高教工會盤點高教5大病症：碩士在職專班更少師資、更高學費，私校退場「雙軌制」漏洞
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高教工會指出，我國教育部容許在職專班可以用比較少的師資營運，卻可收取無上限的學費，再加上入學門檻、畢業學分與論文水準都和一般碩士班不同，導致我國大專校院在長期經費不足的情況下，讓在職專班成為系所謀取經費、少數人謀取學位的管道。
台灣高等教育今（2022）年風波不斷，從5月三讀上路的《私立高級中等以上學校退場條例》，讓多所學校被列入專案輔導學校，進入退場程序；到政治人物論文抄襲、撤銷學位在選前爭議頻傳，甚至成為年底九合一大選議題主軸。對此，高教工會盤點年度高教狀況，列出5大病症，包含私校退場「雙軌制」漏洞、碩士在職專班亂象、《專案教師實施原則》缺漏續聘保障、公教退撫改「不確定給付」新制，以及教育部退休官員轉任職私校的「門神」問題。
其中，針對大專校院在職專班論文問題，高教工會組織部主任林柏儀表示，選舉攻防扯出了論文學術倫理的爭議，不少人被撤銷學位，但工會認為，在職專班不是單純的個人問題，不是單一教授、單一學生的問題，而是政府對在職專班的政策存在「差別管制」的情況所造成。
林柏儀指出，我國教育部容許在職專班可以用比較少的師資營運，卻可收取無上限的學費，收支還能自由運用，再加上入學門檻、畢業學分與論文水準都和一般碩士班不同，導致我國大專校院在長期經費不足的情況下，讓在職專班成為系所謀取經費、少數人謀取學位的管道。
公教退休金銳減，工會批沒有清楚評估
3月行政院所提出的公教人員退撫新制在16日三讀通過，林柏儀表示，立法院在短短時間內就通過，過程沒有清楚的評估、社會辯論。從2023年7月起，公教人員退休金制度，從現行的「確定給付制」改為不確定給付數額的「確定提撥制」，工會推估，這將使新一代公教人員退休金銳減。
高教工會計算，公立大學新進教師目前平均出任職務年齡約為40歲，若以工作到65歲退休、年資25年來推估，其所得替代率只有36％，遠低於現行50％。工會認為，這恐怕導致未來優秀人才外流、或公教在職期間得分心外務等情形。
高教工會理事長、南華大學應用社會學系副教授周平表示，公教退撫從互助、永續的退休金設計，變為各自為政、各負盈虧、個人主義、互不關心的新制度，對年輕的公教人員而言非常不利，更有害於高等教育的素質提升。
私校退場雙軌制，創造私校逃逸路線
《退場條例》規範了私校預警、專輔、停招、停辦、解散的程序，隨著少子化問題讓大專校院招生嚴峻，這項立法受到各界期待，林柏儀指出，《退場條例》確實比既有的《私立學校法》退場機制更為嚴格，但還有非常多問題沒有通盤解決。
例如列入「預警學校」的門檻非常限縮，大專校院要超過五成師資質量不符基準，才要預警或專案輔導；專輔學校2年內可申請合併、改製或改辦，通過即可規避改組董事會及校產歸公；新制要求發給離退教職員工慰助金，但未規範退休教職員的慰助金標準等等。
高教工會副秘書長黃惠芝曾任教於已停辦的亞太創意學院，現為該校公益董事，他強調《退場條例》明訂學校停辦後可以讓學生轉學，是剝奪學生受教權益、打臉「保障學生受教權」的精神，和過去亞太、台灣觀光學院、稻江管理學院為了改辦轉型逼走學生沒兩樣。
除此之外，就算有了《退場條例》，林柏儀表示，教育部甚至主動對媒體各界提出「雙軌制」的說法，即學校沒有被列入專輔，想要退場可以不適用《退場條例》，回到過去《私校法》的途徑退場，整個過程無需重組董事會及限期解散、校產歸屬也有逃逸空間。周平指出，《退場條例》在一定程度上有達到捍衛公共性以及教職員生權益的監督機制，但雙軌制形同私校的逃逸路線，在列入專輔學校之前就可以自廢武功。
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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