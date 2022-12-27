高教工會盤點高教5大病症：碩士在職專班更少師資、更高學費，私校退場「雙軌制」漏洞

台灣高等教育今（2022）年風波不斷，從5月三讀上路的《私立高級中等以上學校退場條例》，讓多所學校被列入專案輔導學校，進入退場程序；到政治人物論文抄襲、撤銷學位在選前爭議頻傳，甚至成為年底九合一大選議題主軸。對此，高教工會盤點年度高教狀況，列出5大病症，包含私校退場「雙軌制」漏洞、碩士在職專班亂象、《專案教師實施原則》缺漏續聘保障、公教退撫改「不確定給付」新制，以及教育部退休官員轉任職私校的「門神」問題。

其中，針對大專校院在職專班論文問題，高教工會組織部主任林柏儀表示，選舉攻防扯出了論文學術倫理的爭議，不少人被撤銷學位，但工會認為，在職專班不是單純的個人問題，不是單一教授、單一學生的問題，而是政府對在職專班的政策存在「差別管制」的情況所造成。

林柏儀指出，我國教育部容許在職專班可以用比較少的師資營運，卻可收取無上限的學費，收支還能自由運用，再加上入學門檻、畢業學分與論文水準都和一般碩士班不同，導致我國大專校院在長期經費不足的情況下，讓在職專班成為系所謀取經費、少數人謀取學位的管道。

公教退休金銳減，工會批沒有清楚評估

3月行政院所提出的公教人員退撫新制在16日三讀通過，林柏儀表示，立法院在短短時間內就通過，過程沒有清楚的評估、社會辯論。從2023年7月起，公教人員退休金制度，從現行的「確定給付制」改為不確定給付數額的「確定提撥制」，工會推估，這將使新一代公教人員退休金銳減。

高教工會計算，公立大學新進教師目前平均出任職務年齡約為40歲，若以工作到65歲退休、年資25年來推估，其所得替代率只有36％，遠低於現行50％。工會認為，這恐怕導致未來優秀人才外流、或公教在職期間得分心外務等情形。

高教工會理事長、南華大學應用社會學系副教授周平表示，公教退撫從互助、永續的退休金設計，變為各自為政、各負盈虧、個人主義、互不關心的新制度，對年輕的公教人員而言非常不利，更有害於高等教育的素質提升。

私校退場雙軌制，創造私校逃逸路線

《退場條例》規範了私校預警、專輔、停招、停辦、解散的程序，隨著少子化問題讓大專校院招生嚴峻，這項立法受到各界期待，林柏儀指出，《退場條例》確實比既有的《私立學校法》退場機制更為嚴格，但還有非常多問題沒有通盤解決。

例如列入「預警學校」的門檻非常限縮，大專校院要超過五成師資質量不符基準，才要預警或專案輔導；專輔學校2年內可申請合併、改製或改辦，通過即可規避改組董事會及校產歸公；新制要求發給離退教職員工慰助金，但未規範退休教職員的慰助金標準等等。

高教工會副秘書長黃惠芝曾任教於已停辦的亞太創意學院，現為該校公益董事，他強調《退場條例》明訂學校停辦後可以讓學生轉學，是剝奪學生受教權益、打臉「保障學生受教權」的精神，和過去亞太、台灣觀光學院、稻江管理學院為了改辦轉型逼走學生沒兩樣。

除此之外，就算有了《退場條例》，林柏儀表示，教育部甚至主動對媒體各界提出「雙軌制」的說法，即學校沒有被列入專輔，想要退場可以不適用《退場條例》，回到過去《私校法》的途徑退場，整個過程無需重組董事會及限期解散、校產歸屬也有逃逸空間。周平指出，《退場條例》在一定程度上有達到捍衛公共性以及教職員生權益的監督機制，但雙軌制形同私校的逃逸路線，在列入專輔學校之前就可以自廢武功。

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核稿編輯：楊士範