳來前總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）在集會中遭槍擊的新聞；不到半個月後的11月13日，土耳其伊斯坦堡又傳來觀光熱點獨立大街的爆炸事件；這些都不是穆斯林針對西方的報復性恐怖攻擊，而是穆斯林自己打自己的「兄弟內鬨」（對照「天下穆民是一家」的口號）。
所以，「溫和式伊斯蘭」有其可行的前景嗎？「溫和式伊斯蘭」有落實的預估時間點嗎？身為「圈內人」的筆者，抱著務實的悲觀論點，必須承認，至少百年內的未來，是不可能看到溫和式伊斯蘭普世存在的。只要對伊斯蘭稍有研究的人，都知道伊斯蘭教義本身的排他性與絕對性，是伊斯蘭走向溫和路線的平行線，也是伊斯蘭極端主義者永不缺席的立足點。
在此，筆者僅以自己相較熟悉、長期深入當地民間的巴基斯坦切入。
此次，伊姆蘭．汗遭槍擊的集會地：沃濟拉巴德（Wazirabad）是個位於大縣城古治蘭瓦拉（Gujranwala）和古吉拉特（Gujrat）之間的小市鎮，距離筆者常居的哥克鎮（Ghakha）約莫15公里，是筆者前往古吉拉特探親、來回過無數次的必經之路；也是古都拉荷爾到首都伊斯蘭馬巴德的唯一一條省級公路必經之鎮。
2018年夏天，伊姆蘭．汗當選總理的那一年，筆者適巧短居旁遮普鄉間，躬逢其盛，親臨大選現場的緊張氣氛。從選舉前一天，就有軍人進駐我們那個不超過百戶的小村莊「來不及」，更別說大城鎮的陣仗了，巴基斯坦向以軍人治國的事實，不言而喻。
巴基斯坦教育並不普及，為了方便不識字的民眾投票，因此，選票上的蓋章票格，是以圖案做標示的。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。