「肝膽排石法」被炎上的愛莉莎莎，為什麼有破萬人買單她的線上課程？

文：天使美學銷售

到12月18日購買愛莉莎莎線上課的人數，有1萬4163名學員，如果你對愛莉莎莎的印象還停留在肝膽結石，會建議你看愛莉莎莎最新的Q&A，再看線上課的廣告影片，我想你就會來和我當同學。

​如果你覺得是騙人，這篇就從銷售的觀點告訴你為什麼？銷售要知道你要賣給誰？再從賣過的客人延伸出去。

愛莉莎莎一開始用的就是客群分類銷售​。

分段銷售找不同受衆

今天如果有新品要賣，請問是主顧客會買單？還是新客？

第二個問題是，新品做促銷會提供給主顧客？還是新客？

以上的答案都是主顧客，新品會買的是主顧客，優惠活動也只能先提供給主顧客，就算有新客，新客的優惠也不能和主顧客一樣。

有這樣概念後，來看愛莉莎莎一開始怎麼銷售？

課程問卷調查——提供優惠

第一波銷售對象就是愛莉莎莎自己的粉絲，粉絲都會想知道偶像更多事情，有些粉絲更會因為喜歡進而模仿，所以一定有不少粉絲會買單。

​第二類會買的就是同行，同樣是YouTube，為什麼愛莉莎莎可以做到破百萬訂閱和觀看？應該有些知識可以學習。粉絲和同行購買後，就進入第二波銷售對象——想提昇收入的人​。

向上延伸經驗分享——提供優惠

部落客群

還沒有YouTube前，大家在網路上都用什麼？寫部落格對吧，寫了這麼多賺到錢的人有多少？愛莉莎莎和大家分享怎麼寫文章產生被動收入，有方向和方式的說明，讓寫部落格的人認為，就算不拍影片，課程內容也能提昇收入，就這一點，讓不少沒拍片的或是開始想從事YouTube的部落客也會買單。​

團媽客群

同樣想提昇收入的還有團媽，怎麼讓團購獲利？尤其是第一次。不是每個團媽都有YouTube，教團購銷售就會吸引有做團購或是正想做團購的客群。

多數開始銷售的人都不懂銷售，也不會知道怎麼才會賺錢，常會花了很多時間才發現沒賺什麼錢，怎麼做才會賺錢？是不少團媽想知道的。

​有團媽怎麼會沒有網紅代購？

第三波銷售對象——公司和工作室

你知道找一個網紅要花多少錢？

這個問題是每個想找網紅銷售的公司，最想知道的答案，預算要多少？效果又是什麼？會不會花了錢沒有效？萬一預算不夠怎麼辧？​

愛莉莎莎本身就是網紅，同業間大家也會交流，很多秘密其實也不是秘密，拿來在課程中會教大家怎麼報價？怎麼看預算？​

萬一你是個人技術工作，沒什麼錢時，又要怎麼找網紅合作？

就算是IG經營也可以套用，所以又吸引到IG的客群。

​接下來是最後一波。

第四波的銷售對象——同行的粉絲

團結力量大

同行互找也是YouTube常做的事，像我就很喜歡看HOOK、阿滴、大謙三個人去美國那幾集，粉絲互相流動也是互惠的一種方式，相對的互相推課也很常見。就算粉絲沒買也有有流量，可以做人情又有流量不是更好。​

如果說還有一波客群的話，就是追流量密碼的人。當人數破萬也代表有新商機，你怎麼知道愛莉莎莎會不會在課程中說什麼很好用忽然大賣？其他還有些銷售細節就不談。​

現在想想看，如果你要銷售先想要賣給誰？怎麼賣？

不清楚，請看愛莉莎莎是怎麼做的。

這篇不是業配文，單純是銷售分析。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航