「肝膽排石法」被炎上的愛莉莎莎，為什麼有破萬人買單她的線上課程？
我們想讓你知道的是
到12月18日購買愛莉莎莎線上課的人數，有1萬4163名學員，如果你對愛莉莎莎的印象還停留在肝膽結石，會建議你看愛莉莎莎最新的Q&A，再看線上課的廣告影片，我想你就會來和我當同學。如果你覺得是騙人，這篇就從銷售的觀點告訴你為什麼，銷售要知道你要賣給誰，再從賣過的客人延伸出去。不清楚？請看愛莉莎莎是怎麼做的。
文：天使美學銷售
到12月18日購買愛莉莎莎線上課的人數，有1萬4163名學員，如果你對愛莉莎莎的印象還停留在肝膽結石，會建議你看愛莉莎莎最新的Q&A，再看線上課的廣告影片，我想你就會來和我當同學。
如果你覺得是騙人，這篇就從銷售的觀點告訴你為什麼？銷售要知道你要賣給誰？再從賣過的客人延伸出去。
愛莉莎莎一開始用的就是客群分類銷售。
分段銷售找不同受衆
- 今天如果有新品要賣，請問是主顧客會買單？還是新客？
- 第二個問題是，新品做促銷會提供給主顧客？還是新客？
以上的答案都是主顧客，新品會買的是主顧客，優惠活動也只能先提供給主顧客，就算有新客，新客的優惠也不能和主顧客一樣。
有這樣概念後，來看愛莉莎莎一開始怎麼銷售？
課程問卷調查——提供優惠
第一波銷售對象就是愛莉莎莎自己的粉絲，粉絲都會想知道偶像更多事情，有些粉絲更會因為喜歡進而模仿，所以一定有不少粉絲會買單。
第二類會買的就是同行，同樣是YouTube，為什麼愛莉莎莎可以做到破百萬訂閱和觀看？應該有些知識可以學習。粉絲和同行購買後，就進入第二波銷售對象——想提昇收入的人。
向上延伸經驗分享——提供優惠
- 部落客群
還沒有YouTube前，大家在網路上都用什麼？寫部落格對吧，寫了這麼多賺到錢的人有多少？愛莉莎莎和大家分享怎麼寫文章產生被動收入，有方向和方式的說明，讓寫部落格的人認為，就算不拍影片，課程內容也能提昇收入，就這一點，讓不少沒拍片的或是開始想從事YouTube的部落客也會買單。
- 團媽客群
同樣想提昇收入的還有團媽，怎麼讓團購獲利？尤其是第一次。不是每個團媽都有YouTube，教團購銷售就會吸引有做團購或是正想做團購的客群。
多數開始銷售的人都不懂銷售，也不會知道怎麼才會賺錢，常會花了很多時間才發現沒賺什麼錢，怎麼做才會賺錢？是不少團媽想知道的。
有團媽怎麼會沒有網紅代購？
第三波銷售對象——公司和工作室
你知道找一個網紅要花多少錢？
這個問題是每個想找網紅銷售的公司，最想知道的答案，預算要多少？效果又是什麼？會不會花了錢沒有效？萬一預算不夠怎麼辧？
- 愛莉莎莎本身就是網紅，同業間大家也會交流，很多秘密其實也不是秘密，拿來在課程中會教大家怎麼報價？怎麼看預算？
- 萬一你是個人技術工作，沒什麼錢時，又要怎麼找網紅合作？
- 就算是IG經營也可以套用，所以又吸引到IG的客群。
接下來是最後一波。
第四波的銷售對象——同行的粉絲
- 團結力量大
同行互找也是YouTube常做的事，像我就很喜歡看HOOK、阿滴、大謙三個人去美國那幾集，粉絲互相流動也是互惠的一種方式，相對的互相推課也很常見。就算粉絲沒買也有有流量，可以做人情又有流量不是更好。
如果說還有一波客群的話，就是追流量密碼的人。當人數破萬也代表有新商機，你怎麼知道愛莉莎莎會不會在課程中說什麼很好用忽然大賣？其他還有些銷售細節就不談。
現在想想看，如果你要銷售先想要賣給誰？怎麼賣？
不清楚，請看愛莉莎莎是怎麼做的。
這篇不是業配文，單純是銷售分析。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8