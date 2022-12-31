青年首投族看「討厭民進黨」的原因，與執政黨的未來課題
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從民進黨贏得四大公投卻漸漸流失中間選票開始，政府雖然帶領社會與疫情共存，但卻沒有與人民和解，也很難去理解自身施政敗在哪，加上許多極端支持者批評其他選民不支持民進黨就是不愛台灣，2022地方選舉大敗，就成為了人民的「拍桌」。
文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系大二學生，本次地方選舉首投族，為民進黨支持者，本文為筆者統合身邊青年選民想法和個人反思所撰）
2022地方選舉民進黨在二十二縣市中只拿下五席，不論黨內黨外都將其視為民進黨歷史性的大敗，就連台南、屏東等綠營原先認為穩贏的縣市，開票的結果藍綠也極為接近，險些翻車。綜觀整體選情會發現，實際開票出來藍綠的差距比民調結果更為劇烈，代表著未表態的隱性選民不支持綠營者佔多數，筆者認為這是源於民進黨仇恨值持續升高。
四大公投：民進黨贏了，卻漸漸流失中間選票
2020年民進黨乘著香港反送中事件台灣人對於中國政權的恐懼，以「抗中保台」的論述於大選中獲勝，取得完全執政的機會。隔年隨即面對國民黨帶領提出的四大公投，持續操作韓國瑜所帶起的反民進黨風潮，透過公投教訓傲慢的民進黨，然卻由民進黨的「四個不同意、台灣更有力」反制成功。
但民進黨真的成功了嗎？
只能說民進黨贏得了公投，卻漸漸流失了中間選票。
對沒有政黨認同的選民來說，這場公投就是純粹的藍綠對決，是一場政治角力，在中間選民眼中民進黨在各地所舉辦的公投政見說明會，只是美化過的造勢晚會，更多在訴諸政黨認同，要求選民支持民進黨就四個不同意。
原先中間選民的政黨認同就低，甚至覺得藍綠一樣爛，在政治角力的公投上投票意願當然低。而當民進黨提出的四個不同意獲勝時，更給予了中間選民和大眾一種執政黨想幹嘛就幹嘛的認知，且加上當時蘇院長反質詢的事件，便埋下了認為民進黨傲慢的思想。因此2021四大公投只是民進黨鞏固和催出基本盤的成功而已，國民黨所操作的反民進黨悄悄地發揮了作用，成為2022地方勝選的利器。
民進黨的態度：帶領社會與疫情共存，但卻沒有與人民和解
2020年抗中保台論述使得民進黨完全執政、2021年的公投勝利使得民進黨得以穩固施政方向，疫情期間民進黨認為其防疫有成，在各種數據看下來民進黨的執政有著不錯的結果，但就如蔡英文總統臉書貼文所說：「數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是我們應該去檢討和檢視的。」
人民的不滿在哪？選後有諸多檢討都提到了側翼網軍太囂張，筆者認為選民不滿的側翼，是不滿側翼所突顯的「民進黨的傲慢」，網軍只是放大了選民所看到的，真正敗選的原因在於民進黨執政的態度，讓人討厭民進黨。
2012年蔡英文的競選影片「給自己一個改變的機會」裡面的口白說：「你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直漲」，一直到2022年的現在，許多人還是會跑去當年的臉書貼文底下留言，嗆聲民進黨自打臉。起初所提到對於民生經濟的願景，十年過去了，通膨持續，人民生活依舊有其困難。其他像是黑道治縣、貪污議題等，雖然民進黨打得很兇讓選民也對其放大檢視，最後卻引火上身，再度遭批雙標。
而疫情的爆發衝擊了每一位人民，生活受到限制、店倒了、失業了、家人過世了。台灣的防疫確實受到了國際的肯定，國內也有認同，但這不表示沒有人受到影響。
對民進黨來說，似乎很難去理解自身施政敗在哪。
今年的地方選舉中可以看到，總統和蘇院長到各個造勢場合，皆是以宣傳其執政和防疫的好成績，希望能將會做事的品牌形象帶到地方的候選人身上。但對人民來說，因民進黨執政黨的包袱、過去改革的承諾和願景和對敵對政黨的批評，都使得選民對民進黨有著更高標準，且對於疫情的不滿積累在人民心中，種種對生活現況的不滿投射在民進黨上。
宣傳執政的成績在人民眼中所看到只是不斷地吹噓自己有多好，先前因為疫情與人民產生的芥蒂便在此次選舉中爆開。
民進黨帶領社會與疫情共存，但其卻沒有與人民和解。面對關於疫情的檢討和指控，似乎指出防疫的缺點，指出疫情對生活造成的巨變，就會被台灣的防疫成績已經很好了給回覆。
與人民好好和解，和解在疫情中造成的分歧和傷害，好好地真心地向人民在疫情中被剝奪的一切道歉，是民進黨應該做，卻沒做到的。這麼做不是否認自己已經做好的施政，而是作為執政黨承擔一切民意，繼續努力到滿分的宣吿，一個上進的政黨。民進黨越是宣揚其防疫和執政的成績，多數人民看到的只是拿著60分考卷就洋洋得意的考生，討厭民進黨的心情隨之浮現。
台灣派的優越感，成為抗中保台的反效果
民進黨選前一個月以「為台灣挺身而出」為競選核心，強調地方首長在戰時的重要性，期待將2020年抗中保台的效益和中央執政成績加添在地方選戰上。
然而，地方選舉人民看重的是終究是民生議題，前述的執政形象問題已在，又在選戰中提抗中保台，反而讓中間選民覺得只是炒冷飯、操作選情，更替選民貼上了標籤，不投民進黨變成了不抗中保台，或許不是刻意為之，但民進黨散發出一種台灣派的優越感，抗中保台成了唯一的指標似的。
此外，許多極端支持者批評其他選民不支持民進黨就是不愛台灣，更嘲諷他們是愚民不知道民進黨做了多少事，這些台派優越感使得不想被貼標籤的選民，討厭民進黨。
民進黨的課題：更多傾聽民意，該踩剎車就要踩
面對討厭民進黨的風潮再起，選後的檢討不需淪為檯面上的派系鬥爭和抓戰犯，因只會強化選民對於黨內爭權奪利的負面觀感，而是需要想辦法在其認為對的施政、對的意識型態上爭取多數選民的支持，改變激起討厭民進黨情緒的政治宣傳模式，而非在施政上往多數選民上靠攏，心態上卻往同溫層取暖，強調自己多好，這樣反而把餅越做越小。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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