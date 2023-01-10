關鍵評論網邀請日本前產經新聞吉村剛史先生擔任日文版總編輯，為日本年輕世代正確地提供台灣的情報，加強台日交流
我們想讓你知道的是
關鍵評論網媒體集團內容長楊士範表示，「關鍵評論網日文版是集團在2021年的新嘗試，也是我們往海外國際化發展重要且關鍵的一步，而能夠在近日邀請到吉村先生的加入，無疑是為我們日文版奠定了一塊重要的基石。」
立基於台灣的多語言獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團，宣布從12月起，邀請前日本產經新聞台北分局局長吉村剛史（YOSHIMURA.Takeshi）先生正式加入關鍵評論網日文版，擔任總編輯。
吉村先生於1965年出生於日本兵庫縣明石市。在1988年於日本大學法學院就讀期間，前往北京大學留學，日本大學畢業之後，1990年進入產經新聞社。他曾經追蹤採訪過當時日本社會重要的兩起懸案：格力高・森永事件（グリコ・森永事件）和赤報隊事件。過去也追蹤過組織型犯罪與皇室報導。同時在戰後留在中國的日本人和在日華僑的華人社會議題採訪中，開始對台灣海峽兩岸的問題產生興趣。
他曾通過產經新聞社選拔考試，2006年至2007年派赴台灣大學留學，隨後在2011年至2014年間擔任產經新聞台北分局局長。回國後撰寫論文《馬英九政權的對日、兩岸政策》，取得日本大學國際情報碩士。之後曾擔任廣島總局局長和編輯委員，2019年底退休以自由記者身份開始執筆活動。
他近日出版了「亞洲血風錄（”アジア血風録”）（MdN新書），並為雜誌及網路新聞媒體撰寫文章，多為台海局勢的議題。 他同時也有主持HYPER J CHANNEL的節目「吉村剛史的亞洲新聞錄」和「話台灣，去台灣（『話し台湾・行き台湾』）」，並擔任東海大學海洋學部兼職講師。
他表示日本和台灣就像抱有共同課題的兄弟，每年有500萬台灣人造訪日本，但擁有1.25億人口的日本每年卻僅有200萬人訪問台灣，熟悉日本情況的台灣人很多，遺憾的是熟悉台灣情況的日本人卻寥寥無幾。
他說「這次參與台灣多元國際網路媒體『The News Lens』日文版的編輯工作，希望能為日本的20、30歲以及下一個世代，正確地提供台灣的情報，加強與台灣的交流，為了將來增進彼此的了解，期待能為日後建立更好的關係。」
關鍵評論網媒體集團內容長楊士範表示，「關鍵評論網日文版是集團在2021年的新嘗試，也是我們往海外國際化發展重要且關鍵的一步，而能夠在近日邀請到吉村先生的加入，無疑是為我們日文版奠定了一塊重要的基石。」
11月24日台灣九合一大選後，日文版就透過吉村先生邀請到被媒體譽為「神級預測」的小笠原欣幸教授獨家撰文分析此次選舉，吸引許多人的關注。相信之後日文版在吉村先生編輯方針和規劃下，一定可以打造更多優秀的內容並吸引更多日語讀者的關注。
關鍵評論網目前已經有台灣、香港、東南亞、英文和日文等多種版本，關鍵評論網媒體集團現在擁有近300位員工，並計劃繼續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴關係和新技術能力。旗下現有媒體品牌還包括關鍵評論網、 INSIDE 、運動視界、 Cool3c 、 every little d 、電影神搜、歐搜哇、商益、愛料理。
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關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。
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核稿編輯：楊士範
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！