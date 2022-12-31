青年首投族看「討厭民進黨」的原因，與執政黨的未來課題

文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系大二學生，本次地方選舉首投族，為民進黨支持者，本文為筆者統合身邊青年選民想法和個人反思所撰）

2022地方選舉民進黨在二十二縣市中只拿下五席，不論黨內黨外都將其視為民進黨歷史性的大敗，就連台南、屏東等綠營原先認為穩贏的縣市，開票的結果藍綠也極為接近，險些翻車。綜觀整體選情會發現，實際開票出來藍綠的差距比民調結果更為劇烈，代表著未表態的隱性選民不支持綠營者佔多數，筆者認為這是源於民進黨仇恨值持續升高。

四大公投：民進黨贏了，卻漸漸流失中間選票

2020年民進黨乘著香港反送中事件台灣人對於中國政權的恐懼，以「抗中保台」的論述於大選中獲勝，取得完全執政的機會。隔年隨即面對國民黨帶領提出的四大公投，持續操作韓國瑜所帶起的反民進黨風潮，透過公投教訓傲慢的民進黨，然卻由民進黨的「四個不同意、台灣更有力」反制成功。

但民進黨真的成功了嗎？

只能說民進黨贏得了公投，卻漸漸流失了中間選票。

對沒有政黨認同的選民來說，這場公投就是純粹的藍綠對決，是一場政治角力，在中間選民眼中民進黨在各地所舉辦的公投政見說明會，只是美化過的造勢晚會，更多在訴諸政黨認同，要求選民支持民進黨就四個不同意。

原先中間選民的政黨認同就低，甚至覺得藍綠一樣爛，在政治角力的公投上投票意願當然低。而當民進黨提出的四個不同意獲勝時，更給予了中間選民和大眾一種執政黨想幹嘛就幹嘛的認知，且加上當時蘇院長反質詢的事件，便埋下了認為民進黨傲慢的思想。因此2021四大公投只是民進黨鞏固和催出基本盤的成功而已，國民黨所操作的反民進黨悄悄地發揮了作用，成為2022地方勝選的利器。

民進黨的態度：帶領社會與疫情共存，但卻沒有與人民和解

2020年抗中保台論述使得民進黨完全執政、2021年的公投勝利使得民進黨得以穩固施政方向，疫情期間民進黨認為其防疫有成，在各種數據看下來民進黨的執政有著不錯的結果，但就如蔡英文總統臉書貼文所說：「數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是我們應該去檢討和檢視的。」

人民的不滿在哪？選後有諸多檢討都提到了側翼網軍太囂張，筆者認為選民不滿的側翼，是不滿側翼所突顯的「民進黨的傲慢」，網軍只是放大了選民所看到的，真正敗選的原因在於民進黨執政的態度，讓人討厭民進黨。

2012年蔡英文的競選影片「給自己一個改變的機會」裡面的口白說：「你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直漲」，一直到2022年的現在，許多人還是會跑去當年的臉書貼文底下留言，嗆聲民進黨自打臉。起初所提到對於民生經濟的願景，十年過去了，通膨持續，人民生活依舊有其困難。其他像是黑道治縣、貪污議題等，雖然民進黨打得很兇讓選民也對其放大檢視，最後卻引火上身，再度遭批雙標。

而疫情的爆發衝擊了每一位人民，生活受到限制、店倒了、失業了、家人過世了。台灣的防疫確實受到了國際的肯定，國內也有認同，但這不表示沒有人受到影響。

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對民進黨來說，似乎很難去理解自身施政敗在哪。

今年的地方選舉中可以看到，總統和蘇院長到各個造勢場合，皆是以宣傳其執政和防疫的好成績，希望能將會做事的品牌形象帶到地方的候選人身上。但對人民來說，因民進黨執政黨的包袱、過去改革的承諾和願景和對敵對政黨的批評，都使得選民對民進黨有著更高標準，且對於疫情的不滿積累在人民心中，種種對生活現況的不滿投射在民進黨上。

宣傳執政的成績在人民眼中所看到只是不斷地吹噓自己有多好，先前因為疫情與人民產生的芥蒂便在此次選舉中爆開。

民進黨帶領社會與疫情共存，但其卻沒有與人民和解。面對關於疫情的檢討和指控，似乎指出防疫的缺點，指出疫情對生活造成的巨變，就會被台灣的防疫成績已經很好了給回覆。

與人民好好和解，和解在疫情中造成的分歧和傷害，好好地真心地向人民在疫情中被剝奪的一切道歉，是民進黨應該做，卻沒做到的。這麼做不是否認自己已經做好的施政，而是作為執政黨承擔一切民意，繼續努力到滿分的宣吿，一個上進的政黨。民進黨越是宣揚其防疫和執政的成績，多數人民看到的只是拿著60分考卷就洋洋得意的考生，討厭民進黨的心情隨之浮現。

台灣派的優越感，成為抗中保台的反效果

民進黨選前一個月以「為台灣挺身而出」為競選核心，強調地方首長在戰時的重要性，期待將2020年抗中保台的效益和中央執政成績加添在地方選戰上。

然而，地方選舉人民看重的是終究是民生議題，前述的執政形象問題已在，又在選戰中提抗中保台，反而讓中間選民覺得只是炒冷飯、操作選情，更替選民貼上了標籤，不投民進黨變成了不抗中保台，或許不是刻意為之，但民進黨散發出一種台灣派的優越感，抗中保台成了唯一的指標似的。

此外，許多極端支持者批評其他選民不支持民進黨就是不愛台灣，更嘲諷他們是愚民不知道民進黨做了多少事，這些台派優越感使得不想被貼標籤的選民，討厭民進黨。

Photo Credit: 中央社

民進黨的課題：更多傾聽民意，該踩剎車就要踩

面對討厭民進黨的風潮再起，選後的檢討不需淪為檯面上的派系鬥爭和抓戰犯，因只會強化選民對於黨內爭權奪利的負面觀感，而是需要想辦法在其認為對的施政、對的意識型態上爭取多數選民的支持，改變激起討厭民進黨情緒的政治宣傳模式，而非在施政上往多數選民上靠攏，心態上卻往同溫層取暖，強調自己多好，這樣反而把餅越做越小。