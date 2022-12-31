《急診的生命練習曲》：謝謝你們母女，幫我上了一堂醫學院裡沒教過我的課
我們想讓你知道的是
兩名搖搖晃晃，滿身酒味，互相摻扶走進急診室的女子，廉價香水味在清涼的衣服中散出，不知什麼時候出現的小女孩，不知誰幫病人洗掉了髮膠，幫病人換上了母親的角色……我看著母女兩人的背影，繳完費，慢慢離開了急診室。我突然想衝向前去，為剛剛在我內心中沒有說出口的想法，說聲「對不起！ 我還不是位成熟的專科醫師。」
文：賈蔚
學會客觀—看得見病情卻看不見病人
一位專科醫師的養成，從學校教育起算，到住院醫師的專科訓練，依科系的不同，通常需要11至14年的時間。但要培養一位成熟的專科醫師，恐怕就不只是10年至20年的光景了。
住院醫師在受訓階段，因自知經驗尚且不足，通常會虛心向學。但若受訓完成，初取得專科醫師的階段，難免有些人會認為已經完成了所有的訓練，接下來只是憑藉所學救治病人。殊不知醫學領域浩瀚無窮，科學家們對病生理，疾病所知不多。這個階段，很多人會經歷一段為期不等的自我膨脹期，直至發現自我不足，甚至經歷過一些慘痛經歷，再回首檢視，重新沉澱，找回自我。
我，也不例外，也曾自我膨脹，也有些羞於啟齒的難忘經驗。
事情發生在我初升任主治醫師的前幾年。
午夜時分，華燈初上，我工作的醫院附近可正熱鬧著呢！
急診室進來了兩位女子，她們衣著清涼，腳步踉蹌，其中一位還努力得攙扶著另一位正在嘔吐的女子，看來這嘔吐的女子是要來就醫了。
嘔吐女子經過檢傷護理師的檢傷後，安排了張推床讓她躺了下來，另一位女子則搖搖晃晃地拿起了折好放在床上的被子，幫嘔吐女子遮住那暴露在短裙外的雙腿。
我慢慢地朝病床走去，還沒走到，就聞到了一股香水味，那不是我喜歡的味道，甚至有點兒討厭，香水味兒很濃，我知道那不是什麼高檔貨，那是廉價品香水。
我走到了病床邊，看清楚了兩位女子的裝扮，她們都已經過了荳蔻年華的少女階段，濃妝也未遮住她們的真實年紀。兩人髮型衣著品味看來相近，頭髮都靠著髮膠豎得高高地。
我突然想到，這兩人穿在身上的衣服，可能是公司為她們準備的上班制服吧！因為它根本就不是一個可以自然地穿在街上活動的服裝。
「醫師，她今天上班喝多了酒，一直嘔吐，可以麻煩你幫她打個點滴和止吐針嗎？」這女子說話倒是客氣，邊簡單的和我述說她好姊妹的嘔吐原因，邊忙著幫她好姊妹蓋好被子，是怕好姐妹著涼？還是怕穿著引人注目？
我簡單快速地問了診，也順便完成了肚子的觸診檢查。初步看來可能是酒精過量引起的急性胃炎併嘔吐症狀，但心中很快浮現出另一個鑑別診斷—酒精性胰臟炎。
我並未詳細追問病人的職業為何？ 是否長期飲酒？以往是否曾有過胰臟炎的病史？……我武斷地認為，病人可能並不會想回答我這些問題，而我，只要抽些血液做一些檢查，就能夠知道病人的癥狀是否和胰臟炎有關。
大小夜交接班時分的急診室，還正忙著，我心裡在想：何必喝那麼多酒？趁這個時候來湊什麼熱鬧，沒這個本事，就不應該做這份工作吧……
約兩個多小時過去了，大夜班的急診室也漸漸趨於平靜，我突然想起剛剛嘔吐的女子的血液報告應該也出來了。
報告結果並未顯示出我所擔心的胰臟發炎，病人的嘔吐應該是單純的酒精引起的急性胃炎吧？我再次走向該女子病床，我得看看她是否已經好轉？如果嘔吐改善，情況也穩定，我就讓她儘早出院返家休息吧。
我永遠忘不了再次走到病床前所看到的那一幕！
那一幕，也掀開了我那自大自滿的虛榮外表裡，極為不成熟的內在。
陪同嘔吐的那位女病人前來的姐妹，不知什麼時候已經離開了醫院，眼前待在床邊的，是一位約莫十來歲的女孩，她看來有點疲累，趴在床上睡著了。
躺在床上的那位女病人，經過點滴的注射及止吐藥物的給予，看起來緩和多了，可奇怪的是，病人怎麼看來有點陌生？
原先高高豎起的髮型恢復成了普通人的一般模樣，不知頭髮上的髮膠何時遁了去。
到醫院時穿在身上的工作服裝，也不知什麼時候換成了一套極為簡樸的居家服裝。當我走近病床邊，病人立即醒了過來，同時她也立即搖了搖趴在床邊的小女孩，示意她醫師來了，先不要睡了。
「謝謝你醫師，我現在好多了，我可以出院了嗎？」我還沒開口，病人就先提出了出院的請求。
「你沒有繼續嘔吐了，肚子會痛嗎？」其實我問得有點兒心不在焉，因為我心中一直在想著是這位病人嗎？我沒看錯病人嗎？
「醫師我好多了，我想早點兒出院，我女兒明天還要上學……」這時十來歲的小女孩被他母親搖醒了，正在搓揉著眼睛呢。
「讓我再檢查一下你的腹部吧，若按壓真的都不痛了，應該是可以出院了……」我難以形容我當時的情緒。完成了基本檢查，我說：「我立即和護理師交代一下，請她幫你將點滴拔掉，你應該可以出院了。」
我並沒有告訴她不應該喝這麼多酒！
我不知道是忘了提醒？還是不敢提醒？
她難道不知道她的癥狀是酒精引起的嗎？
她難道不會想要不再喝酒？甚至換份工作嗎？
「睏不睏？今天功課寫到幾點……」女子撫摸著小女孩的頭髮，溫柔的眼神和一般的母親不太一樣，至於哪裡不一樣？我說不上來。
眼前再次晃過前幾個小時看到的一幕幕：兩名搖搖晃晃，滿身酒味，互相摻扶走進急診室的女子，廉價香水味在清涼的衣服中散出，不知什麼時候出現的小女孩，不知誰幫病人洗掉了髮膠，幫病人換上了母親的角色……
我看著母女兩人的背影，繳完費，慢慢離開了急診室。
我突然想衝向前去，為剛剛在我內心中沒有說出口的想法，說聲「對不起！ 我還不是位成熟的專科醫師。」
同時我也很想說聲「謝謝你！你們母女，幫我上了一堂醫學院裡沒教過我的課。」
書籍介紹
本文摘錄自《急診的生命練習曲：暖醫賈蔚從說話到聽話的白色故事》，台灣東販出版
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。