台灣松下電器集團(Panasonic)持續落實現地化經營，黃政成接任總經理領導團隊創新局！

台灣松下電器集團(Panasonic)12月26日發表新人事案，宣布2014年起擔任至今八年半的總經理林淵傳將屆齡退休，並拔擢現任的副總經理黃政成接任台灣松下電器總經理一職。這是台灣松下電器集團60年來，第二位台籍幹部出任總經理一職，落實Panasonic致力推行經營的現地化，以能夠站在顧客的立場去思考、決策、實踐的經營以及經營的現地化政策。

新任總經理黃政成先生，現年56歲，電機工程專業，1989年進入台灣松下電器公司服務，迄今年資33年，從基層做起歷任電機製造事業處技術部工程師、子公司廈門建松電器公司馬達科技事業經理、處長、副執行長、空調.空質事業副執行長，現在擔任台灣松下電器公司副總經理一職。任職經歷涵蓋技術開發、產品製造、經營管理、事業責任者等，歷練完整、領導經驗豐富，是公司長期培育的經營人才，也由於延續台籍總經理的任命，被認為最能瞭解台灣市場及集團公司經營發展策略。未來在創新科技的智慧家電、GHP瓦斯空調、以及Advanced X智能科技為基礎，提供減碳需求的商品，推動在2030年全事業達到碳中和，2050年達到「使用的能源小於創造的能源」的環境願景目標，必定能與Panasonic集團公司共同攜手並進，來落實實現集團的「綠智造」創未來的願景。

林淵傳前總經理在八年半任職期間，成功推動了台灣事業部設立，提昇台灣在全球Panasonic集團位階，讓在台灣的事業營收穩步站上400億元，並整合了Panasonic在台集團公司四大通路，如營造建築通路、建材通路、冷凍設備通路、家電商品通路與解決方案服務事業，設立綜合銷售的台灣松下銷售公司，積極行銷Panasonic品牌力，創下家電營業連續八年成長，空調商品連續九年的成長的佳績，同時針對「住空間解決方案」、「B2B空調」、「輸出擴大」等三項挑戰目標，積極布局戰略發展，提出前所未有變革作法，為公司建構了邁向百年企業發展的基石。

多年來林淵傳前總經理奉行『企業是社會的公器』之企業理念，不斷地推動品牌價值發展與永續經營活動來投入青年人才的培育、體育發展和社會貢獻等多元的項目，實踐企業的永續目標與願景，持續獲得經濟部的綠色系統夥伴獎以及TCSA的永續外商典範獎等政府及社會大眾的肯定。

台灣松下電器集團作為Panasonic集團海外重點戰略地域的一部份，肩負事業自主責任經營、擴大事業等任務，因此在空調空質、住空間整合方案和節能減碳的社會課題上，成為能提供顧客最好解決方案的企業，讓Panasonic成為在住空間與非住宅空間的第一品牌，將是黃政成總經理就任新職後的重要課題。

今年是Panasonic 集團來台灣設立的60週年，秉持「Live Your Best」的品牌願景，在變化的世界裡，貼近客戶，成為持續創造幸福與身心愉悅的”力量”。未來，希望能持續在地化深耕這片土地，結合從 Panasonic 集團而來的先進技術，不斷提供受到客戶喜愛的高品質產品與服務，積極與台灣的產、官、學界共同合作，持續為台灣這片土地貢獻企業一己之力，善盡社會責任。