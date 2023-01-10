關鍵評論網邀請日本前產經新聞吉村剛史先生擔任日文版總編輯，為日本年輕世代正確地提供台灣的情報，加強台日交流

立基於台灣的多語言獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團，宣布從12月起，邀請前日本產經新聞台北分局局長吉村剛史（YOSHIMURA.Takeshi）先生正式加入關鍵評論網日文版，擔任總編輯。

吉村先生於1965年出生於日本兵庫縣明石市。在1988年於日本大學法學院就讀期間，前往北京大學留學，日本大學畢業之後，1990年進入產經新聞社。他曾經追蹤採訪過當時日本社會重要的兩起懸案：格力高・森永事件（グリコ・森永事件）和赤報隊事件。過去也追蹤過組織型犯罪與皇室報導。同時在戰後留在中國的日本人和在日華僑的華人社會議題採訪中，開始對台灣海峽兩岸的問題產生興趣。

他曾通過產經新聞社選拔考試，2006年至2007年派赴台灣大學留學，隨後在2011年至2014年間擔任產經新聞台北分局局長。回國後撰寫論文《馬英九政權的對日、兩岸政策》，取得日本大學國際情報碩士。之後曾擔任廣島總局局長和編輯委員，2019年底退休以自由記者身份開始執筆活動。

他近日出版了「亞洲血風錄（”アジア血風録”）（MdN新書），並為雜誌及網路新聞媒體撰寫文章，多為台海局勢的議題。 他同時也有主持HYPER J CHANNEL的節目「吉村剛史的亞洲新聞錄」和「話台灣，去台灣（『話し台湾・行き台湾』）」，並擔任東海大學海洋學部兼職講師。

他表示日本和台灣就像抱有共同課題的兄弟，每年有500萬台灣人造訪日本，但擁有1.25億人口的日本每年卻僅有200萬人訪問台灣，熟悉日本情況的台灣人很多，遺憾的是熟悉台灣情況的日本人卻寥寥無幾。

他說「這次參與台灣多元國際網路媒體『The News Lens』日文版的編輯工作，希望能為日本的20、30歲以及下一個世代，正確地提供台灣的情報，加強與台灣的交流，為了將來增進彼此的了解，期待能為日後建立更好的關係。」

關鍵評論網媒體集團內容長楊士範表示，「關鍵評論網日文版是集團在2021年的新嘗試，也是我們往海外國際化發展重要且關鍵的一步，而能夠在近日邀請到吉村先生的加入，無疑是為我們日文版奠定了一塊重要的基石。」

11月24日台灣九合一大選後，日文版就透過吉村先生邀請到被媒體譽為「神級預測」的小笠原欣幸教授獨家撰文分析此次選舉，吸引許多人的關注。相信之後日文版在吉村先生編輯方針和規劃下，一定可以打造更多優秀的內容並吸引更多日語讀者的關注。

關鍵評論網目前已經有台灣、香港、東南亞、英文和日文等多種版本，關鍵評論網媒體集團現在擁有近300位員工，並計劃繼續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴關係和新技術能力。旗下現有媒體品牌還包括關鍵評論網、 INSIDE 、運動視界、 Cool3c 、 every little d 、電影神搜、歐搜哇、商益、愛料理。

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核稿編輯：楊士範